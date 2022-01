Hannover

Richtig viel Schlaf hat er in den vergangenen Tagen nicht bekommen. Unter Pandemiebedingungen einen bundesweiten Filmstart vorzubereiten, hat es eben in sich: „Teilweise ändern sich in den Bundesländern täglich die Regeln, da tun sich mehr Waldbrände auf als ich austreten kann“, sagt Udo Flohr (62). Die Vorfreude, seinen Historienkrimi „Effigie“ endlich in den Kinos vorzustellen, schmälert das allerdings nicht.

In drei Städten – Hannover, Bremen und Berlin – präsentiert er den 85-Minüter selbst. Kein zufällige Konstellation: In Hannover ist er geboren, in Bremen spielt der Film, in Berlin verbringt Flohr etwa die Hälfte seiner Zeit. Der Premiere in seiner Heimat will der 62-Jährige eigentlich keinen Extra-Stellenwert zuschustern, eine Vorführung wie jede andere ist sie dennoch nicht – nicht nur, weil Flohr einige ehemalige Klassenkameraden eingeladen hat. „Ich bin schon als Student oft am Kino am Raschplatz vorbeigegangen, habe mir vorgestellt, wie schön es wäre, wenn dort mal ein Plakat von mir hinge.“

„Effigie“: Der Historienfilm läuft am 20. Januar bundesweit in Deutschland an. Quelle: GeekFrog Media

Im Kino am Raschplatz hatte er einen Traum von jemandem platzen sehen, der heute ein ganz Großer im Kinogeschäft ist: Hans-Joachim Flebbe (70). „Er hat dort mal eine James-Bond-Nacht geplant“, erinnert sich Flohr. „Vorm Kino hatten sich allerdings nur fünf Gestalten eingefunden. Mich eingeschlossen.“ Flebbe kam raus und verkündete, dass das Event ausfällt. Zu wenig Leute.

„Im eigenen Land kann man es immer etwas schwerer haben“

Dass Flohr das mit seinem Debüt passieren könnte, ist eher ausgeschlossen. Trotz Corona. Dafür hat der Streifen weltweit schon für viel Furore gesorgt: 27 Auszeichnungen und 22 Nominierungen international, „Effigie“ schaffte es in die Vorauswahl für den Oscar und die Globen Globes, Kritiker der „New York Times“ nahmen sich des Dramas an, waren voll des Lobes. „In den USA war das Interesse erstaunlich groß, der Film lief dort mehrere Wochen in den Kinos. Ich war selbst überrascht“, gesteht Flohr. Auch ihm ist nicht entgangen, „dass man es im eigenen Land immer etwas schwerer haben kann“.

Eine Szene aus „Effigie“: Uwe Bohm (links) ist als Kommissar Tonjes zu sehen, Detlef Kappies spielt einen Totengräber. Quelle: privat

Der Kinostart in Deutschland war dreimal verschoben worden, nun soll die Geschichte um Gesche Gottfried ab dem 20. Januar bundesweit anlaufen. Die Frau, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts als „Engel von Bremen“ einen Namen machte, war in Wahrheit eine Serienmörderin. 15 Menschen ermordete sie mit dem Gift Arsenik, darunter ihre Eltern, drei Kinder, drei Ehemänner. Erst Jahre später wurde sie überführt und 1831 in Bremen öffentlich hingerichtet – da war sie gerade einmal 46 Jahre alt. In die Geschichtsbücher ging sie als erste Serienmörderin ein.

Auf der Suche nach einem geeigneten Titel für seinen Film zeigte sich Udo Flohr wortgewandt. „In Effigie“ bedeutet im Lateinischen „Bildnis“, eines von Gesche Gottfried erzeugt sein Film ja. Dann gibt es die Bedeutung des Stellvertreters: Flohr führt das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom an, unter dem die Protagonistin einst gelitten haben könnte. Oftmals sind es Mütter, die ihre Kinder zunächst krank machen, um sie dann gesund zu pflegen und so Aufmerksamkeit zu erregen.

Schließlich denkt der Filmemacher noch an einen Sündenbock, auch dafür dient der Begriff. Der Schriftsteller Peer Meter (66) forschte 20 Jahre zu Gesche Gottfried, schrieb ein Buch und kam zu dem Schluss, dass die Frau dem Bremer Bürgertum als Sündenbock diente, weil es selbst versagt hatte: Gottfried konnte nämlich 14 Jahre quasi unentdeckt morden, unter anderem, weil Ärzte Fehldiagnosen gestellt hatten.

Udo Flohr *3. Mai 1959 in Hannover. Er wächst am Benther Berg auf, nach dem frühen Tod seiner Mutter lebt er im Kinderheim Rehburg, bis er 16 Jahre alt ist. Sein Abi absolviert er am Wunstorfer Hölty-Gymnasium. Er studiert Sprachwissenschaften, Psychologie und Geografie an der Leibniz-Universität. Er gründet die Softwarefirma Focus Computer, ist außerdem seit 1992 Wissenschaftsjournalist. Er schreibt für diverse Medien, darunter einige aus Amerika, den Deutschlandfunk, den „Spiegel“. Er lebt in Hannovers Oststadt und in Berlin. Flohr hat einen Sohn, Timor (27).

Mit „Effigie“ hat Flohr jedenfalls einen Titel ganz nach seinen Vorstellungen gefunden: „Einer, den nicht jeder hat, der unverwechselbar ist.“ Kritiken, die befürchteten, dass der Name zu ungewöhnlich sein könnte, ließ er an sich abperlen: Schließlich sind „Jumanji“ und „Shrek“ genauso ungewöhnlich, „niemand konnte etwas damit anfangen“. Der Erfolg dieser Filme steht für sich. So hat Flohr eine Marke geschaffen, „die im Englischen, Französischen, Spanischen und Italienischen ebenfalls gut funktioniert“.

Sollte sein Lowbudget-Erstling – gut 400.000 Euro stecken drin – so gut funktionieren wie es sich der 62-Jährige erhofft, steht dem nächsten Filmstreich wenig im Weg. Was es dafür nämlich braucht, ist Geld: „Ich könnte das Budget auf keinen Fall selbst aufbringen, es braucht Investoren“, weiß Flohr. „Aufgrund der Pandemie herrscht Flaute“, ein anvisiertes Treffen mit Interessenten aus Israel auf der Berlinale 2020 platzte ebenfalls wegen Corona.

Während der Dreharbeiten zu „Effigie“: Udo Flohr (rechts) mit Schauspieler Roland Jankowsky, der den Kapitän Ehlers spielt. Quelle: privat

Also arbeitet er weiter an dem Drehbuch für den Agententhriller, der in der Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg spielt, unter anderem eine Psychiatrie-Behandlung von Adolf Hitler in Pasewalk zum Thema macht und in der isländischen Hauptstadt Reykjavík spielt. Mehr will der Hannoveraner über seinen neue Arbeit noch nicht verraten. Nur dass Ulrich Sachsse (72) bei der Entstehungsgeschichte mit von der Partie ist. Der Göttinger Psychiatrie-Professor und Bundesverdienstkreuzträger hat in „Effigie“ den Bremer Bürgermeister Johann Smidt dargestellt, dafür extra Schauspielunterricht genommen.

Was sich schon mal gelohnt hat: Auf die beliebte Frage Flohrs, ob Zuschauer den Laiendarsteller in „Effigie“ ausmachen könnten, sagte sogar eine renommierte Casting-Agentin in Hollywood: Nein.

Udo Flohr präsentiert „Effigie“ am 17. Januar um 20.30 Uhr im Kino am Raschplatz. Tickets kosten acht Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic