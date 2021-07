Hannover

An der Liebrechtstraße bereitet Gianpaolo Becci seine hausgemachte Pasta mit Trüffel zu – und ein Tiramisu, nach dem seine Stammgäste verrückt sind. Der Fischersohn aus Apulien im NP-Interview.

Ihr Restaurant heißt Ristorante Sud. Warum?

Weil ich aus Salento komme. Das liegt an der südlichen Spitze des Stiefels von Italien. Und ich bin meiner Heimat und ihrer Küche sehr verbunden.

Corona hat Gastronomen übel mitgespielt. Wie war das für Sie und Ihre Frau?

Es war hart und wir hoffen, dass es nicht wieder kommt. Natürlich gab es Hilfen vom Staat. Aber die haben nur die laufenden Kosten gedeckt. Verdienen oder Geld zur Seite legen konnten wir nicht, und wir sind sehr jung und neu im Geschäft. Jetzt kommen dafür immer mehr Gäste, auch viele neue, das freut uns sehr!

Gastgeberin: Sanja Samardzija schmeißt den Service in dem Restaurant. Quelle: Rainer Dröse

Was ist Ihre Spezialität? Auf der Tageskarte steht zum Beispiel Thunfisch mit Pistazienkruste.

Unsere Gäste schwärmen sehr für unser Tiramisu, unsere hausgemachten Nudeln und unsere Fischgerichte. Ich bin am Meer aufgewachsen. Mein Vater ist Fischer in Apulien, durch ihn habe ich die Leidenschaft für Fisch entdeckt. Mir liegt am Herzen, in der Küche alles selbst zu machen, in Ruhe und mit Zeit. Unser Brot schmeckt so gut, weil die Hefe lange ruht. Gutes Essen schnell zuzubereiten, das geht einfach nicht. Gutes Essen braucht Zeit. Das ist ein Grund, warum wir erst abends öffnen und ich ab zehn Uhr morgens in der Küche stehe.

Das ist Gianpaolo Becci Geboren am 17. November 1992 in Manduria. Er macht eine Ausbildung zum Koch in Italien und arbeitet, nachdem er mit 21 Jahren nach Deutschland kam, zuerst in Celle in der Gastronomie. Über Freunde lernt er seine Frau Sanja Samardzija kennen und zieht mit ihr nach Hannover. Am 1. April 2018 eröffnet das Paar das „Ristorante Sud“ in Hannover Waldheim (Liebrechtstraße 59, 0511/5432478). Geöffnet ist das Lokal Dienstag bis Sonnabend von 17 bis 23 Uhr, Sonntag von 17 bis 22 Uhr, Montag ist Ruhetag. Typisch sind Spezialitäten aus Süditalien, darunter Fisch- und Fleischkompositionen, Pizza und Pasta.

Fünf Dinge, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden?

Ein gutes Olivenöl. Qualitativ hervorragendes Mehl aus Neapel. Hefe. Fisch kann ich vor Ort fangen. Und unser Tiramisu.

Wie sind Sie Koch geworden? War Ihre Familie auch in der Gastronomie?

Nein. Es gab eine Zeit, in der ich nicht wusste, was ich nach der Schule machen sollte, und so entschloss ich mich für die Lehre als Koch. Es ist ein sehr anstrengender Beruf. Wenn andere Wochenende oder Feierabend haben, bist du am Arbeiten. Manchmal 13, 14 Stunden am Tag. Unser Glück ist es, dass meine Frau Sanja und ich zusammen arbeiten. So können wir beieinander sein. Ich liebe meinen Job, jetzt, da wir noch jung sind. Aber wenn man ihn richtig macht, kann man ihn nicht bis zu Rente ausüben. Außer man kocht aus der Dose und mit Fertigsaucen, aber das kommt für mich nicht in Frage.

Mit Terrasse: Im „Ristorante Sud“ kann man auch draußen essen. Quelle: Rainer Dröse

Beschäftigen Sie Aushilfen?

Ab und an eine Hilfe im Service. Aber sonst machen wir alles alleine. Einkaufen, Service, putzen, kochen, aufräumen. Alles.

Haben Sie ein Lieblingsgericht aus Ihrer Heimat?

Ich liebe das Essen meiner Großmutter. Die Originalküche meiner Heimat. Für den Sonntag hat sie immer eine Sauce aus verschiedenen Fleischsorten vorbereitet, die sie in einem Topf über dem Holzfeuer ganz lange geschmort hat. Dazu gab es immer selbst gemachte Nudeln. Das schmeckt fantastisch, aber es ist wahnsinnige Arbeit. Manchmal nehme ich es trotzdem auf die Tageskarte.

Tagesempfehlungen: Auf dieser Tafel findet man besondere Angebote. Quelle: Rainer Dröse

Was gibt es saisonal bei Ihnen zu essen?

Heute sind wieder frische Trüffel gekommen. Die gibt es mit hausgemachter Pasta oder auf Carpaccio. Eine Trüffelpizza hatten wir auch schon. Unsere Trüffel kommen einmal im Monat aus Italien. Wenn Steinpilze an der Reihe sind, kommen die zum Einsatz.

Sie haben Montag Ruhetag. Nutzen Sie die Zeit, um woanders essen zu gehen?

Ja. Wir würden sehr gern einmal ins „Handwerk“ gehen oder zu „Schubert’s Brasserie“, aber leider haben die meisten Gastronomen an dem gleichen Tag Ruhetag. Darum haben wir es noch nicht geschafft – leider.

Im Oktober fahren Sie eine Woche in den Urlaub. Wohin geht es?

Nach Neapel. Die Familie kommt auch. Aber nur drei Tage. Meine Frau wollte schließlich auch etwas Urlaub haben (lacht).

Von Luisa Verfürth