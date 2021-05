Hannover

Die Inzidenzzahlen sinken, auch für Hannovers Kunst- und Kulturszene sind Lockerungen in Sicht. Noch sind Live-Events allerdings nicht möglich. Aus vielen Theatern, Bühnen und Konzertsälen werden weiterhin Veranstaltungen gestreamt.

Die NP gibt deshalb immer am Wochenanfang „Tipps für die Woche“. Weil auch Konzerte, Theater, Kunstrundgänge oder Lesungen in dieser Zeit lebenswichtig sind. Veranstalter können sich mit Infos gerne bei der NP melden, einfach eine Mail schicken an coronastream@neuepresse.de

Tipp 1: Nachtbarden-Lesung im Tak

Nachtbarden: Johannes Weigel, Ninia LaGrande (vorn), Tobias Kunze und Kersten Flenter lesen aus ihren Reiseführer. Quelle: Florian Mueller

Das schmale Büchlein fängt in der Altstadt an und endet im Zoo, ist aber alles andere als ein handelsüblicher City-Guide: „Hannover von A bis Z“ ist nämlich garniert mit Texten der „Nachtbarden“ – dahinter stecken Ninia LaGrande, Tobias Kunze, Kersten Flenter und Johannes Weigel. Sie sind die Lesebühne Nachtbarden, Meister der scharfen Zunge, Expertinnen für Poetry Slam und skurrile Alltagsbeobachtungen. Sonnabend, 29. Mai, ab 19 Uhr liest das Quartett im Theater am Küchengarten aus dem Buch (Blaulicht-Verlag, 140 Seiten, zehn Euro), per Stream kann sich das Publikum amüsieren über Lodderbast, Spelunken, Krökeln und Liebesgeschichten aus dem Ihmezentrum. „Wir wollen keine Imagepflege betreiben, sondern ehrlich und authentisch sein“, erklärt Kunze. Das Stream-Ticket kostet zehn Euro (Spenden-Aufstockung ist aber willkommen), inklusive Buch zahlt man 20 Euro. Infos unter www.tak-hannover.de

Tipp 2: Freilichtgalerie am Kronsberg

Kunst unter freiem Himmel: Auf Initiative des Stadtteilzentrums KroKus eröffnet Freitag, 28. Mai, zwischen 16 und 19 Uhr die „Freilichtgalerie am Kronsberg“, die Künstlern im Quartierspark Ecke Lehmbuschfeld/Weistfeld eine öffentliche Ausstellungsplattform bieten will. Auftakt machen Werke zum Thema „Wie ein Schmetterling im Sommerwind“, sie sind bis 4. Juli zu sehen, drei weitere Projekte sind bis Jahresende geplant. Von 9. Juli bis 22. August folgt „Kronsbeere“, eine temporäre Erlebnislandschaft von Benjamin Petersen, Kerstin Möller. 27. August bis 10. Oktober: „Sophia wandelt“, Frauenrechte international von Sophias Time. Den Abschluss bildet von 15. Oktober bis 28. November „Flugkraniche“, ein Vogel mit Beziehungen zur ganzen Welt von Waldemar Mirek und Thomas Smolka.

Tipp 3: Kulturdiskussion mit Sonja Anders

Schauspiel-Intendantin Sonja Anders diskutiert über Kultur. Quelle: Ilona Hottmann

Der Name der Intendantin ist Programm: „Jetzt mal anders“ heißt das monatliche Diskussionsformat von Schauspielhaus-Chefin Sonja Anders. Am Mittwoch, 26. Mai, spricht sie ab 19.30 Uhr auf der „digitalen Bühne“ mit ihrer Braunschweiger Kollegin Dagmar Schlingmann über die Herausforderungen der Corona-Zeit. Die Teilnahme am Stream ist kostenlos, wer Interesse hat, loggt sich einfach über diesen Link ein.

Tipp 4: So wird der Festivalsommer

Vorfreude: Im „Tresor“-Podcast geht es um Festivals in Hannover. Quelle: Handout

Eine Frage, die viele Menschen umtreibt: Wie wird der Festivalsommer? Mittwoch, 26. Mai, ab 18 Uhr geht in der Podcast-Reihe „Tresor – Kultur aus der Region Hannover“ dazu eine interessante Diskussion online. Gesendet wird aus dem Tresorraum im Keller von Schloss Landestrost, das Thema schmeckt aber nach frischer Luft und Live-Erlebnis: Die dritte Folge der Podcastreihe heißt „Kulturlust oder -frust“, zu Wort kommen die Planerinnen und Veranstalter von Festivals wie Masala, Snntg oder Kultursommer der Region. Verfolgen kann man die Runde über den Youtube-Kanal der Region Hannover.

Tipp 5: Klimawandel und Stream-Konzerte

Kasimir Effekt spielen in der Faust – das Konzert wird gestreamt. Quelle: Handout

Amnesty International und Faust laden am Sonnabend, 29. Mai, unter dem Motto „Viva el Clima“ zum Onlinecamp – ab zehn Uhr wird diskutiert über Klimaschutz, Fluchtursachen und Menschenrechte. Ab 19 Uhr gibt es Konzerte im Livestream – von Kasimir Effekt (Foto), Kafa Utopia, Lena Stoehrfaktor, Dalee und Finna. Wer am Plenum teilnehmen will, braucht ein internetfähiges Endgerät mit Mikro und Webcam, der Eintritt ist frei, man muss sich vorab registrieren.

Von Andrea Tratner