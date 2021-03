Hannover

„Brust oder Keule“ ist der Titel einer Komödie mit Louis de Funès aus dem Jahr 1976. Und es ist der Name der Oster-Aktion, die sich die Betreiber des Mini-Kinos Lodderbast und des französischen Restaurants „Marie“ am Wedekindplatz ausgedacht haben.

„Wir bringen Kultur und Kulinarik zusammen“, sagt Kinomacher Johannes Thomsen (39). Wer bis zum 28. März bestellt, bekommt für 49 Euro pro Person eine Kochbox, deren Inhalt man per Stream mit Küchenchef Sven Holthaus (30) vom „Marie“ in ein leckeres Drei-Gänge-Menü verwandelt – von Gründonnerstag bis Karsonnabend bieten Lodderbast und das Lokal die Online-Aktion an.

Menü gibt es auch als vegetarische Version

Doch Teilnehmer genießen nicht nur Rillettes vom Weiderind, getrüffelte Roulade und Pfirsich Melba gemeinsam (es gibt auch ein vegetarisches Menü) – sie schauen per Stream auch den französischen Klassiker „Brust oder Keule“ an und können sich im Chat austauschen.

Im „Marie“: Betreiber und Küchenchef Sven Holthaus. Quelle: Samantha Franson

Noch verhandeln Thomsen und seine Frau und Geschäftspartnerin Wiebke (38) über die Rechte mit dem Verleih. Aber auch, wenn das zu keinem Ergebnis kommt, gibt es Kinogenuss: „Dann legen wir jeder Kochbox eine DVD mit dem Film bei.“

Sogar aus München gibt es Anfragen

Die Reaktionen sind gewaltig, „wir hatten sogar schon Anfragen aus München und Oberhausen“, sagt Johannes Thomsen. Verdienen wird das Trio an dem Oster-Special nichts, „wir haben das kostendeckend kalkuliert.“ Aber sie wollen ein Signal setzen: „Kulturschaffende und Gastronomen bleiben am Start!“ Hier geht es zum Menü und allen weiteren Infos.

Es ist nicht das erste Mal, dass Ehepaar Thomsen flexibel auf die Corona-Krise reagiert. Als sie ihr kleines Kino an der Berliner Allee schließen mussten, stellten die beiden vorübergehend auf den Verkauf von Grünkohl, später auf Labskaus im Außer-Haus-Verkauf um.

Von Julia Braun