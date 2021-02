Hannover

Er war viele Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga Mannschaftsarzt von Hannover 96. In seiner Freizeit ist der Orthopäde und Unfallchirurg Wego Kregehr (gerade 60 geworden!) gerne ein Genießer auf Reisen. Der NP verriet er, was in seinem Weinkeller lagert, dass er am Herd Ehrgeiz hat und wo er das beste Bisteca Fiorentina seines Lebens gegessen hat.

Wann begann Ihre Koch-Leidenschaft?

Meine Leidenschaft für gutes Essen gibt es schon seit über 30 Jahren. Fürs Kochen seit dem Ende meiner Tätigkeit bei Hannover 96 – erst danach hatte ich am Wochenende mal Zeit für die Küche.

Was kochen Sie am liebsten?

Alles, was mir in den Sinn kommt. Am wichtigsten sind beim Kochen hochwertige Produkte. Am liebsten koche ich für meine Familie und wirklich gute Freunde. Ich liebe es, für vier bis sechs Leute am Herd zu stehen.

Wego Kregehr Geboren am 23. Januar 1961 in Hannover. Abitur am Kaiser-Wilhelm-Gymnasium. Studium an der Medizinischen Hochschule Hannover, Klinische Ausbildung von 1987 bis 1996 am Robert-Koch-Krankenhaus Gehrden. Seit 1997 niedergelassener Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, zunächst an der Podbi, dann in der Lister Straße. Seit 2015 in der Robert-Enke-Straße direkt an der HDI-Arena. 13 Jahre lang Mannschaftsarzt von Hannover 96, Arzt der Hannover Indians, Hannover Scorpions, des DRC und zahlreicher Profisportler im Turnen, Triathlon und Marathon. Kregehr gilt als Spezialist für Knie- und Sportverletzungen. Ehefrau Ute (59) arbeitet mit in der Praxis, Sohn Adrian (33) ist in der Ausbildung zum gleichen Fachgebiet. Hobbies: Reisen, kochen, Kulinarik, Fußball.

Entspannt Sie das Kochen oder sind Sie auch am Herd ein ehrgeiziger Mensch?

Kochen entspannt mich sehr, ist aber trotzdem für mich auch eine strategische und ehrgeizige Angelegenheit. Ich will immer ein gutes Ergebnis abliefern, da bin ich sportlich geprägt.

Welches ist der edelste Tropfen in Ihrem Weinkeller?

Ein wunderbarer Rotwein, ein Château Latour 2003 (die Flasche wird online derzeit für 928 Euro verkauft, die Redaktion).

Sein Verein: Wego Kregehr hat viele Jahre als Mannschaftsarzt die Fußballer von Hannover 96 betreut. Quelle: Uwe Dillenberg

Sie werden auf Reisen von den besten Restaurants angezogen. Was muss ein Lokal haben, damit sich Wego Kregehr dafür interessiert?

Gute Lage, beeindruckendes Ambiente, ein, zwei oder drei Sterne und beste Bewertungen in den Fachmagazinen.

Gibt es preislich eine Obergrenze?

Es gibt keine festgelegte Obergrenze. Ich bin meistens bereit, den Preis zu bezahlen, weil ich mir das Lokal ja ganz bewusst ausgesucht habe. Man kann sich schließlich schon im Vorfeld über das Menü und die Preise im Internet informieren. Und es ist eben wie in vielen Bereichen: Wer eine ganz besondere Leistung und ein ganz besonderes Produkt haben will, muss auch mal tiefer in die Tasche greifen.

Begeistern Sie sich neben der Sterne-Gastronomie auch für handwerklich gut gemachte Hausmannskost?

Selbstverständlich kann ich mich auch für Hausmannskost begeistern. Eine gut gemachte Rinderroulade oder ein gutes Wiener Schnitzel können ganz großartig sein. Mir läuft gerade schon das Wasser im Munde zusammen.

Gute Produkte: Wego Kregehr legt Wert auf die Qualität von Fleisch und Schinken Quelle: Florian Petrow

Wie oft im Jahr gönnen Sie sich eine Gastro-Reise?

Einmal im Jahr mache ich mit meiner Frau eine kulinarische Rundreise durch ein Land oder eine Region und plane dabei für jeden Abend einen ganz besonderen Restaurantbesuch ein. Diese Planung kostet mich viel Zeit und macht noch viel mehr Spaß.

Was machen Sie, wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen?

Ich hoffe auf im letzten Jahr reservierte Tische wie „The Table“ in Hamburg und das „Koks“ auf den Faröer Inseln.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal essen?

Im „Noma“ in Kopenhagen. Leider ist es sehr, sehr schwierig, dort eine Reservierung zu ergattern. Das kann tatsächlich viele Jahre dauern. Ich sitze immer dann am Computer, wenn im Internet für das nächste Quartal Tische freigegeben werden. Aber bisher waren immer andere um ein paar Sekunden schneller.

Immer dabei: Ute Kregehr begleitet ihren Mann Wego auf seinen kulinarischen Reisen. Quelle: Ilona Hottmann

Was war das Leckerste, das Sie jemals auf dem Teller hatten?

Wahrscheinlich das Bisteca Fiorentina in der Trattoria Sostanza in Florenz, die es durchgängig schon seit 1846 gibt. Das Rind wurde vor unseren Augen von der Kante geschnitten und auf Holzkohle gegrillt. Das ist mir deshalb so unvergesslich, weil Ute und ich es anlässlich unserer Verlobung 1985 bestellt haben.

Von Wolfsburg bis Dubai: Wo speist Wego Kregehr am liebsten? Die NP fragte ihn nach seinen fünf Lieblingsrestaurants.

1. Sansibar auf Sylt

Legendär: Die Sansibar auf Sylt liegt in den Dünen. Quelle: dpa

Sansibar-Gründer Herbert Seckler wurde 2009 vom Gault Millau zum „Restaurateur des Jahres“ ernannt, sein Lokal erhielt 13 Punkte. Ein Babybutt im Ganzen kostet in der „Sansibar“ 49 Euro, die gebratene Nordseezunge 55 Euro pro Person. Das Sansibar-Fondue gibt es in Corona-Zeiten zum Abholen für 50, die Sushi- und Sashimi-Auswahl für 60 Euro pro Person.

Was sagt Wego Kregehr?„Wenn du vom Strand kommst, Schuhe und Strümpfe ausziehst, im Sand die Seezunge und ein nettes Glas genießt, dann kann die Welt nicht schöner sein. Die Sansibar ist locker, leger und legendär – und hat einen der besten Weinkeller der Welt.“

2. Maison Bras in Frankreich

Freischwebend: „Maison Bras“ in Frankreich hat eine interessante Architektur. Quelle: Instagram

Restaurantgründer Michel Bras wurde 2016 nach einer Umfrage bei 500 Sterneköchen von der Zeitschrift „Le Chef“ zum besten Koch der Welt gekürt. Er führte drei Sterne im Guide Michelin, die er freiwillig zurückgab. Es gibt drei Menüs im „Maison Bras“: „Aubrac“ für 170 Euro, „Legumes“ für 192 Euro und „Balade“ für 245 Euro pro Person. Letzteres hat elf Gänge.

Was sagt Wego Kregehr? „Die spielerisch leichte Küche, die sich ausschließlich Produkten aus der Region bedient, gefällt mir besonders gut. Und die Lage mitten in der Walachei: Durch das Restaurant führt ein Fluss, es liegt wunderbar in einer Blumenwiese. Wir haben dort einen Sonnenuntergang erlebt, der traumhafter nicht sein kann. Zu dem wurde ein Gratis-Gang serviert, der gar nicht auf der Karte stand.

3. Pierchic in Dubai

Toller Ausblick auf Burj al Arab: Bilder wie dieses postet das Lokal „Pierchic“ auf seiner Instagramseite. Quelle: Instagram

Das „Pierchic“ wurde unter anderem mit dem Middle East Award 2019 und dem Dubai Restaurant Award als „Romantischstes Restaurant am Persischen Golf“ ausgezeichnet. Vitello Tonnato als Vorspeise kostet umgerechnet 35 Euro, ein Fisch-Hauptgericht um die 90 Euro, das Florentine T-Bone-Steak rund 150 Euro.

Was sagt Wego Kregehr?„Das Restaurant liegt am Ende eines Seesteges mitten im Wasser, mit Blick auf das weltberühmte Hotel Burj al Arab und ist berühmt für seine unvergleichlichen Fischgerichte.“

4. Aqua in Wolfsburg

Küchenchef Sven Elverfeld im Wolfsburger Restaurant „Aqua“. Quelle: dpa/Uwe Spörl

Das „Aqua“ hat drei Sterne im Guide Michelin. 19,5 von 20 Punkte im Gault Millau. Höchstbewertungen im Feinschmecker, Schlemmer-Atlas, Gusto, Varta-Führer. Das Fünf-Gänge-Menü kostet 195, das Neun-Gänge-Menü 255 Euro pro Person.

Was sagt Wego Kregehr?„Küchenchef Sven Elverfeld ist unfassbar präzise. Wenn du an sechs Tagen hintereinander sechsmal das Gleiche bestellst, wird es sechsmal genau gleich aussehen und schmecken. Das so hinzubekommen, beeindruckt mich extrem.“

5. Geranium in Kopenhagen

Küchenchef Rasmus Kofoed und sein Restaurant „Geranium“ sind vom Guide Michelin ausgezeichnet. Quelle: dpa/SCANPIX DENMARK

„Geranium“-Küchenchef Rasmus Kofoed war sieben Jahre Kapitän der dänischen Köche-Nationalmannschaft. Er gewann mehrere Köche-Goldmedaillen und findet sich in der Liste der 50 besten Köche der Welt. Das Restaurant hat drei Sterne im aktuellen Michelin und war 2019 in der Liste der weltweit 50 besten Restaurants auf Position fünf. Das Menü „The Winter Universe“ kostet umgerechnet 370 Euro pro Person, eine Wein-Begleitung dazu gibt es ab rund 200 Euro.

Das sagt Wego Kregehr?„Unser Essen dort war ein Event. Den ersten Gang servierte Küchenchef Kofoed persönlich, dann wurden wir mitten in der Küche platziert und bewirtet. Mit verrückten Ideen wie Tintenfisch mit im Wald gesammelten Moos. So einen Abend vergisst du nie.“

Von Christoph Dannowski