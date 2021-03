Hannover

Peter Dührkoop war der 168. Wirt, den Helena Heilig vor der Kamera hatte. Mit ihrer Assistentin Martina Vogt ist die Münchener Fotografin seit Monaten in ganz Deutschland unterwegs und porträtiert Menschen aus der Gastronomie in ihren leeren Lokalen, Bars und Restaurants.

„Wirte im Lockdown“ heißt das Projekt, das in Bildbänden und einer Ausstellung münden soll. Der Ansatz ähnelt dem Bildband „Still“, den NP-Fotojournalist Michael Wallmüller veröffentlicht hat – nur spielt „Wirte im Lockdown“ in ganz Deutschland, nicht ausschließlich in Hannover.

„Jante“, „Weinbasis“ und „Pier 51“ sind dabei

Die Landeshauptstadt stand nun auf der Liste der Künstlerinnen, die am Tag zuvor Gastronomen in Nürnberg fotografiert und interviewt hatten. Neben dem Restaurant „Jante“ von Tony Hohlfeld und Mona Schrader (hatten gerade ihre zwei Michelin-Sterne verteidigt) und der „Weinbasis“ von Dennis Thies schauten sie auch im „Pier 51“ von Peter Dührkoop vorbei.

Stillstand: Tony Hohlfeld und Mona Schrader mit Söhnchen Levi im „Jante“. Quelle: Helena Heilig

Dührkoop ist seit 20 Jahren Gesellschafter und seit elf Jahren Geschäftsführer des schmucken Lokals am Maschsee und freute sich, Teil des Projekts zu sein. „Es stellt einen Moment der Gemeinschaft dar. Und diese Momente sind so selten geworden.“

Wirte sprechen eindringlich über Emotionen

Wenn Helena Heilig ihre Fotos gemacht hat, spricht sie mit den Männern und Frauen, die vom prallen Leben leben, fragt nach Perspektiven und Stimmungen. „Ein Wirt erzählte, dass er zum ersten Mal in seinem Leben Einsamkeit spürt“, sagt sie. „Das Gefühl kannte er noch nicht.“ Und wenn sie gestandene Mannsbilder fragt, wie es ihnen geht und deren Kinn zu zittern beginnt, „ist das unglaublich bewegend“, so die Fotografin. „Eigentlich bräuchte ich ein Team von Psychologen hinter mir, das das auffängt.“

Sie hat zum ersten Mal intensiv mit Leuten aus der Gastro-Branche zu tun und ist angenehm überrascht. „Alle sind so offen, haben überhaupt keine Berührungsängste, sind Menschenkenner.“ Beeindruckt haben sie auch die Geschichten über die Solidarität der Gäste – vor allem im ersten Corona-Lockdown.

Großes Projekt: Helena Heilig (rechts) und ihre Assistentin Martina Vogt sind in ganz Deutschland unterwegs. Quelle: Frank Wilde

Der erste Bildband ist bereits fertig, ein zweiter soll folgen, Ausstellungen in München und Reutlingen sind in Planung. Denn konzipiert ist „Wirte im Lockdown“ als Wanderausstellung. Die auch nach Hannover kommt? „Wenn jemand eine Location anbietet, gerne“, sagt Heilig, die ihr Projekt über Erspartes und Spenden finanziert. „Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützung.“

Dührkoop will das „Pier“ zeitgemäßer machen

Nicht nur für Peter Dührkoop dürfte der Besuch von Heilig und Vogt eine willkommene Abwechslung gewesen sein. Dabei hat der Gastronom aktuell wieder viel zu tun. „Wir bauen um“, kündigt er an. „Das ,Pier’ soll frischer und zeitgemäßer werden“, ein Innenarchitekt säße an der Planung.

Die muss schnell gehen. „Wenn die Außengastronomie wieder öffnen darf, sind wir da“, sagt Dührkoop, der seinen Optimismus nicht verloren hat. „Zum Unternehmerdasein gehört es, Mut zu haben.“ Er hofft, dass die Aktion „Wirte im Lockdown“ ein bisschen Zuversicht in der Branche verbreiten kann. Und hält sich mit einem Mantra aufrecht: „Wir haben einen Plan. Zwar jeden Tag einen anderen, aber wir haben einen Plan.“

Von Julia Braun