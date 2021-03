Hannover

Dominique André Arndt (28) hat es geschafft, seine Schüchternheit abzulegen und ein offener, junger Mann zu werden. Nach seinem Master in International Management hat er eine Online-Agentur in der List gegründet, jetzt ist er Datingcoach.

Sie sind Datingcoach. Waren Sie schon immer immer Experte im Flirten?

Im Gegenteil (lacht)! Ich war der schüchternste Kerl überhaupt. Ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein und hätte mich niemals getraut, eine Frau anzusprechen. Und wenn ich mich getraut hätte, hätte ich nicht gewusst, wie man ein Gespräch mit ihr führt.

Schlechte Voraussetzungen, um als Datingcoach zu arbeiten.

Ja, das war auch nicht der Plan. Der ist gekommen, nachdem ich mich selber gecoacht hatte.

Inwiefern?

Ich habe mir selbst Challenges gesetzt, um erstmal Selbstbewusstsein zu gewinnen. Denn das ist die Grundlage. Zum Beispiel habe ich mich mitten im Hauptbahnhof auf den Boden gelegt und die Blicke der Menschen ausgehalten. Danach dachte ich: Schlimmer kann es nicht sein, eine Frau anzusprechen. Also habe ich es einfach gemacht – und wurde immer besser darin (lacht).

Wie kommt man denn auf die Idee, sich im Hauptbahnhof auf den Boden zu legen?

Ich habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung, Gesprächstechniken und Psychologie – unter anderem der Denkweise von Frauen – beschäftigt, Bücher gelesen, Vorträge angehört. Da habe ich mir die Inspirationen geholt. Und irgendwann kamen meine Freunde zu mir und wollten Tipps haben, wie sie selbstbewusster werden oder Frauen ansprechen können. Irgendwie verrückt, wenn man bedenkt, dass ich eigentlich derjenige war, der Tipps brauchte.

Und daraus haben Sie ein Business gemacht?

Genau. Ich habe gesehen, wie groß die Nachfrage ist. Ich hatte mich bereits mit einer Online-Agentur selbstständig gemacht, jetzt gibt es noch das Coaching.

Wie läuft so ein Coaching ab? Spielen Sie die Frau und der Mann muss Sie ansprechen?

Nicht ganz (lacht). Erstmal geht es darum, das Selbstbewusstsein des Klienten aufzubauen. Natürlich muss sich nicht jeder in den Hauptbahnhof legen. Da gibt es auch andere Techniken, die wir durchführen können. Der Mann muss erstmal den Mut bekommen, eine Frau anzusprechen – und die Ausstrahlung, dass die Frau auch Interesse hat. Dazu gehört die innere Ausstrahlung durch Zufriedenheit, aber auch die Körpersprache. Eine aufrechte und offene Haltung, eine freundliche Mimik. Dann gibt es Kommunikationstraining. Denn es bringt nichts, die Frau anzusprechen und nach 30 Sekunden verabschiedet sie sich wieder, weil das Gespräch so langweilig ist. Und dann müssen wir noch die Traumfrau des Mannes definieren.

Ist nicht gerade das tückisch, sich auf das Bild einer Traumfrau festzulegen?

Wissen Sie, die Männer, die zu mir kommen, haben ein sehr geringes Selbstwertgefühl. Sie sagen zu mir: „Suchen Sie mir einfach irgendeine Frau, Hauptsache, ich habe eine.“ Das führt aber nicht zu einer glücklichen Beziehung. Ich will meinen Klienten nicht beibringen, wie sie eine Frau für eine Nacht bekommen, sondern wie sie eine glückliche Beziehung führen. Das funktioniert aber nur, wenn die Frau zu einem passt. Es geht nicht darum, eine Traumfrau zu backen oder eine Schablone zu basteln. Es geht darum, dass sich der Mann mal mit sich, seinen Wünschen und Vorstellungen beschäftigt. Denn die sollte jeder haben. Wichtig ist, dass man dabei nicht den Sinn für die Realität verliert. Schreiben wir eine Liste mit fünf Charaktereigenschaften, die die Traumfrau idealerweise hätte, ist es wunderbar, wenn drei davon passen.

Und wenn es soweit gekommen ist?

Dabei betreue ich meinen Klienten auch. Ich helfe beim Anlegen von Profilen in Kennenlern-Apps, beim Anschreiben, ich gebe Tipps vor ersten Dates oder wenn es zu einer Beziehung kommt, wie die Beziehung gut und nachhaltig geführt wird. Denn das bedeutet Arbeit.

Sie sind erst 28, haben Sie schon so viel Beziehungserfahrung?

Ja, das hat bei mir tatsächlich gut funktioniert. Ich hatte bereits eine fünfjährige und eine dreijährige Beziehung.

Und wie ist der aktuelle Beziehungsstatus?

Single (lacht).

Da gibt es gar keine Frau aktuell?

Ich finde es wichtig, nach einer Beziehung eine Pause zu haben, um wieder zu sich selbst zu finden und sich neu zu sortieren. Aber nun ja, ich habe kürzlich tatsächlich eine wundervolle Frau kennengelernt. Es ist aber noch zu früh, um darüber zu sprechen.

Wir drücken die Daumen! Sie sagten, Sie helfen den Männern auch beim Anschreiben von Frauen, Dating spielt sich heute vor allem im Internet ab. Was sagen Sie als Experte, ist das eine positive oder negative Entwicklung?

Alles hat sich verändert. Früher hat man den Nachbarsjungen geheiratet, so viel Auswahl gab es ja nicht. Heute haben wir den Luxus, aus einem großen Pool den idealen Partner auswählen zu können. Das bedeutet aber auch, dass die Entscheidung schwieriger wird – und Menschen flüchtiger geworden sind, denn an der nächsten Ecke wartet ja schon die nächste Person. Oma und Opa haben ihre Beziehung repariert, sagt man doch immer so schön. Und da ist was dran. Es hat also seine Vor- und Nachteile.

Und Corona? Hat die Pandemie das Dating nicht unmöglich gemacht?

Das sehe ich ganz anders. Warum muss es denn immer das Restaurant oder Kino für ein erstes Date sein? Davon rate ich übrigens strikt ab. Stellen Sie sich doch mal vor, die Chemie passt gar nicht – und dann muss man sich durch den Film oder das Essen quälen. Ich finde, sich zu einem Spaziergang zu treffen, ist das ideale Kennenlernen. Und das funktioniert in Corona-Zeiten doch wunderbar. Und wenn man Angst vor einer Ansteckung hat: Maske tragen. Auch die Augen können sprechen. Und es kann aufregend sein, sich mal kurz in Entfernung hinzustellen und die Masken für einen Augenblick abzusetzen.

Spazieren statt Restaurant: Das ist Arndts Dating-Tipp in der Pandemie. Quelle: dpa

Noch eine Frage zur Rollenverteilung: Muss es der Mann sein, der die Frau anspricht? Wir leben in einer modernen Welt, wo die Frau genauso ihren Traummann erobern kann.

Aber selbstverständlich – und das ist auch gut so. Nur dass ich keine Frauen coachen kann, ich bin ja selber ein Mann (lacht).

Haben denn Frauen ähnliche Probleme?

Sicherlich, mangelndes Selbstbewusstsein ist ja keine Geschlechtersache. Aber ich denke, grundsätzlich haben Männer mehr Angst vor Abweisung und Frauen größere Probleme, zu vertrauen. Denn es gibt leider noch zu viele Männer, die Frauen nicht respektieren, was verständlicherweise zu einem grundsätzlichen Misstrauen führt. Und die Körbe bekommen dann natürlich auch die Männer ab, die es gut meinen und deren Selbstbewusstsein dadurch weiter zerstört wird. Aber woher soll das die Frau wissen? Deshalb arbeiten wir ja daran, der Frau gleich ein gutes Gefühl zu vermitteln.

Von Josina Kelz