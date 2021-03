Hannover

Jutta Gaßmanns (51) fünf American Cocker Spaniel können so einiges: Skateboard fahren, balancieren, tanzen, durch Reifen springen. Wie gut Hündin Gil Letzteres kann, wollen sie und Frauchen am Mittwoch bei einem Weltrekordversuch beweisen. Die Bedingung, die das Rekordinstitut Deutschland stellt: Der Reifen muss sich auf Schulterhöhe des Hundes befinden und Gil muss mindestens 20-mal in einer Minute hindurch springen.

Seit Januar übt Gaßmann mit der fünfjährigen Hündin, da hatte sie die Aufgabe vom Institut in Hamburg bekommen. Ein paar Wochen zuvor hatte Gaßmann ihren Vorschlag eingereicht, der wurde vom Institut etwas angepasst.

Jutta Gaßmann *2. Juni 1969 in Hannover. Sie wächst in Burgdorf auf, besucht dort die Realschule. Im Anschluss geht sie auf die höhere Handelsschule, die Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten absolviert sie in Großburgwedel. Vor rund zehn Jahren lässt sie sich scheiden, schmeißt ihren Job hin und wagt einen neuen Anfang: Sie gründet einen Besuchshundedienst (www.americandancecocker.com) mit ihren fünf Cockern, der hannoversche Tiertrainer Detlef Busse hilft ihr. Gaßmann lebt mit ihren Hunden in Bad Münder.

Normalerweise ist die 51-Jährige mit ihren fünf Hunden gut ausgelastet. Um für einen Weltrekord zu üben, hätte sie vermutlich nicht genug Zeit. Denn mit ihren Vierbeinern hat sie ein Business aufgebaut, sie bietet einen Hundebesuchservice an. Frauchen und die fünf Cocker besuchen mehrmals wöchentlich Seniorenheime rund um ihre Heimat Bad Münder („Hier sind wir nah am Deister, da haben die Hunde viel Auslauf“) bis nach Minden und in der gesamten Region Hannover.

Im Seniorenheim: Jutta Gaßmann mit ihren American Cocker Spaniel tritt in der Victor's Residenz Margarethenhof in Laatzen auf. Quelle: Junker

Das Konzept kommt gut an, denn die alten Leute freuen sich über die tierischen Besucher. „Wir stellen dann unsere Tricks vor und oft können sich die Zuschauer gar nicht auf den Stühlen halten, weil sie selber mitmachen wollen“, freut sich Gaßmann. Hündin Jude (8) kann besonders gut mit Koma-Patienten. „Sie hat selber nur ein Auge und Epilepsie. Sie ist sehr ruhig und einfühlsam. Unsere Feelgood-Managerin“, sagt Gaßmann und lacht, während es im Hintergrund bellt.

Das sind die fünf Hunde von Jutta Gaßmann

Außer Gil und Jude gibt es noch Chopin (3), Swirte (10, Mama von Gil) und Tyler (12). Im ganzen Haus sind Körbchen und Kissen verteilt, die Hunde haben zudem ein eigenes Zimmer und sie verdrücken 15 Kilogramm Futter pro Monat. „Das Leben mit fünf Hunden ist fast ein Vollzeit-Job. Füttern, bürsten, waschen, hinterher räumen, Gassi gehen, spielen, Friseur und Tierarzt besuchen.“

Zwei ihrer Schätze: Jutta Gaßmann mit Suerte und Chopin. Quelle: Dröse

Vergangene Woche hat die leidenschaftliche Hunde-Mama die Diagnose erhalten, dass Tyler Lungenkrebs hat. „Jetzt müssen wir versuchen, die letzte Zeit mit ihm zu genießen“, sagt Gaßmann mit zittriger Stimme. Sie hat bereits drei Hunde verloren. Bailey war ihr Erster, er verstarb 2013, 2015 folgte Franjo (der Papa von Gil) und vergangenes Jahr Jessica. „Die Hunde geben so viel Freude. Aber jeder Verlust ist mit großem Schmerz verbunden. Freud und Leid liegen ganz nah beieinander.“

Mit Gil für den Weltrekord zu üben, sei eine große Freude. „Durch Corona können wir die Seniorenheime zur Zeit nicht besuchen, also sind wir immer zu Hause.“ Langeweile kommt aber nicht auf, denn im Garten wird geübt, etwa sechsmal am Tag.

Training: Seit Januar übt Jutta Gaßmann mit Gil im Garten. Quelle: Wilke

Gil sei perfekt geeignet für den Versuch, denn: Tyler ist krank, Swirte hat Hüftprobleme, Jude Epilepsie – Chopin, der Jüngste, steht aber schon in den Startlöchern. „Wenn Gil das jetzt gut gemacht hat, ist er dran.“ Die Weltrekord-Anwärterin hat Frauchen nochmal ordentlich vom Tierarzt durchchecken lassen: Blutuntersuchung, Röntgen. „Er hat grünes Licht gegeben, Gil ist topfit.“

Vor ein paar Tagen waren sie noch bei der Physiotherapie, da wurde der Cocker nochmal ordentlich massiert. „Um eventuelle Blockaden zu lösen, sie hatte aber keine.“ Am Montag ging es zum Friseur, „damit Gil bei ihrem großen Auftritt gut ausschaut.“ Für Gaßmann ist das Wichtigste, dass alle Tricks mit ihren Hunden tierschutzgerecht ablaufen. „Für meine Hunde soll das Spaß sein.“

Gil ist bereit für den Rekordversuch

Und so wird der Weltrekordversuch ablaufen: Gaßmann muss nicht zum Rekordinstitut nach Hamburg fahren, sondern kann den Versuch an einem Wunschort durchführen. Jedoch muss ein Zeuge dabei sein sowie einer, der die Sprünge zählt, einer, der auf die Zeit achtet und und einer, der alles filmt. Die Helfer hat sich Gaßmann in ihrer Facebook-Community (rund 1000 Fans) gesucht und sich einen Ort für Hannover überlegt: den Expo-Wal. „Ein toller Hintergrund und sehr typisch für Hannover.“

Das Video muss Gaßmann noch am selben Tag beim Rekordinstitut einreichen, ein paar Tage später bekommt sie Bescheid, ob sie und Gil einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. „Natürlich weiß ich, ob sie 20-mal durch den Reifen gesprungen ist. Aber wer weiß, vielleicht kann irgendein Sprung aus irgendeinem Grund nicht gezählt werden.“

Von Josina Kelz