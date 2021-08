* 1. März 1958 in San Bartolomeo in Norditalien. 1975 beginnt er eine Ausbildung als Koch auf der Lister Meile im Restaurant „Bologna“, das er 1978 übernimmt und sich selbstständig macht. Unter anderem führt er von 1993 bis 2018 das Restaurant „La Cascina“ in Wennigsen zusammen mit seinem Bruder . Seit 2009 betreibt Apicella die Ristorante-Weinstube „Leonardo“ (Sophienstraße 6, Telefon 0511/321033) mit seiner Frau Birgit Rihn. Die beiden leben seit 30 Jahren zusammen und haben zwei Kinder.

www.weinstube-leonardo.de