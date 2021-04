Hannover

„Dieser Song ist für alle Corona-Helden da draußen“, sagt John August alias Johannes Bahnowski (28) über seine Debüt-Single. „From Zero To Hero“ heißt sie – und wem der Titel bekannt vorkommt: 2005 sang ihn Sarah Connor (40), er war Titelsong des Kinofilms „Robots“. Damals hatte er eine ganz andere Bedeutung, Corona war noch Zukunftsmusik.

„Die Pfleger, Ärzte, Mitarbeiter in Impfzentren – sie alle mussten in der Pandemie von Null auf Hundert gehen und wurden von jetzt auf gleich zu Helden. Für mich sind sie Helden“, so Bahnowski. Deshalb passt der neue alte Song für ihn perfekt in die Zeit. Der Songtext ist alt, der Sound neu.

Mit dem Berliner Szene-DJ Senay Güler (44, bekannt aus „Promi Big Brother 2020“) hat er den Song zu einen House-Track gemacht. Für beide ist es die erste Veröffentlichung. „Wir haben uns im August beim Anzugshoppen bei ,Lo&Go’ kennengelernt. Ich dachte, das war ein Zufall, aber hinterher habe ich erfahren, dass Rolf Eisenmenger uns bewusst zusammen gebracht hat“, erzählt Bahnowski und lacht. „Wir hatten beide den Traum, einen Song rauszubringen, aber es ist immer an den Partnern gescheitert.“

Senay Güler polarisiert im Fernsehen

Bis die zwei sich gefunden haben. „Wir harmonieren super, Senay sagt mittlerweile, ich sei wie ein kleiner Bruder für ihn“, freut sich der Hannoveraner. Die direkte und aufbrausende Art des DJs schätzt er, bei „Promi Big Brother“ polarisierte sie, machte Güler unbeliebt und brachte ihm das Image des „Container-Miesepeters“ ein. „Ich finde es gut, wenn jemand seine Meinung direkt äußert“, so Bahnowski.

Stehen auf schicke Anzüge: Johannes Banowski und DJ Senay Güler trafen sich beim Herrenausstatter „Lo & Go“. Quelle: Pierre Heinemann

Kurz bevor er Güler kennenlernte, hatte er in seinem Homestudio (mit 14 Jahren brachte er sich das Produzierten selber bei) an einem Song geschraubt, doch zufrieden war er noch nicht. Bis er „From Zero to Hero“ drauf sang. „Es passte perfekt.“ Das fand Güler auch und perfektionierte mit seinen DJ-Fähigkeiten Bahnowskis Version. Der US-amerikanische Rapper Eric B (55) hat die beiden unter Vertrag genommen – als erste europäische Künstler in seinem Label EBMG.

Banowskis musikalische Kindheit

Zurück zum Song: Bahnowski erinnert sich an seine erste „Smash“-CD, die er 2005 kaufte, darauf war der Song. „Ich hörte ihn rauf und runter.“ Als Xavier Naidoo (49) die Nummer 2014 bei der Vox-Show „Sing meinen Song“ in eine Funk-Version umwandelte, verliebte sich Bahnowski erneut in das Lied. „Ich habe das ständig mit meiner Band ,Shift’n’Shuffle’ gespielt.“ Und in der renommierten Big Band der Garbsener Geschwister-Scholl-Schule, in der Bahnowski sang – unter anderem trat die Band in seiner Heimat Kasachstan auf.

Dort ist er musikalisch aufgewachsen. Seine Eltern: beide studierte Musiker. Der Vater war Dozent an der Universität, die Mutter Musiklehrerin am Gymnasium. Die Oma war Regisseurin am Staatstheater, Bahnowski stand schon als kleiner Junge auf großen Bühnen.

„Das Gefühl von einem Scheinwerfer in meinem Gesicht kenne ich also schon“, sagt Bahnowski und lacht. Trotzdem ist er nervös. „Ich kann seit Nächten nicht mehr pennen“, so der 28-Jährige. „Wenn das was wird, gebe ich einen Kasten aus!“ Das Video kann sich schon mal sehen lassen: Die beiden Künstler drehten den Clip in Berlin, in der Hauptrolle ein Krankenpfleger. Ein „Hero“ dieser Zeit. Auch Güler hat mit der Pandemie zu kämpfen: Als DJ sind all seine Aufträge weggebrochen.

Johannes Banowski ist mit Caroline Bosselmann liiert

An den Erfolg der beiden glaubt mindestens eine: Bahnowskis Freundin Caroline Bosselmann (27, ihr gehört das Café „Bobo“ an der Oper), Tochter von Unternehmer Gerhard Bosselmann (65). Die beiden sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar, haben den Labrador Wurzel zusammen und sind gerade in ihr Haus nach Burgdorf gezogen, zuvor lebten sie am Lister Platz. Was kaum einer weiß: Auch sie ist im Song zu hören, ganz leise. „Ich finde, sie hat ein großartiges Talent. Das glaubt sie mir aber leider nicht.“

Seine Partnerin: Mit Caroline Bosselmann ist Bahnowski seit zwei Jahren liiert, sie haben den Labrador Wurzel zusammen. Quelle: Hottmann

Sie glaubt mehr an Bahnowskis Talent: „Ich bin immer wieder erstaunt über Johnny“. So lautet sein Spitzname, daraus leitet sich sein Künstlername „John“ ab. „August“ steht für den Monat, in dem er Güler kennenlernte – und vielleicht sein Leben für immer veränderte.

Von Josina Kelz