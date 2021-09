Hannover

Ambiente: Denkt man bei einem Biergarten eher an Bäume und Bierzeltgarnituren, ist der „Insel Beach Club“ Sonne, Strand und See – in diesem Fall der Maschsee. Wir sitzen auf Korbstühlen an Holztischen mit Metalleinfassung. Am Wasser auf der Sandfläche stehen ausreichend Tische, Strandstühle und Korbgarnituren. Dort tummeln sich Familien, aber auch ein einzelner Zeitungsleser. Auf der obersten Ebene sitzen Gäste auf bequemen Sofas an tiefen Tischchen mit einem herrlichen Blick auf den See.

Und hier wären wir beim einzigen Makel: Wer an den Tischen darunter zum Essen sitzt, muss schon sehr groß sein, um auf den See schauen zu können. Die Hecke ist ein bisschen zu hoch. Wenn es feucht werden sollte, können sich Gäste im Erdgeschoss in einen edel eingerichteten Gastraum mit Ledersofas zurückziehen.

Traumhafter Blick: Von vielen Plätzen sieht man den Maschsee – und abends mit etwas Glück einen tollen Sonnenuntergang) Quelle: Christian Behrens

Service: Bei der Beurteilung müssen wir eine besondere Personalsituation berücksichtigen: An dem Sonnabend, an dem wir einkehren, musste der „Beach Club“ den krankheitsbedingten Ausfall von drei von sieben Mitarbeitern verkraften. Folglich wird auf die Bedienung am Tisch verzichtet, die für gewöhnlich ab 18 Uhr vorgesehen ist – Selbstbedienung ist angesagt. Die Servicekräfte tun, was sie können, gelegentlich schaut und wischt jemand über die Tische, auf denen doch immer wieder Teller und Gläser stehen bleiben, obwohl Gäste diese auf einem Regalwagen abstellen sollen. Am Bestelltresen ist eine Kasse geöffnet, was dazu führt, dass man zur Primetime um 17.30 Uhr gut 20 Minuten in einer Schlange warten muss.

Essen & Trinken: Aber das Warten lohnt sich, denn das Essen führt die gute Insel-Tradition fort. Das Angebot umfasst Vorspeisen, Bowls, Pasta, Salate, Burger Fingerfood und Desserts. Auf einer Extrakarte werden Currywurst, Rippchen oder Pizza angeboten.

Wir starten mit den „Insel Beach Club Antipasti“ für eine Person (11,50 Euro; fast alle Gerichte gibt es auch für zwei Personen). Pilze, Auberginen und Zucchini sind gut eingelegt und noch leicht bissfest, die Paprika allerdings zu sauer. Lecker sind die Falafel-Taler mit Hummus und der noch leicht warme Ziegenkäse.

Hannover: Meerefrüchtes Variation (li) und Frische Pasta mit Miesmuscheln Quelle: Christian Behrens

Nach dem guten Auftakt wählen wir eine „Pacific Ahi Bowl“ (14 Euro) – um es vorweg zu nehmen: eine perfekte Bowl. Wir finden die Elemente hart und knackig (Erdnüsse, Gurken, Frühlingszwiebeln) sowie weich (Edamame, ordentlich frischer Thunfisch), scharf (Chili-Mayonnaise) und süß (Mango). Das ist geschmacklich top und auch ein Fest für die Augen in Grün, Weiß, Gelb und Rot. Die frische Pasta mit Pfifferlingen (14 Euro) steht der Bowl in nichts nach. Der Klassiker in einer cremigen Sauce mit Lauch, Kirschtomaten und Parmesan ist super abgestimmt.

Wer Weißwein mag, sollte lieber auf den kräftigen Riesling (0,2 Liter für sechs Euro) als auf den blassen Chardonnay (sechs Euro) setzen.

Fazit: So gut haben wir in einem Biergarten oder Beach-Club noch nie gegessen. Die Preise sind im gehobenen Segment, aber die Qualität und auch die Größe der Portionen überzeugen. Wenn man zum Abschluss noch einen Cocktail nimmt, könnte man bei der Aussicht (und gutem Wetter) ewig dort sitzen bleiben.

Insel Beach Club

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83, 30519 Hannover, Telefon: 0511/83 12 14

Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 7 bis 21 Uhr, Mittwochs bis Sonntag 7 bis 22 Uhr.

Bewertung: Ambiente 8 von 8, Service 5 von 8, Essen und Trinken 7 von 8

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Barrierefrei? Es gibt Treppen, kein Behinderten-WC

Wie bezahlen? bar, EC, Kreditkarte (kein Diners)

Von Sönke Lill