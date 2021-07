Hannover

„Herzlich willkommen“, sagt Till Schleinitz (45), als er die Tür öffnet. Zusammen mit seinem Kollegen Andalousi Elakel (27) wohnt er seit gut einer Woche in der geräumigen Erdgeschoss-Wohnung an der Ricklinger Straße. Die Fassade strahlt in frischem Weiß, an der Rückseite des Gebäudes hat jede Wohnung Terrasse oder Balkon, Küchen und Bäder sind neu. „Ein wahrer Glücksgriff“, findet GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Und hat das Motto auf die Schlüsselanhänger drucken lassen.

GOP-Künstler auf 520 Quadratmetern in sieben Wohnungen

Das Glück hat sich das GOP 1,2 Millionen Euro kosten lassen – so hoch lag der Kaufpreis für das Haus mit acht Parteien, in die Sanierung der 520 Quadratmeter wurden weitere 100.000 Euro investiert. „Die Künstler sollen sich hier wie Zuhause fühlen“, sagt der Varieté-Chef. Regisseur Detlef Winterberg (65), der die aktuelle Show „WunderBar“ inszeniert hat, weiß um die Wirkung: „Wenn alle sich wohlfühlen, kommen gute Ergebnisse heraus. Im GOP fühlt man sich gut aufgehoben.“

Die Zimmer in sieben Wohnungen sind belegt von Artisten, nur in der achten hat der Glamour des bunten Artistenlebens nicht Einzug gehalten – „der alte Herr Bögershausen lebt seit 1991 hier“, erklärt Bohnecke. Während man nach dem Kauf des Hauses andere Mieter bei Suche nach neuen Bleiben und beim Umzug unterstützt habe, sei der alte Herr geblieben.

Künstler haben einen anderen Tagesrhythmus

Und der ist nun bis zum 12. September umgeben von Handstand-Artisten, Hula-Hoop-Künstlerinnen, Rollschuhakrobaten und Comedy-Expertinnen. Eine bunte Truppe. „Mit einem anderen Tagesrhythmus“, sagt Bohnecke, der zum Beispiel Handwerkertermine niemals auf sieben Uhr morgens legen würde. Aber dieser Tagesrhythmus und der ständige Wechsel (das GOP Hannover inszeniert sechs Shows im Jahr) habe in der alten Künstlerwohnung in der Lister Goebenstraße zu Reibungspunkten mit den Nachbarn geführt. „Wie haben deshalb nach einem ganzen Haus gesucht.“

Vorbild sei die „Künstler-Villa“ des Münchner GOP gewesen, doch auch der Stadtteil sollte stimmen. In Linden-Süd passte alles. „Es fühlte sich echt an“, sagt der Varieté-Direktor und meint die oasengleiche Stille des schönen Innenhof-Gartens, die Nähe zum Maschsee und zum Lindener Trubel.

Das wissen auch die Künstler zu schätzen. Beim NP-Besuch stecken zwar noch alle in der stressigen Probenphase (am 15. Juli war Premiere), doch zum „Swappen“ war bereits Zeit – mit dem Fahrradvermieter Swapfiets gibt es eine Kooperation. Till Schleinitz und Andalousi Elakel nutzen die Räder für ihre „Kaffee-Checkliste“. Die beiden WG-Partner holen Tipps ein, ihr nächstes Ziel wird die Pasteleria Luis an der Deisterstraße, der portugiesische Galao dort wird sehr gelobt.

Moderatorin Ruth von Chelius (51) sieht andere Vorteile ihrer Dachgeschosswohnung: „Ich feiere diesen Baum“, sagt sie über den mächtigen Stamm, die Äste und Blätter, die sich nach oben schrauben und sanft im Wind wiegen. Auf dem Balkon hat sie ihre Yogamatte ausgerollt, aber besonders angetan hat es ihr die Küche: „Ich koche wahnsinnig gerne, hier ist alles da.“ Zumal in einigen Tagen, wenn auch in Bayern die Ferien beginnen, ihr Mann und die beiden Kinder (10, 15) zu Besuch kommen werden.

Zimmerverteilung „wie in einem olympischen Dorf“

„Wir könnten theoretisch einen Kuchen backen“, hat auch Andalousi Elakel festgestellt, macht aber nicht den Eindruck, als würde er den Plan gleich in die Tat umsetzen wollen. „Hauptsache, wir streiten uns nicht um den Föhn“, sagt Mitbewohner Till Schleinitz und streicht sich mit einem Schmunzeln über die Glatze. Die beiden kommen gut klar, zwischen „Austria“ (Schleinitz) und „USA“ (Elakel) läuft es rund. Zur besseren Orientierung hat jedes Zimmer eine Länderfahne am Türrahmen, den passenden Anhänger am Schlüsselbund. „Wie in einem olympischen Dorf“, erklärt Bohnecke.

Wie ein Dorf ist Hannover für den 27-jährigen Handstandartisten mit Künstlernamen Andalousi. „Ich hatte hier mit 19 Jahren meine erste Show, bin jetzt schon zum vierten Mal in Hannover – ich verbinde viel mit der Stadt.“ Hannover mit ihm auch, den Elakel war Teil des legendären „Wet“-Ensembles im Wintervarieté 2016 in der Orangerie. „Ich war der mit dem Handstand in der Badewanne“, sagt er über den Auftritt, bekleidet nur mit einem Handtuch.

Schon im Sommer 2020 war das GOP-Künstlerhaus fertig gewesen: Doch bewohnt waren die Zimmer nur wenige Wochen, zu kurz war die Corona-Sommerpause gewesen. „255 Tage seit der letzte Vorhang gefallen war, ich habe die Tage mitgezählt“, sagt Dennis Bohnecke. Er hofft auf einen guten Neustart – mit einer Show, die verspricht „WunderBar“ zu werden.

