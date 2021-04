Hannover

Wenn Jürgen Piquardt (79) von seinen bürokratischen Irrwegen erzählt, dann wähnt man sich in einem Buch von Franz Kafka: „Wir haben bei der Botschaft angerufen, die haben ans Gesundheitsamt verwiesen, die schickten uns zum Robert-Koch-Institut“, erzählt der frühere „La Provence“-Wirt, der seit 2012 in der französischen Provence Oliven anbaut.

„Alle Ämter waren überfordert“, er habe nicht rechtzeitig klare Aussagen für die geplante Reise und etwaige Quarantäne-Bestimmungen bekommen. Eigentlich wollte Piquardt am 23. April auf dem Fiedeler Platz und tags darauf auf dem Lindener Pfarrlandplatz Oliven und Öl aus seiner Ernte verkaufen. „Wir haben schweren Herzens abgesagt.“

Hindernisse für Piquardts Deutschlandreise

Woran es scheiterte? Der Wahlfranzose hätte ein Dokument gebraucht, das ihn und Gattin Heike als Geschäftsleute ausweist – nur dann wären drei Tage Aufenthalt in Hannover erlaubt gewesen. Auch Familienbesuche bei den beiden Kindern in Hannover wären schwierig geworden, da bei der aktuellen Inzidenz nur Treffen mit einer Person erlaubt sind. „Heike und ich sind meistens wie eine Person“, sagt er verschmitzt über die eheliche Harmonie. „Aber die Hindernisse haben sich summiert, die Auflagen waren in der Kürze der Zeit nicht erfüllbar.“

Im Juni liest er aus „Lust auf Pflanzenkost“

Die Reise ist vertagt, die Piquardts besuchen die alte Heimat Hannover nun in der ersten Juniwoche. Am 3. Juni hält der 79-Jährige voraussichtlich eine Lesung aus seinem 600-Seiten-Werk „Lust auf Pflanzenkost“ in einer Bücherei in Hemmingen, am 4. und 5. Juni sind Markttage geplant. Piquardt ist sieht sich durch die Pandemie in seiner Pflanzenmission bestärkt: „Das Hauptthema ist das Immunsystem, wir müssen etwas für uns und unsere Körper tun“, findet er und appelliert an Eigenverantwortung.

Er selbst hält sich daran, für seinem 80. Geburtstag am 22. Juni hat er sportliche Pläne: „Ich will ganz alleine meinen Lieblingsberg Sainte Victoire erwandern“, hat sich der Olivenbauer vorgenommen. Schon die Maler Pablo Picasso und Paul Cézanne hätten den etwa 1000 Meter hohen markanten Gipfel in der Provence geliebt und häufig gemalt.

Die Alternative zu einem anderen Geburtstagsevent, das im zweiten Corona-Sommer abgesagt wurde: Piquardts ursprünglicher Plan war, den 80. mit einem Boule-Fest auf der Herrenhäuser Allee zu feiern.

