Hannover

Ein anderer Siebenjähriger würde am frühen Sonntag vielleicht lange schlafen oder Kika schauen. Nicht Konrad Lange. Dieser Siebenjährige packt mit seinen Eltern das Auto: Mehrere Flugzeugmodelle kommen in den Kofferraum, Benzin, Akkus, Fernbedienungen, ein paar Brote für unterwegs und Familienhund Janosch – und ab zum Flugplatz des Modell Sport Club (MSC) Garbsen im Ortsteil Schloss Ricklingen.

Mit drei Jahren schon beherrschte Konrad sein erstes Modellflugzeug. Er konnte kerzengerade starten, sicher fliegen und kontrolliert landen. Noch in seiner Zeit im Kindergarten absolvierte er das Jugendsportabzeichen des Verbandes Deutscher Modellflieger, in dem 85.879 Mitglieder in 1342 Vereinen organisiert sind. „Fliegen ist mein Leben“, sagte der Knirps noch vor der Einschulung, das Talent dazu ist ihm in die Wiege gelegt worden.

Das Flieger-Gen liegt in Langes Familie

Opa Norbert Schaden (69) ist Segelfluglehrer mit 12 000 Starts und Landungen. Mama Monika Lange (36) machte als 17-Jährige die Segelfluglizenz. Papa und NP-Koch Jörg Lange (47) trägt seit zehn Jahren als einer von lediglich 100 Deutschen das Kunstflugleistungsabzeichen in Gold. „Schon als Zweijähriger spielte mein Sohn fast nur mit Flugzeugen und erträumte sich an allen möglichen Gegenständen des Haushaltes Flügel“, erinnert sich Jörg Lange. „Da waren drei zufällig über kreuz gesteckte Pommes auf der Gabel ein Doppeldecker bei einer Kunstflugshow.“ Das gebe sich, sagte die Erzieherin zum Start in Konrads Kindergartenzeit. Es gab sich nicht.

Binnen einer Woche kannten alle Erzieherinnen der St.-Christophorus-Kita die Geschichte von der Wasserkuppe als Wiege des Segelfluges und die Bedeutung des Mittelgebirgszuges Ith für den Luftsport. Eilig besorgten die Erzieherinnen Malvorlagen mit Flugzeugen, halfen beim Versuch, Hubschrauber detailgetreu zu kneten und büffelten mit Konrad für die theoretische Prüfung des Abzeichen „Modellpilot Gold“, das das 1,22 Meter kleine und 23 Kilo leichte Kind erwarb, bevor es lesen und schreiben konnte. Als jüngster Prüfling aller Zeiten.

Tüfteln gemeinsam: Konrad Lange (7) arbeitet in der Garage mit Papa Jörg an Modellbau-Flugzeug. Quelle: Dröse

Nun ist Konrad sieben, steht an einem dieser nasskalten Januar-Tage auf dem Flugplatz in Schloss Ricklingen und schaut hochkonzentriert auf seine Sebart Angel. „Sauber“, hat Vater Jörg Lange den Start gelobt, „jetzt müssen wir den Vogel nur noch perfekt runterholen.“ Kein Problem für Konrad, der sein blau-weiß-rotes Modellflugzeug butterweich aufsetzt und strahlt. Der Klubvorsitzende Dieter Weigert erinnert in solchen Momente gerne daran, dass „ich in meinen über 40 Jahren als Modellflieger noch kein Talent gesehen habe, dass in diesem Alter derart weit gewesen wäre. Es ist phänomenal.“

Konrad ist dreifacher Niedersachsen-Meister

„Ich mag das hier einfach und was man so richtig mag, das macht man auch so richtig gut“, sagt Konrad, der mit vier Jahren Star des MSC-Sommerfestes mit Showflug und Bonbonabwurf war und mit fünf jüngster Teilnehmer beim „großen Anfliegen in Oerlinghausen“, dem internationalen Jahresauftakt der Szene. Inzwischen ist der Zweitklässler der Grundschule Kastanienhof in Limmer dreifacher Niedersachsenmeister im Kunstflug, Segelflug und Flugzeugschlepp und hatte sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Nur Corona konnte diesen Höhenflug stoppen, die Meisterschaft 2021 fiel aus.

Perfekter Start: Konrad Lange hält seinen Modell-Flieger senkrecht. Quelle: Dröse

Der Höhepunkt seiner Karriere ist erst wenige Wochen her. Konrad durfte bei der Fachmesse „Faszination Modellbau“ in Friedrichshafen als Showpilot auftreten. Dort bot ihm Robin Trumpp Freundschaft und Förderung an, der 28-Jährige ist siebenfacher deutscher Meister im Kunstflug und Pilot in einem professionellen Team. „Das ist schon cool, jetzt einen richtigen Profi an der Seite zu haben“, freut sich Konrad, der mit seinem Papa in der Garage selbst Hand anlegt.

Siebenjähriger bekommt viel Lob von Profis

Gerade machen die beiden Konrads neues Showflugmodel „Dusty“ startklar. Einen zehn Kilo schweren Air Tractor mit 2,80 Meter Spannweite, Zwei-Takt-Motor und elektrischer Zündung. „Damit wird Konrad im Mai auf der Prowing International auf dem Verkehrslandeplatz in Soest vorfliegen. Das ist das größte Modellflugevent in Nordwestdeutschland“, weiß Jörg Lange.

Erfolgreich: Konrad Lange sammelt Trophäen und Pokale. Quelle: Dröse

Auch von Hans Schwägerl gibt es viel Lob. Der Präsident des Deutschen Modellfliegerverbandes (DMFV, ist der größte Verband Europas) traf Konrad bei einer Jugendveranstaltung: „Ich war beeindruckt, mit welcher Energie, Spaß und Können er den Modellflug betreibt. Er stellt mit seinen jungen Jahren oftmals langjährige Modellflieger in den Schatten.“ Und tut das vielleicht auch bald vor der Kamera: Mit einem Video hat sich der Siebenjährige bei der ARD-Show „Klein gegen Groß“ beworben – und hat Chancen, sein Können demnächst live Moderator Kai Pflaume (54), prominenten Gästen und dem TV-Publikum zeigen zu können.

Selbst in die Luft gegangen ist Konrad natürlich auch längst, im Segelflugzeug (wo er sogar den Steuerknüppel bedienen durfte), in einer privaten Motormaschine und mit dem Hubschrauber. „Auf den ersten Flug mit einer richtig großen Verkehrsmaschine freue ich mich schon jetzt“, sagt Konrad. Da trifft es sich gut, dass MSC-Mitglied Ralph Brieler (59), ein Freund und Unterstützer des Mega-Talentes, Berufspilot bei Tuifly ist. Denn der Berufswunsch steht für den Siebenjährigen natürlich längst fest: „Ich will Pilot werden.“ Bis dahin beherrscht Konrad Lange den Himmel vom Boden aus.

Von Christoph Dannowski