Hannover

Immerhin: Diesmal muss sie ihren Job nicht kündigen. Das hatte Henrike Hören (31) nämlich auch schon getan. 2015 war das, als der Eurovision Song Contest in Wien gastierte. Da hat die Wahl-Hannoveranerin das sogenannte Eurovision Village mitgeleitet, die Fanveranstaltung rund um die alljährliche Musik-EM.

Zwei Wochen war sie dafür in Österreich. „So viel Urlaub hätte ich nicht bekommen, also habe ich gekündigt“, erzählt sie. Damals war sie noch tätig für einen US-Smartphonehersteller mit europäischer Konzernzentrale im irischen Cork.

Ihr beruflicher Traum: ein Job im Altenheim

Ernsthaft? Den Job kündigen, um beim ESC dabei zu sein – lohnt sich das? „Zu dem Zeitpunkt auf alle Fälle, sogar in doppelter Hinsicht“, findet sie. „Zum einen war es Zeit für einen neuen Weg in meinem Berufsleben.“ Sie hatte schon lange den Wunsch gehegt, mit Senioren zu arbeiten. „Mit zwölf habe ich ein Praktikum in einem Altenheim gemacht“, erinnert sie sich.

„Das war so schön, dass mir klar war, dass das genau mein Ding wäre.“ Darum zog sie vor sechs Jahren, nach dem Einsatz in Wien, zunächst als Trainee nach Hannover. Inzwischen arbeitet sie als stellvertretende Leiterin in einem Wohnstift für Senioren in Waldhausen.

Für jeden Spaß zu haben: Henrike Hören balanciert auf einer Bank im Georgengarten. Quelle: Frank Wilde

Und dann ging in Wien mit ihrem ersten Engagement als Freiwillige Helferin ein kleiner Traum in Erfüllung. „Ich hatte als Kind mit meinen Eltern den Eurovision Song Contest immer geguckt“, erzählt sie bei einem Bummel durch den Georgengarten. „Das hat mir große Freude bereitet. Irgendwann habe ich angefangen, auch die Halbfinals zu schauen, später kamen Veranstaltungen wie der isländische Vorentscheid dazu.“ Eine Leidenschaft war entstanden. „Da wurde mir bewusst, dass ich mich auf die Monate rund um den Song Contest genauso sehr freue wie auf Weihnachten.“

Die Arbeit als Freiwillige Helferin war ein erster Höhepunkt in ihrem Fan-Dasein. Es folgte ein zweiter Einsatz beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon. „Da habe ich Kaffee für den deutschen Kommentator Peter Urban gekocht, ein richtiger Gentleman, das war eine wirklich schöne Erfahrung.“

In Rotterdam hat sie Arbeitspsycholgie studiert

Und als Rotterdam Austragungsort des Eurovision Song Contests 2020 wurde, war für Henrike Hörern klar: „Da will ich hin!“ Denn die Niederlande spielen eine besondere Rolle in ihrem Leben: Sie hatte schon während der Schulzeit ein Auslandsjahr in Laren im Speckgürtel von Amsterdam absolviert und später an der Universität Rotterdam Arbeitspsychologie studiert. Sie spricht also fließend Deutsch, Niederländisch und Englisch.

Wird’s eine gute oder schlechte Platzierung für den deutschen Starter Jendrik Sigwart? Der Smiley wirkt unentschlossen. Quelle: Frank Wilde

Und als der niederländische Fernsehsender NPO/NPS/Avrotros 82 Freiwillige für die Teilnehmer-Delegationen suchte, bewarb sie sich. Diesmal in der Künstlerbetreuung. „Für die Bewerbung musste ich ein Video drehen und einsenden“, erzählt Henrike Hören.

Ihre Kolleginnen halfen: „Eine Dame aus dem Service hat die Künstlermanagerin gespielt, unsere Friseurin war der Star. Und mein Freund hatte eine Doppelrolle als Fan und Taxifahrer. Das hat echt Spaß gemacht.“ Und war erfolgreich: Die 31-Jährige bekam die Zusage. Bloß kam dann die Pandemie und der Song Contest wurde verschoben auf 2021.

Sie würde Sigwart auch nachts Burger besorgen

„Diesmal klappt’s aber“, da ist sich Henrike Hören sicher. „Irgendeine Form der Veranstaltung wird es geben, es ist nur noch nicht klar, wie genau sie aussehen wird.“ Das Finale soll jedenfalls am 22. Mai sein, dann wird Jendrik Sigwart (26) für Deutschland antreten mit „I Don’t Feel Hate“. Und um den Musicaldarsteller aus Hamburg wird sich Henrike Hören kümmern.

Unser Mann für Rotterdam: Jendrik Sigwart ist Sänger und Musical-Darsteller. Quelle: Christian Charisius

Ihm auch mal einen Burger um drei Uhr nachts besorgen, sollte ihm danach sein. Sie wird auch für ihn übersetzen und dafür sorgen, dass er eine möglichst gute Zeit in Rotterdam hat. „Und danach habe ich nur noch einen Wunsch“, gesteht die gebürtige Münsteranerin. „Ich möchte ein einziges Mal die deutschen Länderpunkte verlesen. Gern auch mit Moderatorin Barbara Schöneberger zusammen. Das wäre klasse.“ Aber erst einmal freut sie sich auf Rotterdam.

Von Verena Koll