Tochter Luisa (15) winkt mir aus der Küche zu, Ehefrau Britta (42, Krankenschwester) winkt mir aus der geöffneten Haustür zu – und auch Privatdozent Dr. Olaf Krause (49) begrüßt mich im Stadtteil Bult herzlich: „Ich freue mich seit Tagen auf unsere Runde“, sagt der Geriater im Trikot der schottischen Fußball-Nationalmannschaft, der so gar nicht vergleichbar ist mit den Göttern in Weiß von einst.

„Ich überzeuge lieber als anzuordnen“, sagt der Chefarzt im Diakovere Zentrum für Medizin im Alter, das mit 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Neu Bethesda in Kirchrode untergebracht ist. „Wenn ich kritisiere, dann sachlich und nie vor der ganzen Mannschaft.“ Bei 21 Grad und Sonne laufen wir los, an der Baustelle für das neue Mutter-Kind-Zentrum „Henrike“ vorbei in Richtung Eilenriede.

Krause spielt Fußball, Tennis, Tischtennis und Basketball

Krause schlägt ein zügiges Tempo an, der Brillenträger hat mit 1,87 Meter Größe und 88 Kilo Idealmaße und war schon immer ein sportlicher Typ: Fußball, Tennis, Tischtennis, Basketball, Schwimmen, Radfahren und Laufen – „ich kann alles einigermaßen gut, aber nichts davon wirklich gut“, sagt Krause lachend.

Aufgewachsen ist er im Twistringer Ortsteil Mörsen (Kreis Diepholz) auf einem Bauernhof, auf dem der Vater – beruflich bei der Bundeswehr – in seiner Freizeit Gänse, Hühner, Kaninchen, Ponys und Schweine hielt. „Eine traumhafte Kindheit“, erlebte der Arzt, das Älteste von vier Geschwistern, „wir waren in jeder freien Minute draußen.“

So war es ein Kulturschock, als der 21-jährige Olaf Krause zum Studium nach Hannover zog. Eigentlich hatte der Einser-Abiturient schon einen Jura-Studienplatz, aber eine Operation mit 17 hatte ihn so beeindruckt, dass er letztlich umschwenkte. „Ich hatte eine Blinddarmentzündung und kam ins katholische Krankenhaus Twistringen. Der ältere Arzt war so souverän, ich fühlte mich so sicher, dass ich plötzlich auch Arzt werden und den Menschen helfen wollte.“

Olaf Krause Geboren am 24. September 1971 in Wildeshausen/Oldenburg. Umzug nach Neustadt am Rübenberge, dann nach Twistringen im Kreis Diepholz. Sehr glückliche Kindheit auf dem Land. Blinddarmentzündung mit 17, danach Interesse am Fach Medizin. Abitur am Gymnasium Antonianum Vechta. Medizinstudium an der MHH, danach Arzt im Vinzenzkrankenhaus, dort zum Internisten und Kardiologen ausgebildet. Oberarzt am Klinikum Nordstadt. Nebenbei tätig in Forschung und Lehre im Institut für Allgemeinmedizin an der MHH. Habilitation 2020 im Fach Innere Medizin. Seit April 2021 Chefarzt im Zentrum für Medizin im Alter. Hobbys: Laufen, Tennis (TG Hannover), Schwimmen, Gitarre, Geschichte (Zweiter Weltkrieg), Wandern, Schottland. Krause ist verheiratet, hat zwei Kinder (15 und 9).

Von Hannover kannte Krause nur die miesen Vorurteile, freimütig gibt er heute zu: „Keiner meiner Freunde war begeistert oder beeindruckt. Aber die kannten alle Hannover genauso wenig wie ich. Höchstens vom Durchfahren.“ Schnell verliebte sich Krause in Hannover. „Ich wusste ja nichts von der Eilenriede, der Südstadt, dem Schauspielhaus. In Hannover lässt sich alles mit dem Fahrrad erreichen, in welcher Großstadt geht das schon.“ Längst bezeichnet sich der Wanderfreund als „Hannoveraner mit Heimat Twistringen. Hier habe ich meine Frau kennengelernt, hier sind unsere Kinder geboren, hier habe ich meinen Traumjob gefunden.“

Am Döhrener Turm machen wir kehrt und sprechen über die Geriatrie. Krauses Patienten sind im Schnitt 82 Jahre alt, der Chefarzt spricht mit Respekt und Hochachtung vorm Alter: „Im Alter musst du dich ständig auf neue Bedingungen einstellen. Wenn du die vier Stufen der Treppe nicht mehr schaffst, nicht mehr Autofahren willst, nicht mehr zu Hannover 96 kannst.“

Ihn beeindruckt, „dass von unseren Patienten kaum einer klagt. Einer hat mir gerade gesagt: Ich kann nicht mehr ins Stadion gehen, aber ich kann immerhin noch die Sportschau gucken. Alles ist gut.“ Krause selbst will gerne „90 Jahre alt werden. Jedenfalls, wenn ich mich dann noch ein bisschen selbst bewegen und im Garten sitzen und in die Sonne blinzeln kann.“

Darum liebt der Diakovere-Chefarzt Schottland

Bevor wir zum Schluss-Spurt ansetzen, der unentschieden ausgehen wird, schwärmt mir der Mediziner, der in seiner Aus- und Weiterbildungsphase in der US-Metropole Pittsburgh und im englischen Dorset Praktika absolvierte, von Schottland vor. Beginnend mit einer Jugend-Kirchen-Gruppenreise war der bald 50-Jährige achtmal da. Es sind nicht nur die Landschaften, es sind die Menschen, die ihn so begeistern.

„Wir waren in Edinburgh, wollten zu einem Spiel des Heart of Midlothian FC und sind in den falschen Bus eingestiegen. Wir hatten uns schon darauf eingestellt, umsteigen zu müssen und den Anpfiff zu verpassen, da erfuhr der Busfahrer von unserem Kummer, verließ seine Strecke und fuhr uns zum Tynecastle Park. Direkt vor den Eingang. Einfach so. Sein Kollege in Deutschland wäre gefeuert worden. Aber die Schotten sind so.“

Ist Jahre her, aber Krause freut sich immer noch über diese Geste. Und lacht sein ansteckendes Lachen. Von so einem Arzt möchtest du im Alter behandelt werden, denke ich, winke und gehe nach sieben unterhaltsamen Kilometern zum Auto.

Der Lauf-Fragebogen: Zur Belohnung gibt es bei Krause nach dem Sport leckeres Eis

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Nickelback, 3 Doors Down, Bon Jovi.

Alleine oder in der Gruppe?

Alleine, mit meinem Nachbarn Eric oder meinem Sohn Erik.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Dem Schauspieler Bruce Willis.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Eigentlich egal, aber lieber im Laden vor Ort als online.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Im schottischen Edinburgh und im roten Sand am Strand von Portobello an der Nordwestküste Sardiniens.

Wo laufen Sie nie mehr?

Leider nicht mehr in Twistringen/Mörsen, wo ich herkomme. Das ist 100 Kilometer weit weg, zu weit für einen einzigen Lauf.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Im Alltag der Waldboden, im Urlaub gerne auch der Sand am Strand.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Eine Runde Tischtennis und ein leckeres Eis.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Als Schottland-Fan gibt es für mich kein schlechtes Wetter …

Schwächeln Sie im Winter?

Auf keinen Fall!

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Quatsch mit Soße!

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Leider nein, aber ich habe von einigen in Hannover gehört.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Na klar, das tut dann sogar gut.

Was essen Sie vorher gerne?

Nüsse und/oder Kekse.

Was haben Sie immer dabei?

Ganz viele Gedanken im Kopf.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Ich bewundere Jogger im Alter von mehr als 80 Jahren. So fit möchte ich dann auch noch gerne sein.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Zielsprinter bei lauter Rockmusik.

