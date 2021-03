Hannover

Ob er Huhn, Rind, Schwein oder Lachs aß: Fredo bekam von allem Bauchweh. „Er warf sich immer auf den Rücken, damit wir ihm den Bauch streicheln“, erinnert sich Frauchen Kerstin Wendt (43). Also machte sie einen Allergietest mit ihrer französischen Bulldogge – und siehe da: Auf Fredos roter Liste standen ganze zwölf Lebensmittel, auf der gelben Liste 21. Das machte 33 Unverträglichkeiten – und zwar gegen sämtliche Fleischsorten.

„Das Einzige, was er verträgt, wäre Kakerlake und Stubenfliege“, sagt Wendt und lacht gequält. Ein verträgliches Futter für ihren Fredo zu finden, schien unmöglich. Also stellte sie sich selbst in die Küche und kochte für ihren Hund. Tagein, tagaus. Es gab Kabeljau oder Seelachs – Thunfisch und normalen Lachs vertrug Fredo auch nicht – mit Karotten und Kartoffeln. Auch Erbsen, Reis und Mais verträgt der Vierbeiner nicht.

Fredo litt unter vielen Allergien

Fredos Probleme verschwanden mit Frauchens selbstgekochten Gerichten. Jetzt brauchte es noch Leckerlis „für die Belohnung zwischendurch“. Also fing die Hundemama an zu backen. Dabei entstanden in der Küche in Anderten verschiedene Rezepte, zum Beispiel Hundekekse aus Haferflocken, Rote Bete, Apfel und Möhre. Rein vegetarisch und nur mit gesunden Zutaten. „Fredo hat es geliebt!“

Gedörrte Kost: Wendt zeigt ihre vegetarischen Leckerlis. Quelle: privat

Nicht nur er: „Als ich eine Familie mit Mops fotografierte, wich mir der Hund nicht von der Seite, weil er die Leckerlis in meiner Tasche riechen konnte. Also fragten mich die Halter, wo sie die kaufen könnten. Da kam ich das erste Mal auf die Idee, einen Onlineshop zu eröffnen und meine Leckerlis auch für andere Hunde zu backen.“

Kerstin Wendt ist eigentlich Fotografin

Die Zeit und das Know-how waren da: Wendt ist eigentlich Fotografin – in der Pandemie sind die Aufträge weggebrochen. Ihr Mann, Volker Wendt (51), ist Grafiker. Er kümmerte sich um das Logo und Design des Webshops, Wendt um die Fotos und die Erlaubnis für eine Hundekeks-Manufaktur. „Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Da ich kein Fleisch verarbeite, gab es keine speziellen Auflagen für die Küche“, so Wendt. Ein paar neue Geräte musste sie sich dennoch anschaffen. „Fredos Bakery“ stand nichts mehr im Wege.

In der Zwischenzeit hatte sich die Hannoveranerin weitergebildet: Vegetarische Hundeernährung – ist das für Hunde ohne Fleisch-Unverträglichkeiten empfehlenswert? „Ich hörte oft das Argument, dass Hunde ja vom Wolf abstammen und Fleisch ihre einzige natürliche Ernährung ist“, so Wendt. „Doch der Unterschied ist: Wölfe reißen ein Reh und verwerten es komplett – das ist mehr als nur Fleisch.“ Sie las Studien, sprach mit Tierärzten, ergo: Zu viel Fleisch ist auch für Hunde nicht gesund – und gegen eine vegetarische Ernährung spricht nichts, solange die Makro- und Mikronährstoff-Verteilung stimmt.

Ist eine vegetarische Ernährung für Hunde geeignet?

Und: „Die Hunde haben sich genauso weiterentwickelt wie wir Menschen. Wir stammen von Pflanzenfressern ab und vertragen Fleisch mittlerweile gut. Vor 50 Jahren noch waren Hunde nicht die heutigen Haustiere, die spezielles Futter bekommen, sondern Hoftiere, die die Reste der Menschen bekommen haben – so wurden sie zu Allesfressern.“ Aber: „Ich will trotzdem niemanden bekehren. Es sollte immer nur zählen, was dem Hund am besten bekommt. Manche Hunde vertragen zum Beispiel eine fleischlastige, proteinhaltige Ernährung besser als viele Kohlenhydrate.“

Kerstin Wendt und ihr Mann ernähren sich selbst seit zwei Jahren vegetarisch. Zu groß ist die Tierliebe. Die beiden sind seit 15 Jahren verheiratet, seit 24 Jahren ein Paar. Vor Fredo hatten sie eine Katze. „Wir habe sie aus dem Türkei-Urlaub mitgenommen. Ein Boutique-Besitzer hatte sie in einer Mülltonne gefunden, sie war noch ein Baby und hatte nicht mal ihre Augen offen. Wir haben sie dann mit der Flasche groß gezogen.“ Die Katze wurde stolze 18 Jahre alt. Als sie starb, stand fest: nie wieder eine Katze. Der Schmerz saß zu tief. Also sollte es ein Hund sein. „Ohne Tier war unser Haus kein Zuhause mehr.“

Unterwegs: Kerstin Wendt mit Fredo auf Roadtrip im Wohnmobil. Quelle: privat

Jetzt ist Fredo der Liebling des Paares, er schläft mit im Bett – und das Leben der Wendts dreht sich um den fünfjährigen Bully. Gereist wird nur noch mit ihm, dafür haben sie ein Wohnmobil. Ein ganzes Jahr sind sie 2017 darin mit Fredo durch Europa gereist, im Sommer 2020 ging es durch Skandinavien. Im August hatte Wendt die Ergebnisse des Allergietest erhalten – im Januar 2021 hat sie ihren Onlineshop eröffnet. Und Fredo erfreut sich bester Gesundheit: „Sein Fell ist mittlerweile weicher als das von einem Welpen“, freut sich das Frauchen.

Das Herrchen: Volker Wendt mit Fredo in Norwegen. Quelle: privat

Es ist Montag, als wir unser Videotelefonat führen. Fredo liegt auf dem Sessel und schläft, mit seinem Frauchen hat er vorher eine große Runde gedreht. Hinter ihr liegt ein langes Wochenende, 16 Stunden hat sie in der Küche gestanden, sechs Kilogramm Leckerlis gebacken. Und das ist viel, denn: Die Leckereien werden nach dem Backen gedörrt („Ich habe mir extra einen Food-Prozessor und ein Dörr-Gerät angeschafft“). Das entzieht den Knabbereien die Feuchtigkeit, macht sie haltbar und federleicht. Wenn Gäste kommen, müssen sie nun die vegetarischen Hundekekse probieren. „Natürlich zwinge ich sie nicht“, sagt die Neu-Bäckerin und lacht. Aber: „Sie schmecken, sind aber sehr hart und doch eher was für Hundezähne. Ich würde Sie ja jetzt probieren lassen ...“

Von Josina Kelz