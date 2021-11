Er wollte mit 120 Leuten aus der ganzen Republik anstoßen, nun hat Rolf Eisenmenger (67) seine Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens von „Lo & Go“ abgesagt. Der Herrenausstatter will kein Risiko eingehen, dass sich jemand in seinem Geschäft an der Luisenstraße womöglich mit Corona infiziert.