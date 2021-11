Hannover

Eigentlich arbeitet sie mit Zellkulturen im Labor: Carla Meineke ist biologisch-technische Assistentin an der Tierärztlichen Hochschule. In jeder freien Minute aber widmet sich die 25-Jährige ihrer Leidenschaft: exotischen Pflanzen.

Aus dem Hobby wurde ein zweites Standbein. Vor Kurzem hat Meineke an der Krausenstraße 27 ihren kleinen Laden „The Plant Lab“ (das Pflanzen-Labor) eröffnet. Ihr Schwerpunkt sind nicht klassische Blühpflanzen, sondern exotische Zimmerpflanzen. „Man kauft diese Pflanzen nicht wegen der schönen Blüte, man liebt sie wegen ihrer tollen Blätter“, sagt sie.

Hannover, LEBEN, The Plant Lab, Carla Meineke Foto: Frank Wilde) Quelle: Frank Wilde

Grüne Zimmerpflanzen seien ein Megatrend. „Das begann vor etwa zwei Jahren, inzwischen boomt es richtig.“ Und auch hier war die Pandemie ein Trendbeschleuniger. „Die Menschen waren viel zu Hause, wollten es sich schön machen.“ Weil Urlaubsreisen gestrichen wurden, holten sich Pflanzenfreunde mit exotischen Sorten einen Hauch von Urwald in die eigenen vier Wände. „Überhaupt haben viele Leute im Lockdown die Natur neu für sich entdeckt.“

Begonnen hat alles damit, dass Carla Meineke Ableger ihrer Pflanzen bei Ebay Kleinanzeigen verkaufte – das Interesse war riesig. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht die einzige Pflanzen-Verrückte bin“, sagt sie und lacht. Also meldete sie ein Gewerbe an und gründete einen Online-Shop. Als sich die Chance ergab, das 20 Quadratmeter große Ladenlokal im Erdgeschoss ihres Wohnhauses anzumieten, ergriff sie die Chance und eröffnete ihr „Plant Lab“.

Weil sie „The Plant Lab“ nebenbei führt, ist nur dienstags und donnerstags von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet. „Aber für Sonntage kann man zwischen 14 und 17 Uhr einen Termin vereinbaren.“

Viele der exotischen Zimmerpflanzen, die Carla Meineke im Sortiment hat, stammen aus warmen oder tropischen Ländern und sind in der Pflege überaus anspruchslos. „Viele muss man nur einmal pro Woche gießen, manche noch seltener“, so die Expertin. Ein Hobby also, bei dem auch Menschen ohne jegliche Begabung für die Pflanzenwelt keine Fehler machen können. Meineke gibt sieben Tipps:

Von Julia Braun