Hannover

Bislang haben Sandy Jäger (38) und Nico Jäger (39) mit ihrer Kreativität und ihrem „Funtasiemobil“ vor allem Kinder glücklich gemacht. Nun hat das Paar aus Kirchhorst ein besonderes neues Projekt gestartet: Ihre „Funtasietüten“ mit Bausätzen kommen auch in Altenheimen zum Einsatz. Den Anfang hat das kreative Duo mit der Ernst-August Wilkening Pflegeeinrichtung in Waldheim gemacht.

50 „Funtasietüten“ wurden bereits an Senioren übergeben. Inhalt: Ein Bausatz für den „ewigen Kalender“, den die Bewohner selbst zusammenbauen und gestalten können. „Die Teile lassen sich gut anfassen und halten“, erklärt Jäger, alles in allem fördert die Arbeit die Motorik wie Sensorik. „Hinzukommt, dass der Geruch des Holzes, die Haptik, viele an früher erinnert.“

Sie erzählt von einem 94-Jährigen, der sich beim Zusammenbauen daran erinnert hat, wie er als Kind mit seinem Vater im Keller gearbeitet hat. Erfahrungen wie diese treiben nicht nur Bewohnern, sondern auch den „Funtasietüten“-Erfindern die Tränen in die Augen. Auch Geschäftsführer Martin Leben ist begeistert: „Das ,Funtasiemobil’ bietet unseren Bewohnerinnen und Bewohnern eine schöne Abwechslung.“

Kreative Arbeit fördert Motorik und weckt Erinnerungen

Das Set: Aus diesem Bausatz lässt sich der „ewige Kalender“ anfertigen und individuell gestalten. Quelle: Dröse

Die Bausätze beinhalten alles, was es zum Anfertigen des jeweiligen Erzeugnisses braucht: Schablonen, Permanentmarker, Nägel (verpackt in Papiertüten), Leisten, nach Bedarf Farben und Pinsel, Werkzeuge und Schmirgelpapier. Teilweise werden die Utensilien verkauft, auch eine Vermietung mancher Materialien ist möglich. „Wir trauen Senioren ein bisschen mehr zu“, sagt die 38-Jährige lachend, „weil wir es nicht besser wissen“. Die Erfahrungen mit den Senioren überwältigen sie, „es ist Balsam für die Seele“. Und sie motivieren, sich weitere Dinge zu überlegen, Namensschilder zum Selbermachen sollen folgen.

Kreative Kirchhorster verwerten „Abfälle“ aus Nachbarschaft

Im Einsatz: Ein Bewohner des Pflegeheims Wilkening in Waldhausen fertigt mithilfe einer Betreuerin den „ewigen Kalender“ an. Quelle: Pflegeheime Wilkening

In ihrer Nachbarschaft sind Jäger und Sauer schon bekannt, nicht nur Gewerbetreibende bewahren Abfälle auf, aus denen die beiden noch allerhand anfertigen können. Ob aus Holz, Konserven, Hufeisen, alten Möbeln: Nachhaltigkeit spielt bei dem Projekt eine große Rolle. Das Angebot soll sich nicht nur an ältere Personen in Pflegeheimen richten, sondern auch an Privatpersonen, „etwa wenn Kinder oder Enkel ihre Eltern oder Großeltern überraschen wollen.“ www.funtasiemobil.de

Von Mirjana Cvjetkovic