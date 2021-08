Hannover

Ambiente: Mit dem Fahrstuhl geht es hoch auf das Parkdeck an der Röselerstraße und erst einmal vorbei an der automatischen Fiebermessstation („Sie haben normale Temperatur“). Mit der Luca-App checken wir ein und desinfizieren unsere Hände, eine junge Frau am Eingang überwacht das Prozedere. Am Tisch scannen wir per QR-Code die Speisekarte: So läuft Essen gehen in Zeiten von Corona.

In dem großen Beachclub mit der prächtigen Aussicht auf Marktkirche, Rathauskuppel und Aegidienkirche kommen wir uns ein wenig vor wie in der Ferrero-Werbung: Alles so schön weiß hier! Ein vorwiegend junges Publikum bevölkert Steh- und Sitztische, Liegestühle und Strandmuscheln, die vielen Palmen und die Strandabschnitte versetzen uns an diesem warmen Abend in Urlaubsstimmung. Ein Ambiente, in dem man sich bei Instagram zeigen möchte: Immer wieder werden die Servicekräfte gebeten, Bilder von Freundinnen, Paaren und Jungscliquen zu machen.

Hannover: Es gibt allerlei Sachen zu essen – dazu gibt es Beach Atmosphäre. Quelle: Frank Wilde

Service: Auch die Kellnerinnen sind jung, viele tragen Skinny Jeans und bauchfreie Tops. Mit ihren Tabletts sind sie fix unterwegs, servieren flott unsere Getränke, die sofort kassiert werden. Beim Essen heißt das Motto Selbstbedienung.

Von Tapas, Bowls bis Flammkuchen

Essen & Trinken: Die Karte ist mit vielen Salaten, leichten Vorspeisen, Bowls, Tapas, Pasta und Flammkuchen vorwiegend sommerlich, sie bietet aber auch Klassiker wie Currywurst, Chicken Sticks, Pommes oder Nachos.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wir starten mit der Vorspeise „Kleine Zicke“ (8,50 Euro), die wir uns teilen: Ziegenkäse mit Mango-Chutney und Pinienkernen. Der Ziegenkäsetaler liegt auf frischem Rucola, sieht karamellisiert aus, hat aber viel zu wenig Hitze abbekommen und ist fast kalt. Zudem ist sein Aroma recht streng, die Konsistenz sehr fest. Ein milderer, länger gegrillter oder gebackener Ziegenfrischkäse wäre mit dem schön fruchtigen Mango-Chutney und den Kernen eine deutlich schmackhaftere Kombination gewesen. Weiter geht es mit Bowl und Pasta.

Die Quinoa-Lachs-Avocado-Bowl (zwölf Euro) sieht wie ein kleines Kunstwerk aus und enthält so ziemlich alles, was ernährungsmäßig gerade angesagt ist. Salat und Bulgur sind die Basiselemente, dazu entdecken wir in der geschichteten Schüssel japanische Edamame-Bohnen, Rote Bete, Avocado, Gojibeeren und gegrillte Lachsscheiben. Getoppt wird das Trendgericht von einer lauwarmen, rosafarbenen Sauce und dekorativem schwarzen Sesam. Die Aromen harmonieren, diese Kombi stimmt.

Getestet: Quinoa-Lachs-Avocado-Bowl. Quelle: Frank Wilde

Die „Charmante Mischung“ (12,50 Euro) ist eine großzügige Portion Penne in einer leichten Frischkäse-Sauce, großzügig bestückt mit Gambas, Pilzen, Paprika, Kirschtomaten, Rucola und Parmesan. Auch diese Komposition mit perfekten Gargraden überzeugt uns. Mit einem hellgoldenen, frischen Grauburgunder (0,2 Liter sieben Euro) stoßen wir auf den Sommer an.

Fazit: Ein bisschen sehen und gesehen werden, Beachfeeling mitten in der City, sommerliche Speisen und ein fantastischer Blick auf die Stadt: Das sind doch schöne Aussichten für den nächsten warmen Abend.

Bewertung: Ambiente 7 von 8, Service 5 von 8, Essen und Trinken 6 von 8

Schöne Aussichten

Parkdeck Röselerstr. 7, 30159 Hannover

Telefon: 0511/98 26 833

Öffnungszeiten: täglich von 11 Uhr bis Mitternacht, freitags und sonnabends 11 bis 2 Uhr (wetterabhängig)

Für Kinder geeignet

Hunde willkommen

Veganes Gericht

Barrierefrei? Ja, Fahrstuhl und behindertengerechte Toilette vorhanden

Wie bezahlen? bar, EC, Mastercard, Visa

Von Julia Braun