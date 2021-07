Hannover

Er ist gerade erst 19 geworden und gehört schon zu den fünf besten Boulderern Deutschlands. Im Juni hat Lasse von Freier bei der Deutschen Meisterschaft in Bochum den fünften Platz gemacht und sich gegen viele Erwachsene durchgesetzt. Ein Jahr ist der 19-Jährige noch im Jugend-Nationalkader, dann zählt er auch hier zu den Großen. „Es sieht gut aus, dass ich in den Erwachsenen-Kader komme“, sagt er.

Dafür trainiert er fünfmal wöchentlich in der Boulder-Halle Beta am Weidendamm, jedes Mal zwei bis drei Stunden. Hinzu kommen drei weitere Trainingseinheiten in der Woche: Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit – und das tägliche Fingertraining. Dass von Freier seit seinem achten Lebensjahr bouldert, wird an seinen kräftigen Händen und ausgeprägten Unterarmen deutlich – besonders im Vergleich zu seiner sonst schmalen Statur. „Meine Finger könnten noch ein bisschen dicker sein, das würde helfen“, sagt er und lacht.

Als Kind machte er mit seinem Vater einen Ausflug in die Boulder-Halle – und fand seinen Sport. „Ich habe vorher Fußball und Basketball gespielt und Kinderturnen gemacht, aber gegen Bouldern war das alles langweilig.“ Also ging er in den Kinderkurs und sein Level wurde immer höher – genau wie die Kletterwände, die er bestieg.

Darum geht es beim Bouldern

Wobei es beim Bouldern nicht um die Höhe geht. Die Wände sind maximal 4,50 Meter hoch, sodass jeder abspringen kann und ohne Verletzung auf den weichen Schaumstoff-Matten landet. Dafür sind Boulderer, anders als beim Klettern, nicht gesichert. Von Freier wurde das bereits zum Verhängnis: „Bei einem Wettkampf in Österreich stürzte ich im Finale beim letzten Griff und kam so unglücklich auf, dass ich mir mein Schien- und Wadenbein brach“, erzählt er.

„Aber davor muss wirklich keiner Angst haben, das passiert eigentlich nicht. Bouldern ist ein sehr sicherer Sport.“ Abgesehen von den Schürfwunden, die die Beine des 19-Jährigen zieren. „Das ist noch von der Deutschen Meisterschaft, ist nicht schlimm“, winkt er ab. „Die Wände sind so rau wie Schleifpapier, da ratscht man sich schnell etwas auf.“

Das tut der zunehmenden Popularität des Sports keinen Abbruch. „Als ich mit dem Bouldern angefangen habe, musste ich jedem erklären, was ich da tue. Heute kennt fast jeder die Sportart.“ Als es noch keine Corona-Begrenzungen gab, hätten teilweise 200 Menschen gleichzeitig in der Halle geklettert.

Der Sport boomt

Der Sport boomt, 2018 hat nach dem Escalodrome mit Beta die zweite Halle der Stadt eröffnet, auf 1000 Quadratmetern. Woher kommt der Hype? „Die Menschen merken, wie unkompliziert dieser Sport ist. Jeder kann in die Halle gehen und loslegen, für jedes Level gibt es Strecken an der Wand“, so der Profi. „Außerdem kann man den Sport alleine oder mit Freunden machen – und es macht so großen Spaß, dass man gar nicht merkt, dass man Sport macht“, so der Profi.

Auch die Abwechslung lobt er: Zweimal die Woche schrauben die Betreiber die Griffe um, so gibt es immer neue Routen. Von Freier hat seine eigene Wand, die sein Trainer Bilal Balci (31) auf ihn anpasst.

Bouldern erstmals bei Olympia

Bislang musste von Freiers Familie, mit der er in der Oststadt wohnt, den Trainer finanzieren – doch das wird sich vielleicht bald ändern: Ab diesem Jahr ist Bouldern eine Olympische Disziplin, die Geld-Töpfe für den Sport werden größer.

Von Freier hofft, nach seinem Abitur im kommenden Jahr an der Humboldtschule („Ich lasse die Schule etwas schleifen, aber ich komme durch. Zum Glück kann ich mir Dinge schnell merken“) von dem Sport leben zu können. Privat bekommt er dafür maximale Unterstützung: Seine Freundin Marte Skibba (19) spielt bei Waspo 98 Wasserball in der Bundesliga.

Von Freier hat große Ziele, das größte: 2024 oder 2028 bei Olympia anzutreten. Bei der RTL-Sendung „Ninja Warrior“ hat er schon für den Ernstfall geprobt: Im November kam er ins Finale, bei der Allstars-Sendung im Mai ebenfalls. „Es war ein gutes Training, bei so einer großen öffentlichen Aufmerksamkeit und unter so einer hohen Anspannung Leistung abzurufen.“

Im Fernsehen: Lasse von Freier im Finale von „Ninja Warrior“ auf RTL. Quelle: TVNOW/Markus Hertrich

Aber zuerst strebt er die Deutsche Meisterschaft an, die Hannoveraner Max Prinz (21) 2019 gewann. „Er ist jetzt zum Studieren nach Köln gezogen, aber wir haben hier viel zusammen trainiert.“ In der Deutschen Meisterschaft 2021 hat er ihn schon um acht Plätze überholt. „Aber mit dem Hype kommen immer mehr Profis. Die Leistungsdichte nimmt zu.“

Von Josina Kelz