Im Hochbeet gedeihen Zucchini und Kohlrabi, im Steingarten duften Kräuter, am Teich herrscht beruhigende Stille – bis eine Motorsäge beim Nachbarn kreischt. Kleingartenleben am Fuß des Lindener Berges. Und der neue Mittelpunkt im Alltag eines Mannes, der wie kaum ein anderer für die wilden Seiten des Nachtlebens stand.

Jan Verhagen (62) hat 25 Jahren lang die Kultkneipe „...und der böse Wolf“ in der Lindener Heesestraße betrieben. „Den Garten haben wir schon seit 20 Jahren“, erzählt er. Im Corona-Lockdown war er Zufluchts- und Rückzugsort, der ideale Platz, um das Leben neu zu sortieren.

25. „Wolf“-Geburtstag fiel wegen Corona aus

Im Februar hätte es unter normalen Umständen eine große Jubiläumsparty gegeben. Die fällt auch nach Lockdown-Ende aus – „solche Gelegenheiten kann man nicht nachholen“, findet Verhagen, er und seine Frau Claudia (60) haben das Lokal endgültig an ihre frühere Mitarbeiterin Kathariya „Kat“ Schacht (26) abgegeben. Die will die Kneipe mit der ausgezeichneten thailändischen Küche am 1. Juni wieder öffnen.

Mit dem Ausstieg hatten sich die Verhagens schon länger beschäftigt, „aber ich war immer der Bremser“, sagt der 62-Jährige. „Der erste Lockdown hat uns acht Wochen lang den Blick von außen erlaubt, die Corona-Zwangspause hat uns gut getan.“ Der 1. Juni ist auch für ihn ein Stichtag. Dieses Wochenende absolviert er die letzten Seminare in seiner Ausbildung zum Deeskalations-, Antirassismus und Antiextremismus-Trainer an einer Akademie.

In seinem Büro in der Heesestraße in Linden bietet Jan Verhagen Beratung an. Quelle: Frank Wilde

Noch eine schriftliche Arbeit, ein „Mustertraining“, dann ist Verhagen selbstständiger Berater, will mit Heranwachsenden über Themen wie Mobbing und gewaltfreie Kommunikation diskutieren. Ein krasser Kurswechsel? Irgendwie auch nicht. Denn der 62-Jährige, der viele Jahre trinkfest und feierfreudig hinter dem eigenen Tresen stand, hat schon länger Zertifikate als Sucht- und MPU-Berater.

Verhagen will Wege aus der Alkoholabhängigkeit zeigen

Ein Wirt als Begleiter aus der Alkoholabhängigkeit – klingt wie ein Widerspruch. Verhagen muss bei dem Einwurf schmunzeln. Und erzählt, dass er seit 15 Jahren Freunde ehrenamtlich auf die medizinisch-psychologische Prüfung (MPU) vorbereite, die man ablegen muss, wenn der Führerschein nach einer Promille- oder Drogenfahrt weg ist. „Meinen Lappen musste ich dreimal abgeben“, gesteht der Mann, der in seiner Freizeit an Motorrädern schraubt und lange Touren liebt. Anfangs sei es vielleicht um Tricks und Kniffe gegangen. Inzwischen gehe seine Begleitung tiefer: „Ich will den Leuten helfen, über sich selber nachzudenken.“

Engagiert: Claudia und Jan Verhagen setzen sich schon lange gegen Rassismus ein. Quelle: Kateryna Kostyrko

Das Ziel sei, die Ursachen zu suchen, sich mit Fehlern auseinanderzusetzen. „Ich kann gut labern“, sagt er über seine Qualifikation. Persönliche Erfahrungen sind ein anderer Pfeiler. „Ich war alkoholabhängig, ich kenne mich mit Rückfällen aus.“ Gattin Claudia lebt seit fünf Jahren abstinent, seit zwei Jahren trinkt auch der Ex-Wirt keinen Alkohol mehr. Trotzdem spüre er noch „nasses Denken“, wie Verhagen es nennt – nach einem Tag mit Gartenarbeit, gebe es alkoholfreies Bier oder einen exotischen Fruchtsaftcocktail. „Das Belohnungsmuster funktioniert noch“, sagt er selbstkritisch.

Seine Beratungen (engagieren kann man ihn über verhagen-beratung@t-online.de) will er jetzt professionell anbieten – „ich hab ja nie angestellt gearbeitet, ich kriege keine Rente“, sagt der 62-Jährige und lacht trocken, wenn er an sein wildes Leben zurückdenkt. Denn hier schließt sich auch der Kreis zum Job als Deeskalationstrainer. „Das hab ich 25 Jahre im Wolf geübt“, betrunkene und aggressive Gäste bekam der 1,98-Meter-Hüne immer gut in den Griff. Er glaubt aber auch, im Umgang mit gefährdeten jungen Menschen gute Argumente zu haben.

Verhagen spricht über „extremistische Vergangenheit“

„Meine extremistische Vergangenheit“, nennt Verhagen die Jahre im „Deutschen Herbst“, als er im extrem linken Spektrum der Gesellschaft mitmischte. „Ich wollte diesen Staat zerstören. Ich war ein schwieriger junger Mann mit erhöhtem Testosteronspiegel.“ Kein Schulabschluss, abgebrochene Kfz-Lehre, als Hippie lebte er in einer Kommune in der Nähe von Nizza, in den späten 70ern war er einer der Mitbegründer der linken Zeitung „taz“, produzierte die Nullnummern vor dem offiziellen Start mit. Und geriet durchaus mit dem Gesetz in Konflikt.

Entspannt: Seinen Kleingarten hat Verhagen schon seit 20 Jahren. Quelle: Frank Wilde

Dass er damals die Kurve gekriegt habe, lag auch an den Jahren an der Waldorfschule. „Das hat mein Leben gerettet“, sagt er über Cello-Unterricht, Theaterkurse und Kunststunden. Was er der Schule hoch anrechnet: „Die Lehrer haben mich trotz der schlechten Noten mit durchgezogen.“ Zum Abi hat es trotzdem nicht gereicht, Verhagen machte seinen Weg, arbeitete als Leder-Schneider, als Messebauer. Als 1994 seine Lieblingskneipe, der Punk-Treff „Rotkäppchen“ an der Limmerstraße (heute ist hier das mexikanische Restaurant „Fischers“), wegen Zoff mit den Vermietern schließen musste, wurde er zum Selfmade-Gastronom und eröffnete zwei Jahre später „...und der böse Wolf“.

25 Jahre stand Verhagen für das Lokal, in dem schon immer der Grundsatz galt: „Im Wolf ist es egal, woher du kommst und was du machst.“ Neulich habe er seiner Nachfolgerin Kathariya in der Kneipe bei einem Technik-Problem geholfen, sich an den alten Stammtisch gesetzt und den Blick durch das leere Lokal schweifen lassen. „Ich bin emotional nicht mehr dabei. Es war Zeit für einen Wechsel.“

Ds neue Tem im „Wolf“: Thomya, Thomas und Kathariya Schacht. Quelle: Frank Wilde

