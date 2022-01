Hannover

Wenn man ihn nach den Höhepunkten in den 17 Jahren als Direktor der Herrenhäuser Gärten fragt, dauert die Antwort etwas länger. Natürlich nennt Ronald Clark (66) die Grotte, die die Künstlerin Niki de Saint Phalle (†71) auf seine Anregung hin gestaltete und die seit ihrer Eröffnung 2003 ein Besuchermagnet in den Herrenhäuser Gärten ist. „Die Grotte ist mein Baby“, sagt der Gartendirektor, und man hört etwas Wehmut und ein wenig Stolz heraus.

Das neue Gartentheater und die Sommernächte fallen ihm ein, das neue Schauhaus, das er angeschoben hat und das wohl 2024 eröffnet wird. Ronald Clark wird dann als Gast dabei sein: Der Direktor der Herrenhäuser Gärten geht in den Ruhestand, am 27. Januar wird er in der Herrenhäuser Galerie mit einem coronakonformen Kulturprogramm verabschiedet.

Den öffentlichen Dienst fand er langweilig

Chef der Barocken Gärten zu sein, bedeutet nicht nur, schöne Veranstaltungen zu planen und ein botanischer Allrounder zu sein. Der studierte Landschaftsarchitekt und -ingenieur war auch verantwortlich für den großen Verwaltungsapparat hinter der Touristenattraktion. Und das, obwohl Clark nie in den öffentlichen Dienst wollte. „Ich hatte mal ein Praktikum im Oldenburger Pflanzenschutzamt gemacht und fand es schrecklich langweilig“, erinnert er sich amüsiert.

Sein „Baby“: Die Idee zur Gestaltung der Niki-de-Saint-Phalle-Grotte hatte Ronald Clark. Quelle: Samantha Franson

Es kam anders. Nach seinen Studien des Gartenbaus und der Landschaftspflege wurde der Sohn einer Deutschen und eines Engländers 1987 stellvertretender Abteilungsleiter des damaligen Grünflächenamts. „Das war ein Schock: Ich war 31, Vorgesetzter von fast 100 Leuten und verantwortlich für Haushalt und Personal – das hatte ich auf der Uni ja nicht gelernt.“ Schnell merkte der junge Angestellte mit seinen unkonventionellen Ideen: „Ich musste mich gegen die Altgedienten durchsetzen.“

Weil ihm Hannover zu grau war, wollte er auf Grünstreifen Narzissen pflanzen und bat Firmen um Spenden. Von den 1000 Mark des Reisekonzerns Tui kaufte er Blumenzwiebeln und machte die Stadt ein bisschen bunter – bis heute erfreut sich Hannover an den weißen und gelben Blumen, die auf Randstreifen den Frühling einläuten.

Für Späße zu haben: Beim Gartenfest Herrenhausen nimmt Clark im Kilt 2005 am Strohballen-Weitwurf teil. Quelle: Christian Behrens

Seine Art, wie er die Dinge anging, nennt Clark heute „eine Mischung aus nassforsch und dummdreist. Aber ich hatte das Motto: Einfach machen!“ Das Amtsstuben-Leben mischte er damals auf, „da knallten auch mal die Türen“, erinnert er sich an seine Anfänge.

In seinen Anfängen: Clark als stellvertretender Leiter des Grünflächenamts steht 1992 an einer Zierkirsche vor dem Opernhaus. Quelle: Rainer Dröse

Dass die Natur das bestimmende Thema in seinem beruflichem Leben werden sollte, ist kaum verwunderlich. Clark, der zwei ältere und zwei jüngere Brüder hat, wuchs südlich von Oldenburg auf einem Hof auf. Seine Eltern hatten sich 1946 kennengelernt, als sein britischer Vater Ralph nach dem Krieg in Deutschland stationiert war.

Eine Kindheit mit Kühemelken und Kartoffelernte

Die Eltern betrieben Vieh- und Landwirtschaft, die Kinder wurden schon früh zum Kühemelken und zur Kartoffelernte geschickt. „Ich war nie auf einem Spielplatz, wir sind auf Bäume geklettert und haben Buden gebaut“, sagt er und muss bei einer Erinnerung lachen: „Und wir sind auf Schweinen geritten.“

Eine Dusche gab es nicht, dafür eine Badewanne mit Boiler. „In die wurde ich gesteckt, nachdem meine beiden älteren Brüder gebadet hatten.“ Am Tisch in dem Drei-Generationen-Haus saßen inklusive Magd zehn Leute beim Essen, Clark trug die Kleidung seiner Brüder auf, ein eigenes Kinderzimmer hatte niemand. „Manchmal“, sagt Clark, „wollte ich Einzelkind sein.“ Dennoch: Bis zum Teenageralter genoss der Junge das Landleben, „aber als wir Jugendliche wurden, hat das viele Arbeiten auf dem Hof auch genervt.“

1976 ging Clark zum Studieren nach Hannover, das Leben in der großen Stadt startete wenig glamourös: „Ich hatte ein Souterrain-Zimmer in Davenstedt, blickte aus meinem Fenster Richtung Norden auf eine Mauer.“ Doch schnell wurde der Mann mit britischem Pass („Seit 2017 habe ich auch den deutschen“) heimisch in der Stadt. Das Leben auf dem Land vermisst der Naturliebhaber nicht. „Ich habe keinen romantisch-verklärten Blick darauf. Meine Ration Landleben habe ich gehabt.“

Hereinspaziert: Ronald Clark am goldenen Tor seiner Wirkungsstätte. Quelle: Samantha Franson

Der Stadtmensch Clark lebt mit seinem Mann Ekkehard Fiss (72) in der Oststadt. Seit 38 Jahren sind die beiden zusammen, 2011 wurde Verpartnerung, 2017 Hochzeit gefeiert. Auch in Zukunft muss Clark auf seine tägliche Dosis Natur nicht verzichten. „Wir haben einen 300 Quadratmeter großen Garten mit Stauden, Funkien und Säulenzypressen, in dem jetzt auch ein Gewächshaus entsteht“.“

Dort will der scheidende Gartendirektor Zitruspflanzen und Tomaten ziehen. Auch neue Kultur- und Gartenreisen mit seinem Mann stehen an, Clark wird weitere Bücher schreiben und sich seiner Doktorarbeit über Christian Schaumburg, dem Schöpfer des Georgengartens, widmen. Der kreative Herrenhausen-Chef hatte immer eine Schublade mit Ideen, „und die werde ich auch weiterhin füllen.“

Rückt nach: Anke Seegert wird neue Direktorin der Herrenhäuser Gärten. Quelle: Martin Steiner

Ronald Clark ist stolz darauf, die Herrenhäuser Gärten in seiner Amtszeit zu einer internationalen Marke gemacht zu haben. Er übergibt die Geschäfte an seine bisherige Stellvertreterin Anne Seegert (56). „Sie hat ihren eigenen Stil“, sagt er, „das wird toll.“ Eines seiner Augen weint, das andere lacht mit Blick auf seinen Abschied. „Aber ich kann loslassen“, betont er. Als Besucher wird er den Herrenhäuser Gärten treu bleiben. „Aber in der Verwaltung mache ich mich rar“, verspricht Clark und lacht, „da muss der Alte weg.“

