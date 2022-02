Garbsen

Erst waren das Holz und der Stahl knapp, dann mussten Mitarbeiter der Baufirmen in Quarantäne, schließlich wurde ein Unternehmen nicht rechtzeitig fertig und es gab Mängel bei der technischen Abnahme. Der Betreiber, die Stadt Garbsen, musste beim Bau des neuen Badeparks viele Anlaufschwierigkeiten überwinden und die Eröffnung mehrmals verschieben. Doch das ist Vergangenheit: Seit gut drei Monaten ist das Schwimmbad in Berenbostel geöffnet.

Hat sich das Warten gelohnt? Fragt man den Betriebsleiter Robert Hey, ist die Antwort eindeutig. „Wir sind das modernste und schönste Bad in der Umgebung“, sagt der 25-Jährige selbstbewusst. „Es ist technisch ein Quantensprung.“

Robert Hey auf der Empore. Diese erstreckt sich über alle drei Badebereiche. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Drei Bereiche im Badepark

Hey muss es wissen, schließlich ist er für den reibungslosen Ablauf des Betriebes zuständig und betreut die ausgefeilten Pumpensysteme und Wasseraufbereitungsanlagen im Keller. Daneben übernimmt er aber auch mal die Badeaufsicht. Über drei unterschiedliche Bereiche wachen er und seine Kolleginnen und Kollegin: das Sportbecken, das Kursbecken und das Attraktionsbecken.

Stolz führt Hey durch das rundum barrierefreie Bad. Vom Kassenbereich geht es durch die Umkleiden zum Sportbecken. Fünf 25-Meter-Bahnen, ein Ein-Meter-Sprungbrett und eine Drei-Meter-Plattform erwarten dort die Schwimmerinnen und Schwimmer.

Zu Popmusik, die aus den Lautsprechern tönt, ziehen ein gutes Dutzend Besucher ihre Bahnen. „Die Musik läuft auf Wunsch der Gäste“, erzählt Hey. Die drei Becken im Badepark seien baulich voneinander getrennt. Dadurch ließen sich die Lautsprecher und die Belüftung individuell steuern.

Erika und Jochen Schedler kommen zum Schwimmen ins Bad. Auf der Empore hinter ihnen stehen Liegebänke für die Gäste bereit. Quelle: Elena Otto

Jochen Schedler aus Meyenfeld ist im Badepark bereits Stammgast. Der Rentner kommt jede Woche vorbei, um seine Bahnen zu ziehen. „Mir gefällt das Bad, und das Wasser ist angenehm warm“, sagt er. An diesem Tag hat er seine Frau zum ersten Mal mitgenommen. Wie ist ihr erster Eindruck? „Es ist sehr modern und sauber“, sagt Erika Schedler. „Aber ich hoffe, dass es bald die ganze Woche geöffnet ist.“

Bisher ist nur an drei Tagen geöffnet

Die Kontroverse um Öffnungszeiten beschäftigt die Einwohner Garbsens und die Stadt seit der Eröffnung. Denn aufgrund fehlenden Personals ist das Bad derzeit nur an drei Tagen für die Öffentlichkeit zugänglich. Garbsens Bürgermeister, Claudio Provenzano, beteuert, sich um das Problem zu kümmern. „Wir geben momentan alles, damit das Bad in Vollbetrieb gehen kann“, sagt der SPD-Politiker. „Die derzeitige Situation ist wirtschaftlich gesehen nicht gut und auch schade für die Bürger.“

Solange die Mitarbeiter fehlen, können die Besucher nur freitags bis sonntags das Bad zum Schwimmen und Entspannen nutzen. Manche kommen allerdings aus einem anderen Grund: Im Sportbecken trainieren regelmäßig Taucherinnen und Taucher.

Manuel Bierma von der Tauchschule Open Water leitet dort eine Anfängergruppe, die gerade ihre zweite Einheit absolviert. „Zum Tauchen gibt es hier optimale Bedingungen“, sagt er. „Eine Tiefe von 3,50 Meter reicht. Wichtig ist auch, dass man einen flachen Bereich hat, wo man relativ schnell an der Wasseroberfläche ist.“

Eine Tauchschülerin übt den Sprung vom Beckenrand. Quelle: Elena Otto

Nachdem die Schüler die Ausrüstung richtig angelegt haben, zeigt ihnen Bierma, wie sie richtig ins Becken eintauchen. Er zieht die Maske mit der Hand eng ans Gesicht und macht dann einen großen Schritt nach vorne ins tiefe Wasser.

Manuel Bierma (vorne) und seine Tauchschüler trainieren im Badepark. Quelle: Elena Otto

Flaches Becken für Schwimmkurse

Deutlich flacher ist hingegen das Kursbecken. Dort lernen die Kleinsten im 30 Grad warmen Becken das Schwimmen. Der Hubboden ist höhenverstellbar und kann so auf Knopfdruck zwischen 1,80 Meter und wenigen Zentimetern tief sein. Ein Lift hilft Menschen mit körperlichen Einschränkungen ins Wasser.

Der vierjährige Leopold und sein Bruder, der siebenjährige David, machen dort in einem Kurs die ersten Schwimmversuche. Am Beckenrand wacht ihr Vater Matthias Höfert. Die Familie ist zum ersten Mal in Berenbostel. Eher zufällig sei er auf das Angebot aufmerksam geworden. „Ich bin glücklich, dass sie hier schwimmen lernen können“, sagt Höfert. „Wegen Corona gab es lange gar keine Kurse.“

Leopold (4) und David (7) lernen im Lehrbecken schwimmen. Quelle: Elena Otto

Ein paar Mal seien sie schon in der Wasserwelt in Langenhagen gewesen. „Ich finde es hier auf den ersten Blick ein bisschen verspielter“, sagt der 53-Jähriger. „Aber die Wasserwelt hat eine tolle Rutsche. Die gibt es hier nicht.“

Gegenstromanlage kommt bei Kindern gut an

Dafür warten im größten Abschnitt des Bades, dem Nichtschwimmerbecken, verschiedene andere Attraktionen auf die Gäste. Ein Whirlpool, Massagedüsen, eine Gegenstromanlage und Sprudelliegen im Wasser sind dort eingebaut. Daneben gibt es eine Textilsauna und ein Planschbecken für die Allerkleinsten sowie einen Imbissbereich.

„Besonders in der Gegenstromanlage haben die Kinder Spaß ohne Ende“, sagt Betriebsleiter Hey. Ihm sind jedoch die Details wichtig. Denn der Beckenrand besteht aus unzähligen grünen Mosaikfliesen. „Jede einzelne Fliese wurde extra zurechtgeschnitten“, erzählt Hey.

Mehmet Tekkal (35) mit seinen Töchtern von (links) Linai (4) und Lorin (5) haben Spaß im Nichtschwimmerbecken. Quelle: Elena Otto

Im Wasser hinter Hey vergnügt sich Mehmet Tekkal mit seinen beiden Kindern. Die Familie wohnt nicht weit entfernt und kommt mindestens einmal die Woche ins Bad. Auch die Sauna nutzt der Familienvater gerne. „Es ist toll, dass es die Möglichkeit gibt, hier in der Nähe schwimmen zu gehen“, sagt der Berenbosteler. Auch er vermisst jedoch eine große Rutsche. „Es wurde viel investiert, da fragt man sich, warum es keine gibt.“

Zumindest im Außenbereich wird im Sommer Abhilfe geschaffen. Dort ist bereits eine sieben Meter lange Rutsche fertig. Der ganze Bereich inklusive Liegewiese, Volleyballfeld und Planschbecken soll pünktlich zur Freibadsaison eröffnen. Dann soll auch die große Einweihungsfeier vom letzten Jahr nachgeholt werden.

Das ist der Badepark Berenbostel Der Badepark Berenbostel (Ludwigstraße 3, 30827 Garbsen) ist freitags von 13.30 bis 19 Uhr und sonnabends und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Derzeit gilt im Bad die 2G-plus-Regel. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt für zwei Stunden. Für Kinder zwischen drei und 18 Jahren beträgt der Eintritt zwei Euro für zwei Stunden. Es gibt Ermäßigungen unter anderem für Schüler, Studierende, Auszubildende und Menschen mit Behinderungen. Kleinkinder bis 2 Jahre haben freien Eintritt. Infos unter www.garbsen.de

Von Inga Schönfeldt