Hannover

Die Wände in seinem Zimmer sind von Ausdrucken bedeckt, aufgelistet sind die Namen seiner Fans bei Instagram. Social-Media-Promi Jamal Edin El-Bahri (22), der als Jamoo verschiedene Social-Media-Kanäle namens „JamooTV“ betreibt, hat sich die Aktion ausgedacht. „Am Anfang jeden Monats tausche ich die Listen aus“, sagt er. Durch den Wurf mit einem Dartpfeil wählt er einen Namen aus, kontaktiert die Person und überweist ihr über den Online-Zahlungsdienstleister PayPal 100 Euro.

Es ist eine Aktion, mit der der 22-Jährige seine Zuschauer unterhält. Seit mehr als drei Jahren teilt Jamoo seinen Alltag im Internet, dreht kleine Videos, spielt seinem Vater vor laufender Kamera Streiche, tanzt und singt. „Angefangen habe ich mit Tanzvideos auf Instagram, dann mit Comedy-Videos auf Youtube.“ Das war in seiner Schulzeit.

Pizzadienst und Socia-Media

„Ich war der Klassenclown und habe mich als Entertainer gesehen“, erinnert er sich. Nach seinem Abitur 2018 wollte er das zu seinem Job machen. „Ich konnte nicht einfach wie die anderen studieren oder eine Ausbildung machen.“ Also jobbte er weiter bei einem Pizzalieferdienst und konzentrierte sich auf seine Social-Media-Karriere.

„Meine Eltern waren damals gar nicht begeistert“, sagt Jamoo. Auch seine Schulfreunde konnten seinen Ambitionen nur wenig abgewinnen. „Sie fanden peinlich, was ich mache.“ Er machte trotzdem weiter. Das Geld von seinem Pizzajob investierte er in das Equipment für seine Videos. „Ich wusste nicht, ob ich Erfolg haben würde – es hat mir einfach Spaß gemacht.“

Konkurrenz ist groß

Heute sieht er sich als Künstler. „Ich mache Musik, produziere Videos und möchte damit meine Zuschauer unterhalten.“ Täglich lädt er bei der Video-Plattform Tiktok Clips hoch und teilt bei Instagram Bilder und Videos. „Man muss seinen Zuschauern schließlich was bieten.“ 684.000 Followern bei Instagram gefällt das.

Denn die Konkurrenz ist groß, der Leistungsdruck auch. „Man muss ständig am Start sein, sonst wird man abgehängt.“ Sein Handy hat er immer dabei: Beim Essen mit Freunden oder Familie, beim Frisörbesuch – seine Follower sind immer dabei. Eine Frau an seiner Seite entdecken sie dabei nicht. „Dafür bleibt mir einfach keine Zeit“, sagt Jamoo.

Mittlerweile sind sein Vater und seine Geschwister regelmäßig in seinen Videos zu sehen. Seinen „Baba“, wie er seinen Vater nennt, nimmt er dabei gerne aufs Korn. Im Video gibt es für Jamoo dann auch mal Ärger. „Aber wir zeigen auch jedes Mal, wie lieb wir uns haben. Die meisten Zuschauer wissen ja, dass wir das nur spielen.“

Keine Fans zu Hause

Seine Eltern sind getrennt, Jamal lebt bei seiner Mutter. Manchmal stehen Fans vor seiner Tür, so viel Nähe geht dem 22-Jährigen aber zu weit. „Meine Grenze ist erreicht, wenn es um die Familie geht“, stellt Jamoo klar. Das teilt er seinen Fans auch mit. Seinen Job beim Pizzalieferdienst hat er auch deshalb gekündigt, weil immer wieder Fans vor der Filiale auf ihn gewartet haben. „Ich mache gern ein Foto mit ihnen, aber nur dann, wenn ich alleine oder mit meinen Freunden unterwegs bin.“

Mit seinen Freunden zeigt er sich auch im Internet, manche von ihnen sind ebenfalls in den sozialen Medien unterwegs. Mit seinem Kumpel Firat bringt er am 8. April den poppigen Hip-Hop-Song „Alé, Alé“ heraus. Gern würde sich der Hannoveraner auch in der Schauspielerei ausprobieren. „Mein Ziel ist es aber, mit den sozialen Medien mein Leben zu finanzieren und für meine Familie zu sorgen.“ Für sein Leben reicht das Geld bereits. Was ihn besonders freut: Die anfangs skeptische Haltung seiner Eltern hat sich auch geändert. „Die freuen sich über meinen Erfolg und sind stolz auf mich.

Von Stella-Sophie Wojtczak