Hannover

Seine Frau Sandra wünscht sich im Lockdown einen neuen Hund und abends macht das Ehepaar Pollicino Weinproben, „aber nicht 0nline“, scherzt der Wirt.

Was ist gerade Ihr größter Wunsch, Herr Pollicino?

Dass wir wieder in einen normalen Zustand kommen. Und das so schnell wie möglich. Es ist ermüdend. Nervig. Man kann nichts planen. Wir mussten inzwischen sogar Mitarbeiter kündigen, unsere Studenten zum Beispiel. Die anderen sind auf Kurzarbeit.

Was fehlt Ihnen am meisten?

Die Gäste und eine normale Routine. Dass man sich wieder mit Kollegen und Händlern zusammen tun kann, um neue Sachen zu planen. Meine Frau wünscht sich, mal wieder mit einer Freundin entspannt ein Glas Wein trinken zu können, ohne Angst zu haben, dass irgendwo Aerosole durch die Luft wirbeln. Es passiert nichts mehr. Man redet nur noch über dieses eine Thema.

Haben Sie Ihre Karte für das Außer-Haus-Geschäft umgestellt?

Auf jeden Fall. Frische Produkte wie Seezunge und Trüffel kann und will ich im Moment nicht anbieten. Wenn die Nachfrage nicht da ist – was soll ich dann mit diesen edlen Produkten machen? Ich muss so schon manchmal Sachen wegwerfen, weil wir nur mit frischen Produkten arbeiten. Man hat nicht den Durchlauf und die Frequenz eines normalen Geschäfts.

Was läuft to go besonders gut?

Spaghetti Sardegna zum Beispiel. Das ist ein Nudelgericht mit Artischocken, getrockneten Tomaten, Rahm, Walnüssen und Parmesan. Ein tolles vegetarisches Gericht. Oder unsere Nudeln mit Kalbfleischragout, die gehen auch sehr gut. Oder Pizza mit Parmaschinken, Rucola, Parmesan oder mit Büffelmozzarella. Ein Klassiker. Wir können auch vegane Varianten machen, ohne Käse, da muss man nur vorher bescheid sagen. Glutenfreie Nudeln haben wir auch im Sortiment.

Kennen sich seit der fünften Klasse: Gianni und Sandra Pollicino führen das Lokal gemeinsam und haben drei Kinder. Quelle: Michael Wallmüller

Wie machen Sie es sich nett zu Hause? Kochen Sie zu Hause für Ihre Frau Sandra und die Familie oder nehmen Sie lieber etwas aus dem Laden mit nach Hause?

Wir gehen manchmal zu Kollegen und holen etwas ab. Aber sonst koche ich zu Hause. Oft sind die Kinder da und dann koche ich oder meine Frau Sandra kocht. Jeder hat seine Spezialitäten und Feinheiten.

Was kochen Sie Ihrer Frau, wenn Sie sich mal entschuldigen müssen?

Ich entschuldige mich nie (lacht). Aber sie isst sehr gerne Nudeln mit Miesmuscheln und pikanter Tomatensauce.

In Kirchrode: Der Wirt mag die Gäste aus seinem Stadtteil. Quelle: Michael Wallmüller

Bald kommt die Spargelzeit auf uns zu. Integrieren Sie Spargel auch in Ihre Karte?

In Italien ist weißer Spargel sehr selten. Dort verwendet man eher den grünen Spargel. Aber bei uns gibt es Nienburger Spargel mit Parmaschinken und zerlassener Butter oder Spargel als Beilage. Beliebt sind auch Nudeln mit Garnelen und Spargel oder Spargel gratiniert mit Parmesan.

Wie sind Sie Wirt geworden? Wie kamen Sie zu Ihrem „Ristorante Gianni“ in Kirchrode?

Ursprünglich hatte mein Vater ein Restaurant gegründet, in dem ich anfangs mitgearbeitet habe. 1995 bin ich ausgestiegen und habe mich mit einer Pizzeria in der Innenstadt selbstständig gemacht. 2003 habe ich dann mein „Ristorante Gianni“ mit meiner Frau Sandra hier in Kirchrode eröffnet. Alleine könnte ich das alles gar nicht. Sie ist mir eine sehr große Hilfe und Stütze.

Haben Sie auch Koch gelernt?

Nein. Ich habe immer im Familienbetrieb und somit in der Gastronomie gearbeitet. Nach der Schule habe ich eine Hotelfachschule am Tegernsee besucht.

Richtige Gäste kommen ja nicht: Stattdessen haben sich diese Gesellen in Kirchrode eingefunden. Quelle: Michael Wallmüller

Und wo haben Sie Ihre Frau Sandra kennengelernt?

In der fünften Klasse in der Orientierungsstufe.

Und seitdem sind Sie zusammen?

Ja. Mit kleinen Unterbrechungen (lacht).

Haben Sie im Lockdown Neues gewagt? Weinproben online gemacht? Renoviert?

Wir hatten schon im ersten Lockdown renoviert. Jetzt tauschen wir manchmal Geräte aus oder regeln mit den Handwerkern Sachen, die gemacht werden müssen. Weinprobe machen wir jeden Abend zuhause. Aber nicht online (lacht).

Gianni Pollicino Geboren am 12. November 1970 in Hannover. Als junger Mann macht er eine Ausbildung zum Hotelfachmann in einer Hotelfachschule am Tegernsee. Schon früh jobbt er in der Gastronomie seiner Eltern, wächst mit der Gastronomie auf. 1994 macht sich Pollicino in der Innenstadt mit einer Pizzeria selbstständig. 2003 eröffnet er mit seiner Frau Sandra das Restaurant „Ristorante Gianni“ (Großer Hillen 12-14, 30559 Hannover, Telefon 0511 5700042). Die beiden haben drei Kinder.

Haben Sie einen schönen Wein-Tipp?

Einen Lugana von Santi. Den kann ich sehr empfehlen. Der ist aus Venetien und hat feine Noten von Birne und Pfirsich, unterlegt von einer angenehmen Säure, feinen Mandelnoten, eine sehr schöne Balance zwischen Säure und Frucht. Bei Rotwein: einen Pico Maccario Lavignone DOCG 2018 Barbera d‘Asti, der ist auch schon dreimal ausgezeichnet worden im Gambero Rosso und hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Den kann man auch bei uns zum Essen nach Hause mitnehmen.

Wohin würden Sie als erstes reisen wollen, wenn es wieder geht?

Nach Italien. Wir haben Familie in Neapel. Wir haben auch Freunde im Piemont, in der Emilia Romagna. Aber auch in Südtirol, im Agriturismo. Da fahren wir gern mit dem Auto hin. Oder nach Tinos nach Griechenland. Da sind nicht so viele Touristen. Eine wunderbare Insel gegenüber von Mykonos. Sie nennen sie die heilige Insel der Griechen.

Gibt es ein Lieblingsgericht der Kindheit? Hat Ihre Mutter besser gekocht oder Ihr Vater?

Meine Mutter ist Deutsche, hat aber ein fantastisches neapolitanisches Ragout gemacht: Genuese. Da kocht man ein ganzes Fleischstück mit der Sauce. Das ist dann wie geschmort. Mein Vater hat für uns sehr lecker Pasta e faglioli gemacht, Nudeln mit Bohnen. Einfache Gerichte, aber wenn die gut zubereitet sind, sind die wunderbar.

Welche fünf Lebensmittel würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen?

Netflix (lacht). Olivenöl. Mehl. Nudeln. Muscheln. Fisch. Gemüse. Tomaten.

Ware kommt weiterhin: Sandra Pollicino vor einer Weinlieferung. Quelle: Michael Wallmüller

Wenn Sie zurückblicken: Würden Sie immer wieder nach Kirchrode gehen?

Würde ich immer wieder machen. Weil die Gäste einfach super sind. Egal ob die älteren oder jüngeren. Viele Gäste sind auch viel rumgekommen und kennen sich mit Speisen und Lokalen aus. Das macht einfach Spaß, und kann man da ansetzen.

Bieten Sie zu Ostern etwas Besonderes an?

Wir haben geschlossen, weil ja zunächst die Osterruhe im Gespräch war. Was jetzt wieder gekippt wurde. Da hatten wir unserem Personal schon Urlaub gegeben und konnten das nicht mehr rückgängig machen.

Wie genießen Sie das Osterfest? Haben Sie Rituale? Beim Essen oder Kochen?

Die Kinder kommen und die wünschen sich immer etwas. Meist kochen wir eine Genuese, aber eine Gemüse-Genuese. Bei uns essen inzwischen zwei Kinder vegetarisch und eines lebt vegan. Es wird immer schwieriger.

Gibt es einen „Ristorante Gianni“-Klassiker?

Unsere hausgemachten Tortellini mit Butter-Salbei-Sauce, Parmesan und Parmaschinken. Die sind etwas kleiner und sehr beliebt. Oder unsere Pizza mit Kartoffeln, Speck und Spiegelei, die ist auch ein Renner. Oder das Rote-Bete-Carpaccio mit Birne, Walnüssen und Ziegenkäse. Es gibt vieles zu entdecken und zu probieren.

Gibt es etwas, was Sie sich für dieses Jahr wünschen?

Meine Frau wünscht sich einen Hund. Wir mussten unsere Hündin Lilly leider während des Lockdowns einschläfern lassen, mit 16 Jahren. Das hat ihr, der Familie und auch den Kindern das Herz gebrochen. Es ist aber gar nicht so leicht, im Moment einen Hund zu finden, da so viele Menschen sich ein Haustier zugelegt haben. Aber bitte keine Kartons mit Welpen vor das Restaurant stellen. Wenn die Zeit reif ist, wird es sich ergeben.

Von Luisa Verfürth