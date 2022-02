Hannover

Sie ist müde. Nicht nur wegen der einfach nicht enden wollenden Pandemie, sondern auch wegen des Schichtdiensts. Um finanziell gut durch die Corona-Krise zu kommen, arbeitet Jamie-Lee Kriewitz (23) als Moderatorin, die für eine Plattform gemeldete Social-Media-Inhalte überprüft. „So habe ich in einer Zeit, in der für Künstler nichts geht, regelmäßiges Einkommen.“

Die feste Teilzeit-Anstellung brachte für die Sängerin, die immer wieder mal im Rampenlicht stand – auf der Bühne von „The Voice of Germany“ (hat sie 2015 gewonnen) oder beim Eurovision Song Contest (hat sie 2016 teilgenommen) – ganz neue Erfahrungen mit sich: „Ich habe das erste mal eine Bewerbung geschrieben und ein Bewerbungsgespräch geführt, ich hatte ganz schön Schiss“, erzählt sie von dem Lampenfieber der etwas anderen Art. Was nicht nur daran lag, dass sie das erste Mal etwas außerhalb ihrer Selbstständigkeit machte. Da war auch eine miese Erfahrung zu Schulzeiten.

Gerade erschienen: Das „abcdefu“-Cover von Jamie-Lee Kriewitz. Quelle: Jamie-Lee Kriewitz

„Ich habe mal ein Praktikum bei einer Fotografin absolviert, das war der reinste Horror“, erinnert sie sich an das Pflichtprogramm für die Fachoberschule. Da war Kriewitz 16 Jahre alt und hatte ihre Emo-Zeit – „schwarze Klamotten, krasses Make-up, Piercings“. Nach zwei Wochen begann die Fotografin ganz mies mit ihr umzugehen, „eine Aushilfe hat sie sogar vor anderen runtergemacht.“ Kriewitz ist trotzdem fast ein Jahr geblieben, „ich wollte das durchziehen“.

Mit dem aktuellen Job hat es jedenfalls hingehauen. Mit ihrem eigentlichen Beruf als Musikerin läuft es schleppender, die Gründe sind bekannt. „Es waren so viele Auftritte geplant, ich war selbst überrascht. Eigentlich war ich mehr mit Songwriting und Veröffentlichungen beschäftigt.“ Die Gigs: abgesagt. „Man hofft immer auf das Ende der Pandemie. Aber wer sagt mir, dass ich dann gebucht werde“, reflektiert sie ganz realistisch. Der Beruf stelle ein generelles Risiko für Künstler dar, häufig hinterfrage Kriewitz sich, „ob ich überhaupt noch interessant bin“.

Große Ehre: Bei der 61. Ausgabe des European Song Contest geht Jamie-Lee Kriewitz im Jahr 2016 für Deutschland an den Start. Der Song „Ghost“ belegt den letzten Platz. Quelle: dpa

Es gab diese Momente, in denen sie sie überlegt habe, aufzugeben. Nächte, in denen sie geheult und das Videospiel „Animal Crossing“ gezockt oder einfach nur Fernsehen geguckt hat. „Ich werde aber nicht aufgeben. Ich werde fette Auftritte haben, meine Musik machen“, betont sie mantramäßig. „Und ich finde es immer noch cool, im Mittelpunkt zu stehen, obwohl ich eigentlich recht introvertiert bin.“

Verliebt wie am ersten Tag: Jamie-Lee Kriewitz ist seit fünf Jahren Fabian Riaz liiert. Quelle: Instagram/Jamie-Lee Kriewitz

Die Pandemie hat auch private Folgen: „Wir wollten von den Einnahmen im vorherigen Jahr unsere Hochzeit verwirklichen“, so die 23-Jährige über 2021. Wir – das sind ihr Verlobter Fabian Riaz (33) und Kriewitz. Seit drei Jahren sind die beiden verlobt, seinetwegen ist sie nach Magdeburg gezogen, dort arbeitet Riaz als Kundenberater bei der Telekom. „Ich will nicht einfach so zum Standesamt gehen und dann irgendwann die große Feier nachholen“, betont die Künstlerin, die aus Bennigsen (Springe) stammt. Nun will sie lieber warten, „bis sich die Situation wirklich beruhigt hat“.

Die neue Arbeit, die generelle Ungewissheit, die verschobene Hochzeit. All das hält Kriewitz nicht von ihrer größten Leidenschaft ab. Gerade hat sie mit „abcdefu“ eine neue Single veröffentlicht. Die Coverversion des Superhits von Gayle (17) war so etwas wie ein Zufallsprodukt: „Bei Instagram hat mich ein DJ und Produzent angeschrieben, dass er sich den Song mit meiner Stimme richtig gut vorstellen könnte.“ Sie und „Nerds at Raves“ haben sich ausgetauscht, schließlich getroffen „und direkt gut verstanden“. Kriewitz nahm die Vocals auf, Ende Januar kam der Song im neuen Dance-Gewand raus. Zwei Monate dauerte das Projekt, rekordverdächtig schnell. „Wir wollen weiterhin zusammenarbeiten.“ Kriewitz’ Fans wird’s freuen.

Machen musikalisch gemeinsame Sache: Jamie-Lee Kriewitz und DJ Nerds at Raves. Quelle: Instagram/Jamie-Lee Kriewitz

Mit ihrer Community ist die 23-Jährige regelmäßig im Austausch, oft sind es Teenager und junge Erwachsene, die mit ihr in Kontakt treten. Mal sprechen sie über Musik, mal über das Leben an sich, oft über Probleme. „Sie erzählen mir, dass sie sich nicht mehr in Schule trauen, weil sie geärgert werden“, so Kriewitz. Die 23-Jährige fühlt sich dann an ihre Schulzeit erinnert: „Ich habe mir so oft den Kopf zerbrochen, mich gefragt, was die anderen über mich denken.“ Dann erzählt sie von einem Posting in den sozialen Medien, das sie vor Jahren mal gesehen hat.

Ein älterer Mann wurde auf dem Sterbebett gefragt, was er in seinem Leben bereue. Seine Antwort: Dinge nicht getan zu haben, weil er sich darum sorgte, was andere darüber sagen. „Das hat mir zu denken gegeben und mich inspiriert. Bis heute.“ Ihre Erkenntnis: „Diejenigen, die über einen lästern, sind es nicht wert, dass man sich einschränkt.“ Die Künstlerin lacht: „Die meisten Leute aus der Schule oder der Uni sieht man ohnehin nie wieder. Ich habe zum Beispiel nur zu zwei, drei Leuten aus der Schule Kontakt.“

Jubel: 2015 gewinnt Jamie-Lee Kriewitz die Castingshow „The Voice of Germany“. Michi Beck von den Fantastischen Vier freut sich mit der damals 17-Jährigen. Sie und die Band haben heute noch Kontakt. Quelle: dpa

Dabei war die Teeniezeit eine ganz entscheidende in ihrem immer noch so jungen Leben: „Ich habe mit 17 angefangen, die zu sein, die ich bin.“ Und dann spricht sie das erste Mal öffentlich über ihre sexuelle Orientierung: „Ich bin bisexuell.“ Schon in der Grundschule habe sie mit dem „Mädchen-Jungen-Spektrum“ geliebäugelt, wollte eigentlich lieber ein Junge sein. „Hätte es Transition so wie heute schon gegeben, hätte ich es ziemlich sicher getan.“

„Es gibt nicht das eine richtig oder falsch“

In der 5., 6. Klasse war sie „typisch Mädchen“, Jahre drauf Bigender, „manchmal fühlt man sich als Kerl, manchmal als Mädchen“. Heute bezeichnet sich Jamie-Lee Kriewitz als nonbinär, „das passt am besten zu mir“. Meist fühlt sie sich als Frau, „aber eben nicht komplett“. Auch darüber spricht sie unter vier Augen mit ihren Fans und ermutigt sie, sich genau so zu identifizieren, wie Die- oder Derjenige das möchte. Dass sich das alles leichter anhört, als es ist, weiß die 23-Jährige: „Leute, die nicht in der Thematik stecken, können das nicht so gut nachvollziehen. Man ist ja selbst lange verwirrt. Aber für mich gibt es nicht das eine richtig oder falsch.“

Von Mirjana Cvjetkovic