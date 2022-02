Hannover

Was haben wir bloß verbrochen, denke ich, als ich im Nieselregen bei böigem Wind und lausigen fünf Grad vor den riesigen Sperrgittern der JVA an der Schulenburger Landstraße warte. Der Regen soll während unserer 8,3 Kilometer-Runde noch stärker werden, so dass wir am Ende beide nass bis auf die Unterwäsche sind. Schietwetter.

Matthias Bormann strahlt trotzdem. Wie jeder, der diesen hochgesicherten Gebäudekomplex hinter sich lassen kann, denke ich. „Mir macht mein Beruf wirklich Spaß“, sagt der Behördenchef von 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, „ich habe zu jeder Zeit Kontakt zu vielen Menschen, ich kann Dinge bewegen und manchmal was bewirken.“ So wie bei dem Inhaftierten, den eine Firma nach der Haft einstellen wollte und Bormann deshalb um Rat fragte. „Nehmt ihn ruhig“, hatte Bormann gesagt und freut sich nun Jahre später, „dass der Mann nie wieder straffällig geworden ist.“

Knastchef Bormann war ein „Schlüsselkind“

Wir laufen durch das riesige Kleingartengebiet am Vinnhorster Weg in Richtung Herrenhäuser Gärten und sprechen über die Kindheit des Knastchefs. Der „in der Generation der ersten Schlüsselkinder“ mit seinen drei Geschwistern und Freunden „nach der Schule den ganzen Tag irgendwo rumgerannt ist“. Den die sportliche Neugierde zum Bogenschießen, zum Tischtennis und zum Volleyball geführt hat, das Laufen hat der Vater und Stiefvater von fünf Söhnen erst mit Mitte 30 für sich entdeckt.

Durch die Kleingärten: Matthias Bormanns Laufroute führt Richtung Herrenhausen Quelle: Florian Petrow

Zu dem Zeitpunkt, als der heute 1,81 Meter große und 82 Kilo schwere Idealgewichtige die gesundheitliche Notbremse zog. „Ich habe gesagt, bei 90 Kilo musst du was ändern. Als die Waage 89,9 Kilo anzeigte, habe ich mit dem Rauchen aufgehört, den Wein weggelassen und die Schokolade versteckt.“

Der 57-Jährige ist Berufspendler, von Lüneburg aus. „Hannover ist spannend, aber leben wollte ich lieber in einer überschaubaren Kleinstadt wie Lüneburg.“ So ist er wochentags zehn bis 12 Stunden unterwegs, von Montag bis Freitag klingelt um 4.45 Uhr der Wecker. „Dafür genießen wir die Wochenenden ausgiebig“, sagt Bormann: Motorrad fahren, Freunde und Familie treffen, kochen.

500 Häftlinge sitzen derzeit in der JVA Hannover ein, Mörder, Sexualstraftäter, Betrüger, Schläger. „Nüchtern, realistisch und niemals emotional“ begegnet der studierte Psychologe den Kriminellen, „mich hat schon an der Uni die Frage beschäftigt: Was macht einen Täter zum Täter?“ Böse und brutal werde schließlich niemand geboren. Auch bei den schlimmsten Fällen gilt für Bormann die Devise: „Keiner und keine gibt mit der Tat die Menschenrechte ab. Resozialisierungsversuche sind immer sinnvoll. Wenn wir einen oder eine von 1000 wieder in die Gesellschaft integrieren können, ist viel erreicht.“

„Wer Angst hat, kann hier nicht arbeiten“

Im stärker werdenden Regen läuft Bormann rhythmisch und gleichmäßig, er kann auch schnell: Halbmarathon-Bestzeit 1:45 Stunden, aber „an einen Marathon habe ich mich noch nicht rangetraut“. Ich frage, ob Angst eine Rolle in seinem Leben spielt, Bormann antwortet mit der Geschichte seiner Rückkehr in die JVA Uelzen. „Dort brauchten sie eine stellvertretende Anstaltsleitung, weil bei einem Attentat mit drei Toten auch der Stellvertreter ums Leben gekommen war“, erinnert sich Bormann an 1999: „Ich habe sofort zugesagt. Wer Angst hat“, sagt der Fallschirmspringer, „der kann in unserer Branche nicht arbeiten.“

Pause zum Dehnen: Matthias Bormann (rechts) und Christoph Dannowski in Herrenhausen. Quelle: Florian Petrow

Kurz vorm Ziel kommen wir auf den ARD-„Tatort“ vom Vorabend zu sprechen. Bormann regt sich auf: „Da war zu sehen, wie ein Häftling von einer Kommissarin und einem Professor in einer Zelle aufgesucht wurde. Der Polizist trug sogar eine Waffe. Unrealistischer geht es nicht. Externe im Zellentrakt sind ein absolutes No go mit riesigem Gefahrenpotenzial. Waffen im Zellentrakt leisten einer möglichen Geiselnahme Vorschub.“ Bormann habe sich gefragt, „was die Bürger am Fernseher wohl von uns denken mögen? Wir werden da als unprofessionelle Idioten hingestellt, das geht nicht.“ Selbst er müsse sein Handy abgeben vor dem Besuch des Zellentraktes.

Start und Ziel an der JVA an der Schulenburger Landstraße. Quelle: Lill

Fröhlich klatschen wir uns ab nach der Runde, während bei mir angesichts der vielen Gitter wieder Beklommenheit aufkommt. Da will ich niemals rein. Normalerweise hat Matthias Bormann nach seinen Alleine-Läufen „hinterher die Lösung, einen Lösungsansatz oder einen Weg“. Nun hat er immerhin „Top-Laune. Aus diesem Wetter haben wir das Optimale gemacht.“ Dann winkt er, während sich hinter Bormann langsam das Tor schließt.

Das Laufinterview mit Matthias Bormann

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Keine Musik, sondern die Geräusche der Natur und der Umwelt.

Alleine oder in der Gruppe?

Bei Wettkämpfen gerne in der Gruppe, in der Freizeit laufe ich meistens alleine.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Mit dem langjährigen Innen- und Sportminister Heiner Bartling – und zwar bei einem Behördenmarathon um den Maschsee herum. Er hat viele Fans und kann gut „ziehen“.

Regenwaldhaus: Seine Laufroute führt JVA-Chef Matthias Bormann am Sea Life in Herrenhausen vorbei. Quelle: Florian Petrow

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Im Fachhandel, allerdings ehrlicherweise nicht in Hannover, sondern in meinem Wohnort Lüneburg.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Keine bestimmte, ich lese täglich die hannoverschen Lokalzeitungen und die Lüneburger Landeszeitung. Nach dem Wirtschaftsteil folgen die Sportseiten.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

In Berlin, um den Müggelsee herum.

Wo laufen Sie nie mehr?

Querfeldein oder durch einen Wald ohne Wege. In unwegsamem Gelände bin ich leider schon mal schwer gestürzt.

Matthias Bormann *25. März 1964 in Hildesheim. Er wächst mit drei Geschwistern auf. Nach dem Abitur zwei Jahre Soldat beim Heer in Hankensbüttel. Von 1986 bis 1992 Psychologiestudium in Hamburg, Abschluss mit Diplom. Seit 1992 durchgehend im Justizvollzug tätig: als Psychologe in der JVA Uelzen, als stellvertretender Anstaltsleiter im Jugendvollzug der JVA Neustrelitz und ab 2000 in Uelzen, seit 2003 Behördenleiter in Hannover. Aus einer ersten Ehe stammen drei Söhne (23, 24 und 25). Seit 2018 in zweiter Ehe verheiratet mit Christine (59), mit der er gerne Motorrad fährt. Hobbys: Laufen, Tanzen, Enkelkinder betreuen, Lesen. Bormann ist ehrenamtlich im Lions Club Lüneburg tätig. Im Bereich Katastrophenschutz ist er seit 1998 als Oberst der Reserve aktiv.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Ich bin eher ein Straßenläufer, danach gerne Wald und Sand.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Ordentlich ausschwitzen und gelegentlich ein alkoholfreies Weizenbier.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Bei Sturm und extremer Kälte, wenn der Atem gefriert.

Schwächeln Sie im Winter?

Ja, im abendlichen, dunklen Winter muss ich mich nach der Arbeit zum Laufen aufraffen. Tagsüber und bei Helligkeit habe damit keine Probleme.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Für mich nicht. Allerdings nutze ich Laufbänder in Hotels, um mich gezielt zu bewegen.

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Ich kenne an meinem Wohnort einige, aber ich laufe lieber für mich.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Keine Ahnung, ich bin schon lange nicht mehr in eine solche Verlegenheit gekommen. Frische Luft und Bewegung hilft allerdings meistens.

Was essen Sie vorher gerne?

Vorher trinke ich Wasser und esse meistens nichts. Wenn überhaupt eine halbe Banane.

Runde im Regen: Das Wetter schreckt JVA-Chef Matthias Bormann nicht ab. Quelle: Florian Petrow

Was haben Sie immer dabei?

Ein Handy für den Notfall und meine Pulsuhr.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Alle Läuferinnen und Läufer, die ich täglich laufen sehe. Sportliche Aktivitäten anderer erfreuen mich genauso wie meine eigenen.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Ich habe beide Lauftypen in mir. Beim Laufen nehme ich mir allerdings die Zeit, die ich brauche. Ankommen ist in jedem Fall das Wichtigste.

Von Christoph Dannowski