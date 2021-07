Hannover

Ganz hinten in der Verkaufshalle von Blumen Hoffmann hat Jan Hoffmann (30) seinen Schreibtisch aufgebaut, direkt vor der Tür zum Kühlhaus. Wenn die jemand öffnet, wird es kalt in Hoffmanns Nacken. Neben ihm liegt Buddy, sein zweijähriger Labrador „und Assistent“, ergänzt Hoffmann und lacht. Aus ihrer Ecke haben die beiden Jungs alles im Blick. Der 30-Jährige leitet die Schnittblumen-Abteilung des Unternehmens sowie die Strauß-Produktion. „Annette, binde doch bitte noch so einen schönen Strauß, ja?“, ruft er seiner Mitarbeiterin zu.

Die Chance, dass es sich bei der Dame um ein Familienmitglied handelt, ist hoch. 14 der rund 50 Mitarbeiter sind Verwandte von Jan Hoffmann. Im Kühlhaus bereitet Onkel Werner (65) gerade die Blumen für den Marktbesuch morgen vor, die schwangere Frau Janina (34) von Cousin Benjamin (41) läuft durch den Laden, Kater Charlie macht seinen Kontroll-Gang.

Sein „Assistent“: Jan Hoffmanns Labrador Buddy ist immer dabei. Quelle: Frank Wilde

„Hier ist immer Trubel“, sagt Hoffmann und scherzt: „Wir haben jetzt eingeführt, dass wir uns Weihnachten nicht mehr sehen. Sonst gehen wir uns irgendwann auf die Nerven.“ Schließlich steht das Team sogar Heilig Abend im Laden und sieht sich meistens an sechs Tagen pro Woche.

Die Familie Hoffmann: Ein Überblick

Um fünf Uhr beginnt hier der Tag, vor der Arbeit geht der sportliche junge Mann meistens joggen. „Mein Papa ist schon um drei hier.“ Jan ist der Sohn von Achim Hoffmann (56), von ihm wird er eines Tages die Anteile übernehmen. Oma Irmgard Hoffmann (†83) hat das Unternehmen vor rund 40 Jahren gegründet, ihre Söhne Achim, Jürgen (61) und Heinz (64) übernahmen. Letzterer hat seinen Anteil bereits an Sohn Benjamin gegeben. Mit ihm wird Hoffmann zukünftig den Laden schmeißen, Onkel Jürgen hat keine Kinder. „Ich weiß, bei so vielen Menschen und Namen muss man erstmal durchblicken“, so Hoffmann junior.

Familienbetrieb: Jan Hoffmann (2. v. links) mit Vater Achim (unten Mitte), darüber Achims Bruder Heinz, neben Achim sein Bruder Jürgen und oben rechts Werner. Heinz hat seine Anteile bereits an Sohn Benjamin (unten rechts) abgegeben hat. Quelle: privat

Für ihn war früh klar, dass er in den Betrieb einsteigen will. „Ich bin hier aufgewachsen und habe schon mit 14 auf dem Markt gestanden.“ Nach dem Schulabschluss absolvierte er seine Ausbildung zum Floristen, genau wie seine Schwester Laura (32). Sie arbeitet auch im Betrieb, die Leitung überlässt sie lieber den anderen. Denn der Job ist zeitintensiv und Hoffmann braucht viel Koffein, um durch den Tag zu kommen.

„Klar, um 15 Uhr habe ich meistens Feierabend, aber dann habe ich auch schon zehn Stunden gearbeitet“, sagt der 30-Jährige, während er sich einen Energy-Drink öffnet. „Und richtig abschalten tut man nie.“ Am Wochenende springt er oft für ausgefallene Marktverkäufer ein, zusätzlich dreht er sonntags in der Firma Videos für Instagram.

Die haben Jan Hoffmann bekannt gemacht, mittlerweile ist er das Aushängeschild des Ladens. „Meine Familie sagt, ich soll samstags im Laden sein, weil sich dann die Mädels freuen“, erzählt er und fasst sich an den Kopf. „Hallo, ich bin doch kein Schauobjekt, ich bin immer noch der Blumenverkäufer von nebenan.“

Seine Videos werden millionenfach geklickt

Den mittlerweile Millionen Menschen kennen – so oft wurden einige seiner Videos schon geklickt. Was sie so besonders macht: Hoffmann zeigt, wie man Pfingstrosen massiert, gibt Tipps zur Pflege verschiedener Blumensorten, zeigt neue Trends, und das immer tanzend. „Deshalb mache ich das am liebsten sonntags, wenn keine Kunden da sind. Sonst wird es zu peinlich“, gibt er zu und lacht.

Wobei der Hannoveraner auch privat als Spaßbombe bekannt ist. Wenn er nicht im Laden oder auf dem Markt steht, ist er unterwegs, ist mit halb Hannover befreundet oder zumindest gut bekannt. Ein paar prominente Beispiele: die 96-Spieler Florent Muslija (23), Ex-„Bachelorette“-Kandidat Sebastian Fobe (36), Fußballerin Filiz Koc (34), Influencerin Rike Demuth (28), CDU-Politikerin Theresa Hein (25), Tänzerin Anissa Bothe (32). Sie alle kaufen ihre Blumen bei Hoffmann – was die Popularität des Ladens in den sozialen Medien weiter steigert.

Prominente Kunden: Hier kauft 96-Kicker Florent Muslija bei Jan Hoffmann Blumen. Quelle: privat

Mittlerweile sind es 57.000 Follower (Instagram-Name: blumen_hoffmann) – „und das für einen Blumenladen in Hannover“, wundert sich Hoffmann. Er selbst hat knapp 10.000 Follower (Instagram-Name: jan2103). „Ich habe mich intensiv mit Social-Media-Marketing beschäftigt und gelesen, dass diese Art von Video gut funktioniert – aber dass das so durch die Decke geht, hätte ich nie gedacht.“

Mittlerweile hatte er schon einen TV-Auftritt, bei Instagram wurde er für Mario Barths (48) Show „Du musst dich entscheiden“ angefragt und spielte mit dem Comedian gegen Schauspieler Jürgen Vogel (53). Einige fragen sich bereits, ob Hoffmann der nächste „Bachelor“ bei RTL werden könnte.

Jan Hoffmann, der nächste „Bachelor“?

Er würde durchaus in das Format passen, schließlich ist er Single, kommt bei den Frauen an und müsste nicht mal so tun, als kenne er sich mit Rosen aus. Hoffmann lacht. „Klar, da würde ich mitmachen!“ Als Kandidat bei „Bachelorette“ würde er sich auch noch sehen, „bei Trash-Formaten wie ,Love Island’ bin ich aber raus.“

Die große Auswahl: Jan Hoffmann hat viele Lieblingsblumen. Unter den Rosen mag er Pfingstrosen am liebsten. Quelle: Frank Wilde

Mit der großen Liebe hat es zwar noch nicht geklappt, „aber ich mache mir da keinen Druck. Ich habe doch eh immer meine ganze Familie um mich.“ Doch langsam wird Hoffmann sesshaft, die Party-Zeiten sind vorbei. Er hat sich einen Schrebergarten gepachtet und statt Party-Urlaub am Ballermann zu machen, fährt er lieber mit seinem Labrador im selbst ausgebauten Van durch Europa. Gerade erst waren sie in Kroatien, Österreich und Slowenien.

Mit seinem Hund lebt er in Hainholz, unweit der Firma. „Ich fühle mich wohl hier und schaue schon nach einem Haus.“ Und wie blumig ist seine Wohnung? „Klingt nach Klischee, aber ich habe tatsächlich in jedem Raum Blumen, in manchen Räumen sogar zwei Sträuße. Sogar neben dem Klo stehen Blumen.“

Von Josina Kelz