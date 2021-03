Hannover

Als Elfjährige nahm sie bei „The Voice of Germany Kids“ teil. Schon damals wurden die Macher von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) auf die heute 19 Jahre alte Zoè-Priscilla Arnhold aufmerksam. Letztes Jahr ließ sie sich auf die RTL-Castingshow ein, schied vor zwei Wochen auf der Insel Mykonos aus. Mit der NP spricht sie über die Juroren Michael Wendler (48) und Dieter Bohlen (67), über ihre besondere Beziehung zu ihrem Opa und ihren neuen Cover-Song.

Wie kamen Sie zu „Deutschland sucht den Superstar“?

Das Team hat mich das erste Mal angefragt, als ich bei „The Voice Kids“ teilnahm. Ich habe damals gesagt, dass ich nicht bei einem RTL-Format mitmachen möchte. Die haben aber nicht locker gelassen und mich jedes Jahr wieder gefragt. Als die Corona-Pandemie kam, habe ich mir gedacht, dass ich eh nicht viel machen kann und habe zugesagt.

Als Elfjährige: Zoè-Priscilla Arnhold bei der Castingshow „The Voice Kids“. Quelle: Privat

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus Ihrer Zeit bei DSDS mit?

Viele wichtige und richtige Freundschaften. Es waren ganz viele interessante Leute dabei, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ich habe das Leben vor der Kamera mitbekommen und erlebt, wie es ist, unter Druck Texte zu lernen. Irgendwo habe ich auch Gefallen daran gefunden, fast immer von der Kamera begleitet zu werden. Das war echt eine mega Erfahrung. Ich habe mich gefühlt wie eine Prominente, obwohl mich anfangs ja noch niemand kannte.

Was denken Sie: Weshalb sind Sie nicht weitergekommen?

Ich glaube nicht, dass es an meiner gesanglichen Leistung lag, sondern daran, dass ich quasi zu normal war. Ich habe nicht andauernd geweint und auch keinen Zickenkrieg angezettelt. RTL hat sich vielleicht gedacht, dass sich meine Persönlichkeit nicht gut genug vermarkten lässt.

Auf Mykonos: Zoè-Priscilla Arnhold, Vivien Schwestka und Pia-Sophie Remmel (von links) singen den Song „Wie schön du bist“. Für die Show waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Insel Mykonos gereist. Quelle: TV NOW/Stefan Gregorowius

Würden Sie denn irgendetwas anders machen, wenn Sie noch einmal teilnehmen würden?

Ich würde es immer wieder genauso machen. Ich bin total zufrieden damit, dass ich mich nicht habe verbiegen lassen. Für meinen letzten Auftritt wurde ich beispielsweise total krass geschminkt, hatte einen Pferdeschwanz und sollte eine Jeans mit Löchern tragen. Das war nicht ich. Auf diese Weise hätte ich mich nicht weiter präsentieren wollen.

Waren Sie trotzdem traurig, als es vorbei war?

Ich war traurig darüber, Mykonos verlassen zu müssen und die Leute, die ich dort kennengelernt hatte. Aber darüber, nicht mehr Teil der Show und des Wettbewerbs zu sein, war ich nicht traurig. Ich habe mich eher gefreut, endlich wieder Kontakt zu meiner Familie haben zu können. Wir hatten ja zehn Tage lang kein Handy.

Talentiert: Zoè-Priscilla ist die einzige mit musikalischen Ambitionen in ihrer Familie. Quelle: Ilona Hottmann

Wie ging es nach dem Aus weiter?

Das war ziemlich turbulent: Ich wurde mit dem anderen Kandidaten, der ausgeschieden ist, zur Villa gefahren, um zu packen. Am Flughafen haben wir unsere Handys wiederbekommen. Dort habe ich zum ersten Mal richtig geweint, weil ich mit meinem Opa telefoniert habe. In dem Moment habe ich realisiert, dass das Abenteuer vorbei ist. Ich war irgendwie zufrieden, glücklich und traurig zugleich. Nach einem Wochenende bei meiner Familie in Bodenwerder ging es dann am Montag darauf gleich weiter mit meiner Ausbildung.

Welche Rolle spielen soziale Medien in Casting-Shows?

Wir haben das Glück gehabt, dass wir ein Briefing bekommen haben und uns erklärt wurde, was bei Instagram gut ankommt und was nicht. Wir wurden von DSDS darauf vorbereitet, dass zum Beispiel ein Shitstorm kommen kann. Instagram professionell zu nutzen, war für mich anfangs völliges Neuland. Das habe ich ein wenig unterschätzt. Jetzt plane ich meine Beiträge richtig und versuche sicherzustellen, dass ich mir ein wenig Privatsphäre beibehalte.

Wie gelingt Ihnen das bei 26.500 Followern und Followerinnen?

Ich produziere beispielsweise jeden Sonntag Content vor und gehe das sehr strukturiert an. Und die Privatsphäre behalte ich mir bei, indem ich zum Beispiel der Frage nach meinem Beziehungsstatus konsequent aus dem Weg gehe.

Haben Sie schon immer davon geträumt, auf einer Bühne zu stehen?

Ich habe nie Gesangsunterricht gehabt und weiß auch nicht genau, wann ich meine Leidenschaft für die Musik entdeckt habe. In meiner Familie spielt niemand ein Instrument, alle sind eher sportlich unterwegs. Auch ich habe viel Sport gemacht, unter anderem Leistungsturnen und Ballett. Doch dann habe ich ich eine Skoliose bekommen, eine Verkrümmung der Wirbelsäule. Danach habe ich angefangen, mehr und mehr zu singen. Mein Opa hat entdeckt, dass ich eine gute Stimme habe.

Wichtiger Ratgeber: Arnholds Opa Michel vom Berch ist Druide, Pilz- und Pflanzenkundler. Die 19-Jährige lebt bei ihm in Bodenwerder. Quelle: Privat

Gab es da einen ausschlaggebenden Moment?

Ja, den gab es. Mein Opa hat schon immer Youtube-Videos aufgenommen, zum Beispiel beim Kochen. Er hat damit angefangen, noch bevor es Youtube-Stars gab. Als ich neun Jahre alt war, hat er sich ein neues Mikrofon gekauft, das ich testen sollte. Anstatt etwas in das Mikro zu sagen, habe ich „Someone like you“ gesungen. Mein Opa hatte Tränen in den Augen. Ein paar Tage später hatte er mich schon bei „The Voice Kids“ angemeldet.

Sie hatten also keinen Gesangsunterricht?

Nein, nie. Das war und ist auch der Dickkopf in mir. Ich will eines Tages sagen können, dass ich es auch ohne Gesangsunterricht geschafft habe.

Sie machen eine Ausbildung zur Automobilkauffrau. Was hat Sie daran gereizt?

Es begeistert mich, dass das eine solche Männerdomäne ist. Ich falle gerne aus der Reihe. Schon in der Grundschule sah ich durch meine viel zu langen Haare und mein gepunktetes Tüllkleid aus wie ein laufender Muffin (lacht). Ich habe Interesse an Autos, wollte aber nicht KFZ-Mechatronikerin werden. Dennoch wollte ich einen typischen Männerberuf lernen, weil ich Lust hatte, mich behaupten zu müssen.

Sind Sie für die Ausbildung nach Hannover gezogen?

Ich bin mit 16 zu meinem Opa nach Bodenwerder gezogen und habe in einem Autohaus in Holzminden angefangen. Jetzt arbeite ich in einem Autohaus in Döhren und pendle von Bodenwerder zur Arbeit nach Hannover.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Automobilkauffrau oder hauptberufliche Sängerin?

Es ist mein Ziel, in der Zukunft von der Musik leben zu können. Darin gehe ich zu 100 Prozent auf. Im Automobilbereich gehe ich auch auf und ich mache meine Ausbildung auf jeden Fall zu Ende. Für meine Zukunft wünsche ich mir jedoch, dass ich morgens aufwache und weiß, dass ich im Laufe des Tages auf einer Bühne stehen werde.

Der neue Song: Das Cover von „Ohne dich“ nahm sie mit dem Produzenten DJ Ryder auf. Quelle: Privat

Am Freitag kommt ein von Ihnen gecoverter Song heraus. Was können Sie uns dazu verraten?

Ich hoffe, dass jeder mitsingen kann. Das ist nämlich ein Cover des deutschen Klassikers „Ohne Dich“ von der Münchener Freiheit. Die Idee, den Song zu covern, kam von meinem Produzenten Wissam Gharib, besser bekannt als DJ Ryder. Ich habe den Track im Februar 2020 mit ihm aufgenommen. Aber ich arbeite auch an einem zweiten, eigenen Lied. Das wird ein englischsprachiger Song mit eigenen Lyrics zum Thema Halt, Liebe und Freundschaft. Der Vertrag mit RTL schreibt allerdings vor, dass der erst ab einem Monat nach dem Staffelfinale erscheinen darf. Wenn beide Songs released sind, schaue ich, welcher besser ankommt. Das wird mir dabei helfen, meine musikalische Richtung festzulegen.

Wäre Hannover ein guter Standort, um Ihre Musik-Karriere voranzutreiben?

Ob ich mal nach Hannover ziehe oder vielleicht doch nach Hamburg, weiß ich noch nicht. Zuhause fühle ich mich auf jeden Fall in Bodenwerder bei meinem Opa.

Opa und Enkeltochter: Ihren Vater kennt Zoè-Priscilla Arnhold kaum. Quelle: Privat

Welche Rolle spielt Ihr Opa für Sie? Er kam ja sogar bei DSDS vor.

Mein Opa spielt viele Rollen für mich – er ist Großvater, Papa, Coach, Vorbild und mein bester Freund. Ich kann ihn alles fragen, und er hat zu allen Themen einen guten Rat.

Wie kommt es, dass Sie bei Ihrem Opa aufgewachsen sind?

Ich kenne meinen Vater nicht wirklich. Er hatte kein Interesse daran, mich als sein Kind anzunehmen. Ich bin zunächst bei meiner Mutter aufgewachsen. Sie hat noch mal geheiratet und ich habe drei kleine Geschwister bekommen. Ich habe aber schon immer viel Zeit bei meinem Opa verbracht. Irgendwann hatte ich das Gefühl, mich entfalten zu müssen und habe mit Mama und Opa besprochen, dass ich nach Bodenwerder zu meinem Opa ziehe.

Ihr Großvater ist sehr naturverbunden und bezeichnet sich als Druide. Inwiefern hat Sie das geprägt?

Er konnte mir immer jeden Pilz und jede Pflanze erklären und auch, wie ich sie als Heilmittel einsetzen kann. Ich kann mir also immer selbst helfen. Bei mir kommt kein Pflaster auf einen Bienenstich, sondern geriebener Spitzwegerich (lacht).

Wie schwer war es für Sie, während DSDS keinen Kontakt zu Ihrem Opa zu haben?

Es hat mir total gefehlt, nicht jederzeit Ratschläge von ihm bekommen zu können. Bei meinem letzten Auftritt kamen mir die Tränen, weil ich tanzen sollte – und ich kann wirklich überhaupt nicht tanzen! Da musste ich an einen Rat meines Opa denken. Er hat mir einmal gesagt: „Mach nur das, bei dem du dir selbst treu bleibst“. Also habe ich mich entschieden, nicht zu tanzen und mich auch nicht überreden lassen.

Ticket in der Tasche: Arnhold vor dem Abflug nach Griechenland. Quelle: Privat

Wie waren die Reaktionen darauf?

Dieter Bohlen hat gesagt: „Dann passen wir uns jetzt mal unseren Kandidatinnen an.“ Das Lied wurde geändert und ich musste auch nicht mehr tanzen. In dem Moment dachte ich, dass das ein gutes Zeichen ist, aber ich lag falsch. Denn anschließend bin ich rausgeflogen.

Wie gut kamen Sie mit Dieter Bohlen, der DSDS ja verlassen wird, und den anderen Jury-Mitgliedern klar?

Maite Kelly wurde mir von Set zu Set weniger sympathisch. Mike Singer kannte ich schon von „The Voice Kids“, er hat einen guten Job gemacht. Mein Liebling war aber Dieter Bohlen. Er hat natürlich seine große Klappe, ist aber am kompetentesten. Er sagte zwar zu mir, dass ich wie ein Haartrockner singe, das verzeihe ich ihm aber.

Michael Wendler war nach Äußerungen über eine Corona-Verschwörung aus der Sendung ausgeschieden. Verzeihen Sie auch ihm die Frage nach Ihrem Alter? Die Szene ging ja schnell viral und löste Debatten über Wendlers Vorliebe für junge Frauen aus.

Ich habe das Video mit der Szene zum ersten Mal auf der Arbeit gesehen und konnte gar nicht fassen, wie viele Aufrufe es schon hatte. Ich denke, man muss das mit Humor nehmen, ich wollte das nicht zu verbissen sehen. Mir hat das Video im Endeffekt Reichweite gebracht.

Würden Sie noch einmal bei DSDS teilnehmen?

Nein, auf keinen Fall. Mit dem Druck dort umzugehen, war schon extrem. Und es war schwierig, sich nicht verbiegen zu lassen. Ich bin froh über diese Erfahrung, konzentriere mich jetzt aber darauf, meine Ausbildung zu beenden und gleichzeitig meine Karriere als Sängerin voranzutreiben.

