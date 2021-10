Hannover

Wenn sie Permanent Make-up auf Lippen oder Lider aufträgt, muss Nicole Hahn (47) konzentriert arbeiten. Die Linien an Mund und Augen müssen perfekt, die Konturen des dauerhaften Make-ups exakt aufgetragen sein, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen – ein makelloses Aussehen eben. Seit 2003 hat sich die 47-Jährige auf Permanent Make-up spezialisiert. Und dafür gab es zwei Gründe.

„Die Anschläge auf das World Trade Center im Jahr 2001 haben meine Karriere als Flugbegleiterin abrupt beendet“, erzählt sie. Und ein persönliches Erlebnis spielte auch eine Rolle: Sie selbst hatte sich mal die Lippen pigmentieren lassen. „Toll gemacht war es nicht““, sagt sie über das Ergebnis. „Aber die Arbeit an sich fand ich faszinierend.“ Hahn fuchste sich in das Thema rein und geriet an einen besonderen Mann: Branko Babic. Der Serbe ist auf dem Gebiet eine Koryphäe, bei ihm lernte Hahn ihr Handwerk in diversen Workshops.

Gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet: Nicole Hahn mit ihrem Lehrmeister Branko Babic. Quelle: privat

Mittlerweile ist sie selbst eine gefragte Lehrmeisterin – rund um den Globus! „Gerade war ich in Mexiko, habe dort Leute geschult.“ Spuren ihres Könnens hat sie auch schon in Thailand, Pakistan, Dubai, Kroatien und Kanada, in den meisten europäischen Ländern und Amerika hinterlassen. „Coronabedingt bin ich aktuell weniger unterwegs, schule viel digital.“ Und wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist, legt sie selbst Hand an. An der Knochenhauer Straße in der Altstadt hat sie ihren Laden „Goldrausch Beauty“.

Auf eine Sache ist sie besonders stolz: Nicole Hahn hat mit einer Kollegin die Pigmentiertechnik „PhiAreola“ entwickelt, die für Frauen gedacht ist, die an Brustkrebs erkrankt sind. „Nach einer Brustamputation oder -rekonstruktion wird kaum an die Wiederherstellung der Brustwarze, der Mamille, gedacht“, erklärt die Spezialistin für Permanent Make-up. „Und wenn, dann ist es nicht schön gemacht.“ An dieser Stelle komme sie in Spiel. Mithilfe von Licht und Schatten pigmentiert sie (wie eine Art Tattoo) eine Brustwarze auf die Haut. So gelingt ihr, optisch eine Dreidimensionalität zu kreieren.

Nicole Hahn *30. November 1973 in Hannover. Sie wächst in Garbsen auf. Nach dem Fachabitur 1992 studiert sie Modedesign, wird außerdem Schneiderin. Sie ist bis zu den Anschlägen vom 11. September 2001 als Flugbegleiterin tätig. Im Folgejahr macht sie sich mit ihrem Laden in der Altstadt selbstständig, da ist sie im fünften Monat schwanger. Sie ist spezialisiert auf Permanent Make-up, sie schult mittlerweile Menschen weltweit. Sie gehört 2015 zu den Mitgründern von „PhiContour“, einem weltweit anerkannten und führenden Anbieter der Beauty-Industrie. Hahn hat eine Tochter (18) und lebt im Zooviertel. Infos unter www.goldrausch-beauty.de

An dieser Stelle darf es im Gegensatz zu Permanent Make-up an Lidern oder Augen alles andere als perfekt sein: „Keine Mamille ist kreisrund, die Umrandung ist ungleichmäßig, die Farben sind unterschiedlich, es gibt kleine Äderchen und Falten.“ In gut zwei Stunden – mit Vorgespräch und Pflege – hat Hahn die Brustwarze optisch rekonstruiert und der Brust so ein natürliches Aussehen zurückgegeben.

Mamillen-Pigmentierung gibt Lebensqualität zurück

„Viele Frauen müssen vor Glück weinen, wenn sie das Ergebnis sehen“, berichtet die Beautyexpertin über ihre Kundinnen, die aus ganz Deutschland anreisen. „Manche schicken mir auch noch auf der Heimreise und von zu Hause Nachrichten, dass sie sich wieder wie eine Frau fühlen. Es gibt ihnen Lebensqualität zurück.“ Hahn steht mit Ärzten und Kliniken in Kontakt, viele Krebspatientinnen wissen nämlich gar nicht, dass solche kosmetischen Behandlungen überhaupt existieren.

In Mexiko: Nicole Hahn während einer Mamillen-Pigmentierung. Ihre Schülerinnen und Schüler schauen zu, machen Videos. Quelle: privat

Trotz des Schicksals der Frauen, komme kaum Schwere während der Begegnungen auf: „Die Frauen sind geheilt, wenn sie zu mir kommen“, weiß Hahn. „Sie schauen nach vorne, die Pigmentierung ist so etwas wie der letzte Schritt der Behandlung.“ Das Ergebnis hält – je nach Hauttyp und Lebensweise („UV-Strahlen sind größter Feind der Pigmentierung“) – drei bis vier Jahre an. Dann muss es nicht rundum erneuert, sondern lediglich aufgefrischt werden.

In der Zukunft möchte die freie Sachverständige für Permanent Make-up übrigens auch Kopfhautpigmentierung anbieten – „Haarausfall kann viele Gründe haben und ist definitiv ein Thema.“ Bis dahin möchte sie sich aber Frauen und ihren Brüsten widmen, besonders jetzt im Oktober, dem internationalen Brustkrebsmonat. Es gibt viele Aufklärungsaktionen und Vorsorge-Veranstaltungen, oft gekennzeichnet durch eine rosa Schleife.

Vorher-nachher: Bei einer ihrer Kundinnen hat Nicole Hahn mit der von ihr entwickelten Technik der Mamillen-Pigmentierung dieses Ergebnis erzielt. Quelle: privat

Sie will einen Betrag leisten: „Ich möchte zehn Frauen eine dreidimensionale Pigmentierung der Mamille nach einer operativen Amputation der Brust schenken“, hat sich Nicole Hahn überlegt. „Es ist wichtig, etwas zurückzugeben.“ Üblicherweise kostet eine Behandlung beider Brüste etwa 800 Euro, die meisten Kassen übernehmen – wenn überhaupt – nur einen Bruchteil der Kosten. Die 47-Jährige ist außerdem interessiert an der persönlichen Geschichte der Frauen, die ihr an info@goldrausch-beauty.de eine Mail schicken können.

Hahn tastet sich selbst ab – und ihre Hündin

„Ich frage vor Behandlungen immer, wie der Krebs festgestellt worden ist“, berichtet sie. „Keine hätte je gedacht, dass sie es treffen könnte.“ Hahn tastet sich, seitdem sie sich auf die Brust spezialisiert hat, übrigens regelmäßig selbst ab. Ihrer Mopshündin Heidi (10) hat sie so wahrscheinlich das Leben gerettet: „Ich habe etwas an ihrer Gesäugeleiste ertastet – es war ein Tumor. Rechtzeitig festgestellt, konnte sie operiert werden. Und läuft quietschfidel umher.“

Von Mirjana Cvjetkovic