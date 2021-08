Hannover

80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit am Sonntag – keine guten Voraussetzungen für ein Open-Air. Das dritte der sechs deutsch-türkischen Freundschaftskonzerte, die Sängerin Ayda Kirci (38) organisiert hat, sollte eigentlich am 22. August auf der Fössewiese am Davenstedter Markt stattfinden. Nun wird ab 18 Uhr in der evangelischen St. Johanneskirche (Altes Dorf 10) gejazzt. Eine Notlösung („Der Pastor hat uns ganz wunderbar geholfen“), die nun Kircis Herz zum Pochen bringt – „das ist eine Sensation“.

Warum? „Viele türkischstämmige Menschen haben vielleicht noch nie eine christliche Kirche von innen gesehen“, glaubt sie. „Das wird spannend.“ Zudem ist das Gotteshaus ein Ort, der zum Gedanken hinter den Konzerten, passt. Vor 60 Jahren holte Deutschland mit einem Abkommen, so genannte „Gastarbeiter“ ins Land – der Aufbruch in eine multikulturelle Gesellschaft. In der es aber immer noch Gräben zu überwinden gilt.

Türkische Volkslieder und Jazz

Das gelingt bei den von Landeshauptstadt, Historischen Museum, Föderation türkischer Elternvereine und Integrationsbeiräten geförderten Konzerten, bei denen Kirci türkische Volkslieder singt und von ausgezeichneten Jazz-Musikern Peter Schwebs (Kontrabass), Dieter Schmiegelok (Schlagzeug) und Helge Adam (Piano) begleitet wird. „Es ist ein bundesweit einzigartiges Projekt“, schwärmt die Sängerin, die als Gastarbeiterkind aufwuchs und musikalisch von Michael Jackson, aber auch von traditionellen „Türkü“-Liedern geprägt wurde. Der NDR drehte einen Beitrag über die Vorbereitungen.

Toller Auftritt: „Anatolien goes Jazz“ am Lister Turm. Quelle: Kimberley Koch

Am Freizeitheim Linden und am Lister Turm gastierte „Anatolien goes Jazz“ bereits, eine Wanderausstellung des Historischen Museums liefert stets Bilder und Informationen zum 60. Geburtstag des Abwerbe-Abkommens. „Die Resonanz ist toll. In der List war der Andrang so groß, dass wir Leute wegschicken mussten, um die Hygieneauflagen einhalten zu können.“ Doch etwas anderes freut Kirci noch viel mehr: Das Publikum ist gemischt, wir schaffen den Rahmen für die Begegnung zwischen türkischen und deutschen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.“

Weitere Termine sind am 28. August (18 Uhr) am Freizeitheim Vahrenwald, 29. August (18 Uhr) am Stadtteilzentrum Ricklingen, 4. September (19 Uhr) am Kulturtreff Hainholz. Alle Konzerte sind kostenlos.

Von Andrea Tratner