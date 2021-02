Hannover

Giovanni Scala (55) vom „Il Mio Sogno“ liebt den Kontakt zu seinen Gästen. Das ist es auch, was dem Sizilianer im Moment am meisten fehlt. Warum er den Kopf nicht in den Sand steckt und auf Wunsch auch Pizzableche, Involtini und ganze Auflaufformen Lasagne für zu Hause vorbereitet, erzählt der unterhaltsamen Koch aus Döhren im Interview.

Wie ist Ihre aktuelle Stimmung Herr Scala?

Nicht so gut. Ich würde es befürworten, wenn wir wieder öffnen dürften. Wir sind einfach kein geeigneter Laden für Abholung. Natürlich bieten wir es an. Aber wir sind ein Restaurant, in dem wir gerne Gäste haben.

Widerstrebt die momentane Situation Ihrem italienischen Herzen?

Absolut. Wir sind jetzt seit acht Jahren am Fiedelerplatz. Wir haben viel Liebe in das Lokal gesteckt und diese wunderbaren Stammgäste bekommen. Durch Corona habe ich Angst, dass wir diesen Stamm zum Teil wieder verlieren.

Was bieten Sie außer Haus an?

Im Moment beschränken wir uns hauptsächlich auf Pizza und Pasta. Das läuft am besten. Aber wir nehmen auch gerne andere Wünsche entgegen. Neulich rief ein Herr an und fragte, ob ich ihm eine Lasagne fertig machen könnte, die er sich im Ofen nur noch warm machen muss. Natürlich mache ich das gern! Solche Anfragen freuen mich. Gäste können uns auch ein Backblech vorbei bringen und wir machen wir ihnen ein ganzes Pizzablech fertig, das man auch perfekt zu Hause im Ofen fertig backen kann. Dann ist die Pizza schön heiß und man hat trotzdem ein bisschen „Giovanni“ daheim. Für nächste Woche haben sich andere Gäste Involtini gewünscht. Einfach anrufen und Bescheid sagen!

Werden Sie im Lockdown von ihren Stammgästen unterstützt?

Auf jeden Fall. Aber man muss ehrlich sagen, dass es im ersten Lockdown besser war. Die Gäste waren motivierter und konnten sich im kleinen Kreis ja auch noch mit anderen treffen. Im Moment ist es mau. Die Bestellungen gehen ja nie über eine Familie hinaus. Mama, Papa und zwei Kinder. Mehr ist da im Moment nicht.

Bekommt man irgendwann Angst, dass man es nicht schafft durch die Krise?

Wir geben hier alles, was wir geben müssen, und wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Wir versuchen es bis zum letzten Atemzug.

Giovanni Scala Geboren am 20. November 1965 in Scicli, Sizilien. Er kam im Alter von zwei Wochen mit seinen Eltern nach Hannover. Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann bei Galeria Horten in Hildesheim, bevor er als Tellerwäscher im Hildesheimer Restaurant „La Gondola“ anfängt. Er arbeitet sich zum Pizzabäcker hoch und lernt vom damaligen Chefkoch, alles was er braucht. Seine Stationen in Hannover sind unter anderem das „Rotonda“ und das „Amici Miei“. Seit 2012 kocht er im „Il Mio Sogno“ (Fiedelerstraße 25. Telefon 0511/ 60024989). Scala hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen.

Wie sieht Ihr Alltag im Moment aus?

Wir kommen meist gegen 17 Uhr ins Lokal. Und dann warten wir darauf, dass das Telefon klingelt. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr wir uns freuen, wenn es klingelt. Jedes Mal denkt sich man sich: Gott sei Dank, ein bisschen Umsatz.

Woher haben Sie ihre originelle Brille?

Da gibt es einen Koch in Mailand, er heißt Giancarlo Morelli. Der hatte ein Foto bei Facebook gepostet und da habe ich die Brille gesehen. Ich hatte recherchiert, wo man diese Brille bekommt und eine Firma in Italien gefunden. Ich finde es gut, wenn man etwas Außergewöhnliches hat, etwas, wo die Leute sagen: „Ich gehe zu dem mit der komischen Brille“.

Sehen Sie jetzt auch auf einem Auge rund und auf dem anderen eckig?

So ist es (lacht). Ich sehe im Moment vieles eckig. Ich ecke auch gerne an.

Originell: Scala hat seine Brille in Italien bestellt. Quelle: Ilona Hottmann

Haben Sie ein Lieblingsgericht aus der Kindheit?

Mein Lieblingsgericht sind Arancini di Riso, gefüllte Reisbällchen. Meine Mutter hat auch oft gefülltes Hähnchen zubereitet. Gefüllt wurde es mit Reis, Erbsen, Ei, und Hackfleisch. Richtig, richtig lecker.

Bereiten Sie heute auch Gerichte aus Ihrer Kindheit zu?

Ich hätte meiner Mutter ein bisschen mehr über die Schulter gucken müssen, als sie sizilianische Kekse gebacken hat. Ich versuche es immer wieder. Aber es schmeckt nie so wie bei ihr. Torrone zum Beispiel. Das erinnert an gebrannte Mandeln. Aber nicht als Einzelstücke, sondern im Ganzen. Entweder mit Mandeln oder mit Sesam.

Was wären Sie geworden, wenn Sie nicht Koch geworden wären?

Postbote (lacht). Ich hatte mit 16 Jahren ein Vorstellungsgespräch bei der Post. Dort habe ich einen Eignungstest gemacht, und ich war so gut, dass die mich sofort haben wollten. Aber die Voraussetzung war ein deutscher Pass. Und den habe ich nicht. Ich bin und bleibe Sizilianer, durch und durch.

Was ist ein typisches sizilianisches Essen?

Typisch sizilianisch sind zum Beispiel „Pasta con le sarde“ – dazu nimmt man gern Bucatini, röhrenförmige Nudeln. Für die Sauce werden Sardellen mit wildem Fenchel angebraten. Oben drauf kommen geröstete Semmelbrösel. Ich hab es mir so erklärt, dass es an den Sand erinnern soll, weil wir das Gericht gern am Strand essen in Sizilien. Im Moment poste ich auch viel auf Facebook und biete meinen Followern Küchenwissen. Warum heißt die Carbonara Carbonara? Wo kommt die Bolognese her? Ein bisschen zur Warenkunde für die Gäste.

Küchenkenner: Auf Facebook teilt Scala derzeit sein Wissen über italienische Gerichte. Quelle: Ilona Hottmann

Warum heißt die Bolognese Bolognese?

Weil sie aus der Stadt Bologna kommt. Aus der Emilia Romagna. Viele sagen, dass dort das beste Essen Italiens herkommt. Es ist ja ein Ragu alla Bolognese. Ein typisches Gericht aus Bologna, das sechs bis acht Stunden köcheln muss.

Wo gehen Sie gerne essen, wenn es möglich ist?

Ich gehe gern ins „Alexander“ an der Prinzenstraße. Wenn du spät abends keine Lust mehr zum Kochen hast, ist das ein guter Tipp. Die haben bis um drei Uhr auf. Da bestell ich gern „Die kleine Schweinerei“, ein Schnitzel mit Sambalsauce. Fantastisch. Und dazu trinke ich ein alkoholfreies Weizen mit Maracujasaft. Herrlich.

Keinen Alkohol?

Nee. Ich bin so schon auf 180.

Würden Sie Ihren zwei Kindern raten, in die Gastronomie zu gehen?

Auf keinen Fall. Aus der jetzigen Situation heraus würde ich es niemandem raten. Keiner weiß, wohin es geht.

Was würden Sie einer Dame kochen, wenn Sie sie beeindrucken möchten?

Ich glaube ich würde ihr selbst gemachte Ravioli machen. Und dann in Herzform ausstechen. Sie sind wie kleine Geschenke.

Ist das eines Ihrer Steckenpferde? Selbst gemachte Ravioli?

Auf jeden Fall. Hausgemachte Ravioli mit einer tollen Füllung. Zum Beispiel mit Ricotta, Parmesan, Ei, damit es etwas fester wird, ein bisschen Petersilie und Salz und Pfeffer. Genial. Mehr braucht man gar nicht.

Was sagen Sie zu glutenfreien Nudeln?

Finde ich super. Würde ich gern anbieten, aber dazu wir haben hier nicht die Kapazität. Aber neulich hat uns eine Dame glutenfreie Nudeln vorbei gebracht und wir haben ihr vier Portionen nach Wunsch zubereitet. Das ist kein Problem. Machen wir gern. Einfach die Nudeln vorbei bringen. Wir kochen sie auch in einem separatem Topf.

Was machen Sie als erstes, wenn alles wieder normal wird?

Umarmen, herzen und drücken. Darauf freue ich mich am meisten. Meine Gäste und Freunde herzen und drücken zu können.

