Worum geht es? Selbstverteidigung im Kampfsport hat unmittelbar mit einem selbst zu tun: Denn hier geht es konkret darum, wie man sich wehren kann, wenn man angegriffen wird – und das nicht nur im Studio, sondern auch in der Freizeit. Zur Vorbereitung: Sportliche Kleidung und Hallenschuhe reichen aus.

Die erste Lektion lerne ich, bevor das Training richtig begonnen hat. „Stell dich gerade hin, Brust raus – imponier mir!“, sagt Ralf Beckmann, Kenpokan-Chef und mein heutiger Trainer in Selbstverteidigung. Ganz klar: Selbstverteidigung hat auch viel mit der inneren Haltung zu tun – wer Angst zeigt, ist ein leichtes Opfer.

Die erste Lektion: Weglaufen, wenn möglich!

Und schon kommt die zweite Lektion: „Meine Lieblingsselbstverteidigung ist wegzulaufen“, sagt der Profi. Allerdings gibt Ralf Beckmann zu bedenken: Zum Weglaufen braucht man einen sicheren Vorsprung – doch den gibt es nicht immer. Daher sprechen wir jetzt darüber, wie man sich verhält, wenn der Angreifer direkt vor einem steht. Dabei gilt vorweg: Die Hände sind immer oben – ob zur Abwehr oder zur Verteidigung.

Zunächst üben wir, wie wir den Kopf schützen – und zwar mit den Ellenbogen. Sie sind ein besonders hartes, stabiles Gelenk: Schlägt mir jemand mit der Faust fest darauf, bricht der Angreifer sich eher Finger- oder Handknochen, als dass mir etwas passiert. Die Ellenbogen stabilisiere ich, indem ich mit der einen Hand fest die Stirn umgreife, die zweite Hand greift den Unterarm im rechten Winkel. So konstruiere ich eine stabile Dreieckshaltung der Arme.

Meinen Kopf schütze ich, indem ich die Ellenbogen um ihn herum schwenke – und gegebenenfalls sogar versuche, mit diesem „Frame“, wie Beckmann sagt, den Gegner selbst im Gesicht zu treffen. Wir üben das: Während Ralf Beckmann mit Handpratzen einen Hagel von Schlägen auf mich herunterprasseln lässt, versuche ich mich mit den Ellenbogen zu schützen und zu wehren.

Stabilität: Wie ein Schild wehrt Maike Jacobs mit dem „Frame“ aus angewinkelten Armen den Schlag ab. Quelle: Florian Petrow

Schwieriger wird die Verteidigung gegen einen Angriff mit Messer. Der Schwung eines Messers ist so schnell, dass man ihn kaum sieht. Wer reflexartig seinen Arm nach oben hält, um sein Gesicht zu schützen, hat verloren. Denn schwingt der Angreifer von oben das Messer, schneidet die Klinge tief in den Arm, trifft unter Umständen sogar wichtige Blutgefäße. Außerdem kann man den Schlag von oben gar nicht standhalten.

Sinnvoller ist, mit dem Körper auszuweichen und gleichzeitig in die Schwungbahn zu greifen, um den Arm mit dem Messer umzuleiten. Immer wieder probieren wir das, immer wieder versuche ich dabei, in einer Verteidigungslücke auch anzugreifen. Der Angriff erfolgt übrigens ins Gesicht, möglichst direkt mit den Fingern in die Augen.

Abwehr: Maike Jacobs drückt Ralf Beckmanns Arm mit dem Messer nach unten. Quelle: Florian Petrow

Mir fällt der Angriff schwer, ich habe eine natürliche Sperre dagegen. Das ist am Anfang normal. Rund 7000-mal muss man eine Bewegung trainieren, um sie zu verinnerlichen: „Erst wenn dein Gegner auf dem Boden liegt und du dich nicht daran erinnern kannst, wie du das gemacht hast, bist du fit!“, sagt Beckmann.

Wird man mit einem Stock oder Baseballschläger angegriffen, gilt es erstmal, geschickt auszuweichen. Und zwar so, dass man den Gegner immer noch im Blick behält. Beckmann schlägt wie bei einem „X“ diagonal von oben, um im dritten Zug gerade zuzustechen. Meine Chance ist, im Ausweichen das kleine Zeitfenster des Ausschwingens zu nutzen und selbst anzugreifen.

So verteidigt man sich auf enge Distanz

Zum Schluss arbeiten wir in der ganz engen Distanz: Beckmann hält mich im Klammergriff, ich habe keine Chance, mich mit meinen Armen wegzudrücken. Auch mit den Beinen oder Knien komme ich in dieser Nähe nicht zum Tritt: „Den Frauen wird immer gesagt, in die Genitalien treten, doch das funktioniert meistens nicht, da der Raum fehlt“, erklärt der Profi.

Das richtige Ziel: Mit einer Attacke auf Halsschlagader (links) oder inn Quelle: Florian Petrow

Ich habe aber die Möglichkeit, entweder meine Finger in die Halsschlagader des Gegners zu bohren oder in die Kuhle am Schlüsselbein, da hier viele Nerven liegen. „Das erzeugt beim Angreifer Panik, diese Reaktion muss man nutzen, um sich zu befreien und wieder Distanz zu schaffen. Und mehr Distanz gibt auch mehr Möglichkeiten in der Verteidigung!„

Nach der Stunde habe ich einen Hauch von Ahnung, was man alles lernen und wie intensiv man üben muss, um sich tatsächlich verteidigen zu können. Und wie viel man darüber wissen muss. Denn Selbstverteidigung hat auch ganz viel mit Köpfchen zu tun. Nicht umsonst heißt der Slogan von Kenpokan: Body-Mind-Spirit!

Das Kenpokan-Studio Zwölf Fitnessarten von Crossfit über Yoga bis Kampfsport mit mehr als 1000 Kurse pro Monat bietet Kenpokan. Allein mit über 20 Kampfsportarten aus 15 Ländern hat Kenpokan ein Alleinstellungsmerkmal. Es gibt zwei Studios – die Zentrale in der Jathostraße 9 und ein Studio in Isernhagen (Hannoversche Straße 34). Sehr engagiert ist Kenpokan im Jugend- und Kinderbereich: Neben asiatischen Kampfkunstkursen zur Stärkung des Selbstvertrauens bietet es kindgerechtes Athletiktraining mit Elementen aus dem olympischen Turnen und funktionellen Training an. Samstag, 19. Februar, ist Tag der Kampfkünste im Kenpokan Hannover – jeder, der sich anmeldet, kann kostenlos teilnehmen. www.kenpokan-hannover.de

Das Interview: Selbstverteidigung ist auch „richtig Arbeit für das Gehirn“

Schon als Kind hat sich Ralf Beckmann für Kampfkunst begeistert, als Sportstudent hat er sogar bei Dan Inosanto, dem Trainer von Kampfsportlegende Bruce Lee, trainiert. 1991 hat Beckmann mit einem Partner das Kenpokan gegründet.

Sie haben bei Dan Inosanto gelernt – wie kommt man an so eine Trainerlegende heran?

Wir waren alle Bruce-Lee-Fans. Und als Dan Inosanto in den 1980er Jahren auf Tournee in Deutschland war, haben wir uns das nicht entgehen lassen. Meine Freunde und ich waren so fasziniert von ihm, dass wir all unser Geld im Studium gespart haben, um in den Semesterferien seine Schule in Los Angeles zu besuchen. Wir haben uns ein winziges Hotelzimmer geteilt, den ganzen Tag ununterbrochen bei ihm trainiert. Dann sind wir zurück nach Deutschland geflogen, haben elf Monate alles Erlernte vertieft, um im nächsten Jahr wieder hinzufliegen. Darüber ist eine Freundschaft entstanden, die bis heute hält. Dan Inosanto ist inzwischen 85 Jahre alt!

Freunde: Ralf Beckmann, Trainerlegende Dan Insoanto und Kickbox-Weltmeister Phil Norman. Quelle: Ralf Beckmann, privat

Was bedeutet Kenpokan?

Kenpokan ist japanisch und heißt so viel wie Haus der Kampfkünste.

Wie sind Sie selbst auf Kampfsport gekommen?

In der fünften oder sechsten Klasse war ich ein kleiner, etwas dicklicher Junge und wurde von meinen Mitschülern gemobbt. Daher habe ich trainiert, ursprünglich, um mich irgendwann rächen zu können. Aber als ich später körperlich so weit war, wurde ich nicht mehr gemobbt, sondern respektiert. Meine Rache war hinfällig.

Ralf Beckmann mag die mentale Komponente an Kampfkunst. Quelle: Florian Petrow

Was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst?

Sport ist alles, was Regeln hat. So ist festgelegt, was im Kampf erlaubt ist. Kampfkunst und Selbstverteidigung ist konträr zum Kampfsport: Ich kämpfe im Ernstfall gegen einen Feind, wähle dessen Triggerpunkte, setze bewusst meine Ellenbogen ein und versuche auf die Augen zu zielen.

Für wen empfiehlt sich Kampfkunst?

Für alle Menschen von jung bis alt. Unsere Kurse beginnen ab drei Jahren. Aber auch vielen Eltern täte Kampfkunst gut – ich sehe hier oft auch ängstliche oder überfürsorgliche Väter und Mütter – wenn sie 24 Stunden am Tag den Kindern diese Ängstlichkeit vorleben, geben sie sie auch weiter.

Also hat Selbstverteidigung auch eine mentale Komponente?

Unbedingt: Die Kinder, die hier trainieren, trauen sich nicht nur körperlich mehr zu, sondern werden auch selbstbewusster, melden sich in der Schule mehr, setzen sich besser durch – das berichten mir immer wieder die Eltern. Ich finde diese geistige Komponente sehr wichtig, gerade in der heutigen Zeit, die doch – sportlich gesehen – sehr körperlich ist. In der Kampfkunst lernen wir komplexe Bewegungsabläufe, Strategien, Psychologie – das ist auch richtig Arbeit fürs Gehirn. Und wir erfahren im Training viel über uns selbst: Lerne, wer Du bist. Da s ist die geistige

Von Maike Jacobs