Hannover

Der 2. Februar 2022 ist ein Schnapszahltag und sollte für Herbert B. Möller (74) eigentlich ein ganz besonderer seit: Auf den Tag genau vor 50 Jahren hat sich der hannoversche Herrenausstatter selbstständig gemacht. Trotz des runden Jubiläums von „Möller & Möller“ ist dem Mann aber nicht so richtig zum Feiern zumute: „Der Februar ist irgendwie ein merkwürdiger Monat“, findet Möller – viele Kunden seien nicht so gut drauf oder verreist. Außerdem vermiese Corona einem auch noch die Laune.

„Ich werde im März oder April irgendeine Aktion machen“, gibt er sich dann doch optimistischer. Und auch der Gedanke an seinen ersten Tag in seinem ersten Laden in Linden lässt ihn lächeln: „Es war ein ereignisreicher Tag“, erinnert sich der Unternehmer. „Meine Bandkollegen waren da und die Geschäfte liefen gut.“ Sein erstes Geschäft eröffnete der Mann, der als Hobbymusiker immer noch mit seiner Band „The Briccs“ Mucke macht, an der Plinkestraße/Ecke Ricklinger Straße.

Im Geschäft: Herbert B. Möller bietet unterschiedliche Marken zu unterschiedlichen Preisen an. Quelle: Dröse

Schon damals punktete er mit Einmaligkeiten: Nicht nur, weil die Kleidungsstücke im „Lindener Kleiderschrank“ tatsächlich in Kleiderschränken präsentiert wurden, die Möller auf Trödelmärkten gekauft hatte. „Zwei besitze ich heute noch.“ Der heute 74-Jährige brachte mit dem „Ibiza-Look“ etwas ganz Neues nach Hannover und zog mit dem Hippie-Touch die Aufmerksamkeit auf sich.

Stolz auf die Auszeichnung: Das Geschäft von Herbert B. Möller erhielt im Jahr 2008 den Elite Award als bester Herrenausstatter des Landes! Quelle: privat

„Immer individuell, immer leicht vor den Trends“

Nach mehreren Stationen (Knochenhauerstraße, Am Holzmarkt, Theaterstraße) bezog er 2007 die Räumlichkeiten an der Joachimstraße, in denen er seitdem hochwertige Kleidung von Marken wie Kiton über Cucinelli bis hin zu Schuhe aus Pferdeleder aus dem Hause Alden. „Immer individuell, immer leicht vor den Trends“ sieht er sein Angebot. Die liebste Kundschaft ist ihm die, „die weiß, was sie will“.

Familienbande: Herbert B. Möller mit seiner Frau und dem jüngeren Sohn Mick. Quelle: Franson

Wie sieht sein eigener Modegeschmack aus? Möller kann nicht auf gut sitzende Anzüge verzichten, „zu meiner Kernbesatzung gehören etwa zwölf Exemplare“. Die Anzüge ließen sich auf unterschiedliche Weise tragen, „ob offen, mit Hemd, T-Shirt oder Rollkragenpullover“. In einen solchen wird er sich am Jubiläumstag womöglich auch werfen, dann möchte er mit seiner Frau Michaela (54) und den Söhnen Glenn (33) und Mick (26) essen gehen – „ganz in Ruhe.“

Man müsse sich bescheiden geben, findet Möller. „Ich hatte viele schwere Stunden, aber auch sehr viel schöne.“ Die will er Revue passieren lassen. Sein Jüngster, Mick, hat einen Steinwurf entfernt mit dem „Micks“ an der Luisenstraße ein eigenes Bekleidungsgeschäft. Hat der Senior da schon Geld gelassen? Abgesehen von der finanziellen Unterstützung für die Laden-Eröffnung? „Ab und kungeln wir untereinander“, erzählt Möller senior lachend. „Mick ist jünger und progressiver“, gesteht er. „Aber die Sachen, die er hat, hatte ich alle schon.“

Und dann kommt doch wieder das omnipräsente Thema der vergangenen zwei Jahre auf den Tisch – Corona. Die Pandemie hat den alteingesessenen Herrenausstatter zum Umdenken genötigt: „Die Kunden-Gruppe aus dem mittleren Preissegment hat sich aufgelöst, das ist klar zu erkennen.“ Als Gründe nennt Möller die Arbeit im Homeoffice und das Bestellen im Internet. „Als Händler muss ich mich dem stellen – und setze nun noch mehr auf hochwertige Sachen.“

Für ihn sei klar, „dass ich als Unternehmer jeden Tag die Aufgabe habe, mich neu zu erkennen, zu definieren und zu handeln“. Öffentlich bei jeder Gelegenheit zu jammern, den Eindruck des „gepeinigten Selbstständigen zu mimen, um Eindruck zu schinden“, findet der Grandseigneur der Branche „unwürdig“.

Machen zusammen Mucke: Mick Möller (vorn im blauen Anzug) und sein Vater Herbert B. Möller spielen in der Band „The Briccs“. Im Frühjahr dann auch wieder in der Marlene. Quelle: privat

Aber auch der Stadt stellt der Geschäftsmann ein miserables Zeugnis aus: „Demos, Verbote, Sitzblockaden. Da hat doch niemand Lust aufs Flanieren, das macht die Stadt unattraktiv.“ Ihn wundere es nicht, dass Luxusmarken wie Hermès sich zurückgezogen haben: „Alles, was mal gut war, ist weg aus Hannover. Das ist bei Restaurants nicht anders, da gibt es fast nur noch Burger-Buden und italienische Convenience-Küchen.“

Möller hält Hannover für eine „Provinzstadt“

Während es in der Nachkriegszeit gut um die Geschäfte in Hannover bestellt gewesen sei und vor allem im Zuge der Expo „hervorragend“ lief, sieht er die Stadt auf einem absteigenden Ast: „So hat die Provinzstadt keine Zukunft mehr.“ Heute werde seitens der Politik ideologisch agiert und nicht mehr vorantreibend. „Hannover war schon immer Beamtenstadt. Das kristallisiert sich jetzt heraus.“ Herbert B. Möller ist ein Mann der schönen Dinge, aber alles andere als ein Schönredner.

Von Mirjana Cvjetkovic