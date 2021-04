Hannover

Christoffer Lange-Kabitz (32) hat Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert, bei der Stadt Hannover ist er im Fachbereich Umwelt und Stadtgrün unter anderem für Streuobstwiesen zuständig. Die NP sprach mit ihm über Ernte für alle Bürger und alte Apfelsorten. Dazu geben wir Ihnen Tipps wo Sie Erdbeeren pflücken, sowie andere Früchte, Blumen und Beeren in der Region Hannover ernten können.

An wie vielen Obstbäumen darf geerntet werden?

An etwa 20 Standorten, die alle auf einer Karte zum Download auf hannover.de eingezeichnet sind, stehen etwa 1000 Obstbäume. Das ist eine variable Zahl – denn Obstbäume werden nicht so alt wie Eichen. Gerade in besonders trockenen Jahren verlieren wir Bäume. Deshalb pflanzen wir auch kontinuierlich nach.

Gibt es neue Standorte?

Seit Ende der 90er und Anfang der Nuller-Jahre sind einige Streuobstwiesen neu entstanden – als Ausgleich für Flächen, die bei Baumaßnahmen wegfielen. Als der Kronsberg als Expo-Projekt neu gestaltet wurde, kamen viele Bäume in mehreren Arealen dazu. Ebenso am Rand von Wettbergen. Am Ernst-August-Kanal nahe der Wasserkunst zwischen Limmer und Herrenhausen haben wir den ältesten Bestand – die Bäume sind 60 bis 70 Jahre alt. Wir schneiden alle Bäume regelmäßig, lichten die Kronen und prüfen auf Krankheitsbefall.

Lecker und wichtig: Streuobstwiesen unterstützten die Arten- und Sortenvielfalt. Quelle: Julian Stratenschulte

Wie werden Streuobstwiesen genutzt?

Am Kronsberg haben sich Ehrenamtliche zu einer Interessengemeinschaft zusammengefunden, die sich um Pflege und Ernte kümmern. Für alle öffentlichen Obstwiesen gilt: Das Obst ist für die Allgemeinheit, jeder darf für den Eigenbedarf ernten. Mit dem Transporter vorzufahren, ist also nicht erlaubt.

Was muss man bei der Ernte beachten?

Bitte erst ernten, wenn die Früchte reif sind – sonst stört man vielleicht Vögel beim Brüten. Keine Äste abbrechen, die Rinde nicht beschädigen. Wenn die Früchte zu hoch hängen, bitte eine Leiter mitbringen oder eine Pflückhilfe benutzen. Wenn Äpfel oder Birnen in der Krone hängen bleiben, ist das nicht schlimm: Schmetterlinge nutzen Fallobst im Herbst als Nahrungsquelle, im Winter freuen sich Vögel über das Vitamin C in den übriggebliebenen Früchten.

Naturfreund: Christoffer Lange-Kabitz betreut bei der Stadt Hannover unter anderem das Thema Streuobstwiesen. Quelle: Lotta Zoch

Welche Idee steckt hinter Streuobstwiesen?

Die Kombination aus Wiese und Baumbestand ist uralt, so wurde früher Landwirtschaft betrieben: Das Gras wurde als Viehfutter genutzt, die Bäume lieferten Obst. Die Bäume sind nicht nach einem strengen Muster wie in heutigen professionellen Plantagen angelegt, sondern es ist eine Mischung. Die Artenvielfalt ist groß: Birnen, Äpfel, Zwetschgen, Maulbeeren, Esskastanien oder Speierlinge – die Art ist mit der Vogelbeere verwandt. Die Bäume haben unterschiedliche Höhen und Alter, das ist gut für die Artenvielfalt. Denn Tiere und Pflanzen nutzen diese Lebensräume in der Stadt, in Baumhöhlen nisten zum Beispiel Gartenrotschwanz und Hohltaube.

Gibt es ungewöhnliche Apfelsorten?

Im Handel gibt es heute nur noch wenige Apfelsorten, an den Bäumen der Streuobstwiesen hängen hingegen alte Sorten wie Krügers Dickstiel oder Danziger Kantapfel, die man nur selten auf Bauernmärkten bekommt. Die sind an den Standort angepasst, im Süden Deutschlands wachsen andere Sorten. Bei Neupflanzungen stellen wir uns aber auf den Klimawandel und die heißeren Sommer ein. Das wird eine Herausforderung.

Info Das „Streuobstwiesen-Bündnis Niedersachsen“ bündelt Angebote im ganzen Land, über eine interaktive Karte kann man Standorte in der Nähe finden. Am 30. April wird der erste „Tag der Streuobstwiese“ gefeiert – in einer Online-Tagung tauschen sich Experten aus. Infos über Artenvielfalt und Hintergründe finden Sie unter: streuobstwiesen-buendnis-niedersachsen.de Auf der Homepage von www.mundraub.org sind mehr als 6000 Standorte gelistet, wo man in Deutschland gratis Obst, Kräuter oder Nüsse ernten kann. Es gelten aber Regeln für „Mundräuber“: Eigentumsrechte respektieren, behutsam mit der Natur umgehen, sich bei der Pflege der Bäume engagieren – und neue Entdeckungen auf der Plattform teilen. Der Verein Ökostadt e.V. organisiert in Hannover Hochbeete und Urban-Gardening-Aktionen. In der Südstadt entstanden zum Beispiel „Berthas Beete“ am Bertha-von-Suttner-Platz. Infos unter: oekostadt.de

Auf diesen Plantagen können Sie Erdbeeren selber pflücken

Erdbeeren sind der Klassiker auf Selbstpflückfeldern in der Region – denn nicht nur für Kinder ist es der größte Spaß, die süßen Früchte direkt zu naschen. Die NP hat eine Auswahl an Angeboten zusammengestellt. Für die Selbstpflück-Angebote gilt in der Regel: Masken tragen und Abstand auf den Erdbeerfeldern halten, die Zahl der Besucher wird von den Bauern entsprechend gesteuert.

An die 20 der markanten Erdbeer-Büdchen stehen im Stadtgebiet, der „Erdbeerhof Gleidingen“ ist der Platzhirsch in Hannover. Die Selbstpflück-Felder (Triftstraße 20, Laatzen) werden vermutlich am 25. Mai geöffnet – „wegen der kalten Nächte reifen die Früchte langsamer“, sagt Bendix Meyer. Die Fünf-Hektar-Fläche wird dann von 7.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sein, das Körbchen bekommen Selbstpflücker geschenkt. Infos gibt es hier.

Noch ist Geduld gefragt: Die Erdbeer-Ernte für Selbstpflücker startet Ende Mai. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Es ist ein später Start in die Saison: Erst seit wenigen Tagen hat der „Erdbeer-Hof Fricke“ seinen Verkaufsstand an der Kreisstraße 221 zwischen Ronnenberg und Devese geöffnet, Montag bis Sonnabend kann man die Früchte aus den Folientunneln von acht bis 19 Uhr im Holzhäuschen kaufen, an Sonn- und Feiertagen von neun bis 18 Uhr. „Mit dem Selberpflücken in unserem Freiland rechnen wir ab 20. Mai“, teilt der Hof mit. Sobald die Corona-Bestimmungen es erlaubten, werde auch das Erdbeer-Café am See (An der Tonkuhle) eröffnet. Ende Juni können hier auch Himbeeren selbstgepflückt werden. Infos gibt es hier.

Mit einem Reifekalender hat man auf der Homepage des Hofs Rokahr den Überblick, wann die 14 Erdbeersorten von Flair (20. Mai) bis Malwina (Ende Juni) rot und prächtig an den Pflanzen hängen. Bauer Christopher Rokahr betreibt Anlagen in Wennigsen (Egestorfstraße/Parkplatz L391), Springe (Kreuzung B217/L421 bei Domäne Dahle) und Eldagsen (Klosterstraße). Aktuelle Infos zu Pflückzeiten findet man hier.

Das Thema „Erlebnis“ liegt im Lockdown auf dem „Erlebnishof Lahmann“ in Burgdorf-Otze (Burgdorfer Straße 26) noch ziemlich brach, Ende Mai öffnen aber auf jeden Fall die beiden Erdbeer-Felder mit insgesamt fünf Hektar Fläche. „Wir stecken dann Quadrate wie auf dem Schachbrett ab, das hat vergangenes Jahr super funktioniert“, erklärt Inhaber Carsten Lahmann, der die Fläche dieses Jahr fast verdoppelt hat. Aber vorerst ist er noch in den kalten Nächten im Einsatz, „um die Blüten zu retten“. Damit dann von neun bis 19 Uhr gepflückt werden kann. Infos über aktuelle Angebote auf der Homepage.

Hier pflücken Sie Blaubeeren, Himbeeren und exotische Sorten

Die Anreise fällt nicht schwer: Schon von weiten sieht man die „Himbär“-Schilder, die zu „Hertells Beerendorf“ in Benthe (Benther Straße/B65 in Ronnenberg) führen. Ab Ende Mai kann man hier Himbeeren selber pflücken, im Juli kommen schwarze Johannisbeeren dazu, die als Vitaminbomben gelten. Früher dran ist die Kamtschatka-Beere, die schon ab Ende Mai zusammen mit den reifen Erdbeeren geerntet werden kann. Die Kamtschatka-Beere stammt aus dem Osten Russlands, schmeckt süßlich-herb, enthält viel Vitamin A, C und E, außerdem Eisen, Magnesium und Kalium. Der Hof hat außerdem Stachel-, Josta und Gojibeeren auf den Feldern. Infos unter www.himbeeren-hannover.de

Guten Appetit: Auf dem Selbstpflückfeld darf man auch Blaubeeren naschen. Quelle: Peter Steffen

„Wir sind kein gewinnmaximiertes Unternehmen“, schreibt Jutta Raubenheimer, die den „Heidelbeerpark Altwarmbüchen“ (Fridastraße 16) betreibt, auf der Homepage. „Wir wollen Menschen die Natur nahebringen.“ Verkauf und Selbstpflück-Angebote auf dem parkähnlichen Gelände starten voraussichtlich Anfang Juli und dauern vier bis sechs Wochen. Geöffnet ist in der Saison Sonnabend von zehn bis 16, Sonntag von zwölf bis 16 Uhr. Infos unter www.heidelbeerpark.de

Vielleicht darf ja unter aktuellen Corona-Bedingungen auch das Heidelbeer-Café öffnen, wenn Anfang Juli die Ernte auf dem „Obsthof Rieke“ (Blaubeerweg 1, Neustadt am Rübenberge) beginnt. Dann gibt es im Hofladen (derzeit nur Sonnabend und Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet) auch Heidelbeerwein, Blaubeerhonig und viele andere Spezialitäten. Die Plantage wird voraussichtlich von Juli bis August von acht bis 19 Uhr geöffnet sein. Mehr Infos unter www.obsthof-rieke.de

Hier wächst Ihr Blumenstrauß auf der Wiese

Der Kürbishof Grastorf in Gehrden-Ditterke an der Bundesstraße 10 hat mehr zu bieten, als der Name vermuten lässt: Auf 500 Quadratmetern kann man ab Ende Juni bis in den Oktober hinein Sonnenblumen, Astern, Dahlien, Ringelblumen und viele Sorten mehr pflücken und zu einem Strauß binden. Der Preis wird über eine Schablone berechnet – „bezahlt wird auf Vertrauensbasis in eine Kasse“, sagt Grastorf. Interessant für Gemüse-Fans ist auch sein Teilgarten-Modell: Für 120 Euro pro Saison kann man 20 Quadratmeter pachten, die der Bauer zu zwei Dritteln bepflanzt und für den Rest der Fläche Biosaatgut bereitstellt. Für das Jäten, Gießen und Ernten stehen Geräte zur Verfügung. Infos unter www.kürbishof.de

Bunte Mischung: Im Blumenfeld Döteberg pflückt man selber – und zahlt auf Vertrauensbasis. Quelle: Conni Lindner

Im „Blumenfeld Döteberg“ (Dorfstraße 1) bei Seelze steckt viel Liebe: „Es ist alles mit Hand gesät“, sagt Friedlinde Volker über Gladiolen, Dahlien und Herzchrysanthemen, die ab Anfang Juli zu ernten sind. „Das Feld ist ein Ort zum Entschleunigen, mit Bänken und Sesseln.“ Selbstgepflückte Sträuße zahlt man auf Vertrauensbasis. Tipp: Volker baut auch Zucchini und Bohnen an, ab September kann man auch 20 Kürbissorten direkt bei ihr kaufen. Infos unter www.blumenfeld-doeteberg.de

Von Andrea Tratner