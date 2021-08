Hannover

An die erste Inspiration für ihren aktuellen Film kann sie sich genau erinnern: „Ich saß hier in Hannover und habe einen Zeitungsartikel gelesen, in dem am Rande die Todesstrafen in der DDR erwähnt wurden. Dass es sie gab, war mir bis zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst“, erzählte Franziska Stünkel (47) der NP. Diese Begebenheit von vor ziemlich genau zehn Jahren ließ sie nicht mehr los – das Kopfkino sollte da schon beginnen, nun kommt „Nahschuss“ tatsächlich auf die Leinwand.

Das Politdrama feierte Anfang Juli beim Filmfest in München Premiere, Stünkel heimste dort fürs Drehbuch den mit 10.000 dotierten „Förderpreis Neues Deutsches Kino“ und für die Regie den „One Future Preis“ ein. Seitdem war die 47-Jährige nicht besonders oft zu Hause in der List. Mit dem 115-Minüter tingelt sie emsig durch die Lichtspielhäuser der Republik und kehrt nun am Sonntag mit „Nahschuss“ zur Premiere in ihrer Heimatstadt ein. Und zwar doppelt! Zum einen präsentiert Stünkel mit Darstellerin Luise Heyer (36) den Film im Kino am Raschplatz, danach wechseln sie nach draußen an die Parkbühne zum Sehfest.

Das Filmplakat. Quelle: Verleih

„Der Film ist für die große Leinwand gemacht“, erklärt die Hannoveranerin mehrfach im Gespräch. Grundsätzlich hat sie nichts gegen das Streamen von Filmen zu Hause, „,Nahschuss’ hat aber so viele Ebenen von Bild und Ton, die man erst so richtig im Kino erfassen kann“. Durch das kollektive Erlebnis Kinobesuch bestehe zudem die Möglichkeit, mit anderen ins Gespräch zu kommen – „während man zu Hause doch eher zu einer anderen Tätigkeit übergeht.“

So sehen Siegerinnen aus: Franziska Stünkel bejubelt den Föderpreis Neues Deutsches Kino in der Kategorie Drehbuch für ihren Film „Nahschuss“. Quelle: dpa

Dahinter dürfte auch der Wunsch stecken, die Thematik des Films ins kollektive Bewusstsein zu holen, „allerdings nicht als Schuldzuweisung, sondern als Teilstück der Geschichte“. Was diesen Teil der DDR-Historie betrifft, ist Stünkel im Laufe des siebenjährigen Drehbuchschreibens bewusst geworden, wie wenig das Thema bekannt ist. „Nichts ist schlimmer als nicht über Dinge zu sprechen“, betont sie und lässt eben ihren neuen filmischen Wurf sprechen. Und der ist mit Lars Eidinger (45), Devid Striesow (47) und Luise Heyer (36) in den Hauptrollen top besetzt. Auch Peter Lohmeyer (59) und Kai Wiesinger (55) finden als Stünkels treue Wegbegleiter einen Platz in dem Streifen.

Im Dienste der Staatssicherheit: Devid Striesow spielt in dem Politdrama Stasi-Mann Dirk Hartmann. Quelle: Franziska Stünkel

Der Film ist in erster Linie von der Rechtsgeschichte von Werner Teske (†39) inspiriert, einem promovierten Wirtschaftswissenschaftler, der später Stasi-Hauptmann wurde. Wegen angeblich vollendeter Spionage und Fahnenflucht wurde ihm ein fragwürdiger Prozess gemacht. Mit dem jähen wie traurigen Ergebnis, dass Teske hinterrücks per Nahschuss in den Kopf erschossen worden ist. Das war 1981 und sollte als letzte Todesstrafe der DDR in die Geschichtsbücher eingehen.

Stünkel recherchierte akribisch seine Lebensgeschichte, das Wirken des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, verschlang Bücher dazu, wälzte Akten, traf Inhaftierte aus der Zeit. „Wichtig ist mir eine Übertragbarkeit auf politische Unrechtssysteme im Allgemeinen, noch heute wenden 56 Staaten die Todesstrafe an“, erklärt sie ihr Verlangen, die Biografie des Mannes, an dessen Lebensgeschichte sich ihr Film anlehnt, aufzusaugen und filmisch weiterzugeben. „Ich wollte in dieser individuellen Lebensgeschichte auch das Universelle sichtbar werden lassen.“

Wahnsinnsdarsteller: Lars Eidinger als Franz Walter in „Nahschuss“. In dieser Szene ist auch Kai Wiesinger (rechts) zu sehen. Quelle: Franziska Stünkel

Wer sich in „Nahschuss“ richtig sehen lassen kann, sind die Darsteller: Lars Eidinger in der Rolle des Franz Walter nimmt nicht nur aufgrund Stünkels Arbeitsweise – die Kamera klebt unentwegt am Protagonisten, nimmt die Welt aus seinen Augen wahr – unglaublich viel Raum ein, es ist seine Spielkunst, die dem Zuschauer den Atem raubt. Das zeigt sich an einem Beispiel im Kleinen ganz groß. Eidinger ist in Nahaufnahme in einem Gefangenentransporter zu sehen, atmend. Auf vielfältige und intensive Weise, „mal stockt der Atem, mal nach Luft ringend“, beschreibt die Filmemacherin ihre imposante Inszenierung der Atemfrequenz, die man eigentlich ja nicht steuert – „so wie das Blinzeln“. Die Szene geht maximal unter die Haut.

Ganz andere Baustelle: Hier besucht Franziska Stünkel Lars Eidinger und seine Ausstellung Ende Juli auf dem österreichischem Sommerfrischekunst Festival. Quelle: Franziska Stünkel/Instagram

Von Beginn an war der Mann, der just als „Jedermann“ bei den Salzburger Festspielen glänzte, Stünkels Wunschbesetzung. Einen Plan B hatte sie nicht – „ich konzentriere mich lieber auf Plan A“, so die 47-Jährige. Devid Striesow (spielt Walters Vorgesetzten Dirk Hartmann) sagte ebenfalls gleich zu, brachte sogar Erfahrungen als ehemaliger Bürger der DDR mit ein. Peter Lohmeyer ist nach „It’s a small World“ und „Vineta“ zum dritten Mal in einem ihrer Filme zu sehen. Kai Wiesinger und sie verbindet nicht nur Hannover als Heimatstadt, beide teilen neben der Leidenschaft des Films die der Fotografie. Ein Erfolg versprechendes Paket.

Freut sich auf die Premiere: Franziska Stünkel (links) im Gespräch mit NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic im Kino am Raschplatz. Quelle: Christian Behrens

24 Tage hat ihr Team im November und Dezember 2019 in Berlin, Hamburg und Nordrhein-Westfalen gedreht, auch an Originalschauplätze wie der Stasi-Zentrale an der Berliner Normannenstraße – heute eine Forschungs- und Gedenkstätte – und das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen (heute ebenfalls eine Gedenkstätte) hat es gearbeitet. Dort hat Franziska Stünkel Teile des Drehbuchs geschrieben. Mit Absicht wollte sie sich dem Gefühl aussetzen: „Wenn man gewisse historische Orte mit dem Wissen betritt, was an diesen Orten passiert ist, sprechen die Räume zurück.“

Am Set: Franziska Stünkel mit Darsteller Devid Striesow (links), Helge Albers, Geschäftsführer Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein (FFHSH), und Lars Eidinger (rechts), während eines Fototermins vor dem Löwengehege im Tierpark Hagenbeck. Quelle: dpa

Auch die Musik wählte sie mit Bedacht, ließ Songs wie „Jede Stunde“ der erfolgreichsten DDR-Band Karat, „Halt dich an deiner Liebe fest“ (Ton Steine Scherben), „Am Fenster“ von City einfließen, „Fade to grey“ passt nicht nur zeitlich, sondern auch zum Farbkonzept des Films. Immer dann, wenn Protagonist Franz Musik hört – auf dem Walkman, auf einer Party oder über den heimischen Plattenspieler (Statussymbol!) – hört sie auch der Zuschauer. Eine Herangehensweise, das Leben potenziell aus der Sicht von Franz zu erleben. „Alles in „Nahschuss“ liegt im Bereich des Möglichen“, so Stünkel, „der Film ist teilfiktionalisiert. Das findet da statt, wo keine Recherche möglich oder es sinnvoll war, um die innere Entwicklung von Franz schlüssig erfahrbar zu machen.“

Pandemie erschwert Postproduktion

Anfang dieses Jahres war der Film, der das letzte Lebensjahr von Franz Walter abbildet, fertig. In die Pandemiezeit fiel vor allem die Postproduktion (Ton, Sounddesign, Bildbearbeitung). Dem Sounddesigner mal eben über die Schulter gucken? Schwierig, so Stünkel. „Es hat sich durch Corona viel verändert. Dabei liebe ich es, im direkten Miteinander zu arbeiten. Kreative Prozesse können nur bedingt digital funktionieren.“

Kann nicht nur Bewegtbild: Franziska Stünkel ist auch als Fotografin erfolgreich. Im Januar 2020 eröffnete sie die Ausstellung „Coexist“ in der Galerie Drees in der Nordstadt. Quelle: Archiv

Dem Film merkt man das nicht an. Was an der akribischen (Vor-)Arbeit gelegen haben dürfte. In den zehn Jahren hat Stünkel aber nicht durchgehend an dem Film gearbeitet, denn zwischendurch ging sie immer mal wieder auf Reisen für ihr weltweites Fotoprojekt „Coexist“, konzentrierte sich auch auf Ausstellungen. Zweifel, das Ganze nicht zu Ende zu bringen, hatte sie nie. Dafür „immer volle Hingabe und viel Respekt für dieses wichtige Thema“. Jetzt ist „Nahschuss“ da – und Stünkel bereit, ihn loszulassen. „Dafür ist der Film ja da. Gerade nach der langen Zeit der Schließungen ist Kino ein Ort, der uns volle emotionale Wucht schenkt, ein sehr wichtiger Ort der Empathie. Nur durch Einfühlen können wir verstehen.“

„Nahschuss“ läuft am 8. August um 19.30 und 20 Uhr Uhr im Kino am Raschplatz (ausverkauft!), sowie um 21 Uhr beim Seh-Fest (wenige Restkarten: neun Euro).

Von Mirjana Cvjetkovic und Stefan Gohlisch