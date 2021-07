Hannover

2018 im afrikanischen Gabun. Jennifer McCann (34) reist wie jeden Sommer durch ihren Lieblingskontinent Afrika. Beim ersten Mal war sie 22 Jahre alt und wanderte mit dem Rucksack allein durch Tansania und bestieg den Kilimandscharo, bevor sie ein Jahr in dem ostafrikanischen Land blieb und ehrenamtlich bei der Bekämpfung von HIV half.

Seit ein paar Jahren hat sie ihren Freund Timon Taeger (38) als Reisepartner dabei. Das beruhigt zwar ihre Eltern, aber vor allen Gefahren kann auch er sie nicht beschützen. Denn 2018 wird es lebensbedrohlich für die beiden: Ein wildgewordener Elefant jagt im Loango Nationalpark ihre Reisegruppe.

Als McCann fast von einem Elefanten getötet wurde

Die Geschichte teilte sie im selben Jahr auf dem Blog „Reisedepeschen“. „Es ist ein Tag, an den ich mich immer erinnern werde. Es ist der Tag, an dem wir jegliche Kontrolle über die Situation, über unser Leben verlieren“, schrieb die Autorin darin. „Vor uns im Sand bäumt sich der Elefant auf, der sonst so sanfte Riese ist im Todesrausch. Er will sich nicht verteidigen, er will regelrecht töten.“

Das Erlebnis verändert ihr Leben in zweierlei Hinsicht: Es wandelt ihre Sicht auf die Endlichkeit und ist gleichzeitig Beginn eines Neuanfangs. Ihr Blogbeitrag kam so gut an, dass der Verlag ihr anbot, Reiseberichte in einem Buch niederzuschreiben. „Reisedepeschen aus Peru und Bolivien“ entstand.

Ihr erstes Buch: „Reisedepeschen aus Peru und Bolivien“ erschien 2019. Quelle: Christian Behrens

Womit McCanns Traum in Erfüllung ging. „Ich habe schon als Kind davon geträumt, Buchautorin zu werden“, erzählt die heute 34-Jährige, die Literaturwissenschaften in Hannover studiert hat. „Aber ich habe nie daran geglaubt, damit ernsthaft Geld verdienen zu können.“

McCann ist Buchautorin und Lehrerin

Also absolvierte sie noch ein Lehramtsstudium in Biologie und Deutsch und wurde Lehrerin. Seitdem unterrichtet die Hannoveranerin am Gymnasium Bad Nenndorf – genau wie ihr Partner, den sie im Referendariat 2015 kennengelernt hat. „Ich bin nicht als Lehrerin geboren und habe mich lange dagegen gesträubt, weil es mir zu spießig war“, gibt sie zu. Sagt inzwischen aber auch: „Es macht Spaß.“ Und sechs Wochen Sommerferien kommen ihrer Reiselust entgegen.

Ging es beim ersten Buch um Südamerika, heißt das neue „Afrika ist kein Land“ (256 Seiten, 19,50 Euro). Eine Liebeserklärung an ihren Lieblingskontinent. Warum kam die nicht schon im ersten Buch? Das hatte praktische Gründe: „Ich war 2015 in Südamerika mit einem Filmteam unterwegs und dokumentierte alles in einem Tagebuch. Ich hatte also quasi schon alles aufgeschrieben.“

McCanns abenteuerliche Reise durch Südamerika

Und auch da erlebte sie genug Spannendes: Sie übernachtete in einem Bordell, um sich vor Drogenschmugglern zu verstecken. Sie verlief sich alleine in der Wildnis Boliviens. Sie spielte mit Kindern auf Massengräbern und krabbelte durch die Silbermine Cerro Rico, die auch „Berg, der Menschen frisst“ genannt wird.

Aufregende Geschichten wie diese hat McCann auch in Afrika erlebt. Schließlich bereist die Hannoveranerin seit 2010 mehrere Wochen im Jahr den Kontinent, hat bereits elf Länder besucht und lässt dabei kein Abenteuer aus. Was reizt die 34-Jährige so an Afrika? „Ich hatte als Kind diese romantische Vorstellung. König der Löwen, der rotglühende Sonnenuntergang über der Wüste, der Dschungel“, berichtet sie. In ihrem Kinderzimmer stand ein Bilderbuch – „auf einer Weltkarte zeigte die rote Fläche unterhalb Europas große Säugetiere.“

Auf Safari: Jennifer McCann in Tansania, ihrem afrikanischen Lieblingsland. Quelle: privat

Ihre Mutter, ein großer Fan des Films „Nirgendwo in Afrika“, sagte damals: „Das ist Afrika.“ Und die kleine Jennifer wollte unbedingt herausfinden, warum diese tollen Tiere nicht in Deutschland leben, sondern auf diesem roten Kontinent. Und dann war da noch ihr irischer Onkel Ronnie, der als Blauhelm-Soldat während einer US-Mission im Kongo auf eine Mine trat und starb.

„All diese Geschichten ließen Bilder in meinem Kopf entstehen, wie Afrika sein muss. Bilder, die wir alle haben. Die Ursprünglichkeit, die Magie – oder die Vorurteile von Armut und Korruption.“ McCann wollte ihre eigenen, echten Bilder. Sie wurde nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil. Denn ihre Afrika-Begeisterung wurde nur noch größer.

Ein Buch gegen Klischees und Vorurteile

Mittlerweile hat sie diese Erkenntnis gewonnen: Afrika ist kein Land. „Wir scheren den Kontinent über einen Kamm, dabei ist er riesig und so vielfältig. Kapstadt ist fast europäisch, Marokko arabisch, viele Städte sind international und es gibt noch so viel mehr als Safari, Wüste und Urwald.“

Mit den Klischees möchte McCann in ihrem Buch aufräumen – und hinterfragt sich dabei stets selbst. „Als ich mit 22 den Kilimandscharo bestieg und die Dienste eines Gepäckträgers in Anspruch nahm, der nicht gut ausgerüstet war, habe ich mir keine Gedanken gemacht.“ Heute weiß sie, dass das falsch war.

Jennifer McCann auf dem Gipfel des Kilimandscharo Quelle: Jennifer McCann

Viele liebe Freunde hat sie in Afrika gewonnen, an erster Stelle Julieth aus Tansania, der sie ein komplettes Kapitel in ihrem Buch gewidmet hat. Oder ein Freund auf Madagaskar, mit dem das hannoversche Paar 2019 sechs Tage durch den Dschungel gewandert ist. „Ich bin geschockt, wenn ich die Nachrichtenlage verfolge. Diese tollen Menschen leiden unter einer schlimmen Hungersnot und wir sitzen hier mit vollen Kühlschrank, selbst in einer Pandemie“, sagt McCann besorgt. „Wir haben ihm Geld für ein neues Fischernetz geschickt.“

Als Nächstes soll es in die Republik Kongo, in den Sudan und nach Äthiopien gehen. Und dann möchte McCann einen Roman schreiben – über den Babu aus Lolionodo. Der Wunderheiler aus Tansania verkauft seit 2011 einen Tee als Wundertrank – unter anderem gegen HIV. Seitdem pilgern Menschen aus der ganzen Welt zu ihm in die Steppe. „Teilweise gab es Autoschlangen, die mehr als 30 Kilometer lang waren“, berichtet McCann, die fasziniert von diesem Phänomen ist. „Ich habe ihn getroffen. Ich wollte herausfinden, ob er ein Hochstapler ist.“ Ist er nicht. Doch dazu mehr in McCanns nächstem Buch.

Von Josina Kelz