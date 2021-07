Hannover

Irgendwann hat er den Widerstand aufgegeben. „Immer wieder klopften Nachbarn aus der Calenberger Neustadt ans Fenster und sagten: ,Du kannst hier doch nicht Eis herstellen und uns nichts davon verkaufen’“, erinnert sich Julian Rakowski schmunzelnd.

Der 38-Jährige hatte das Ladenlokal an der Calenberger Straße seit März 2020 ausschließlich als Manufaktur genutzt und seine handgemachten Sorten mit seinem Lastenrad mit eingebauter Tiefkühltruhe an der Dornröschenbrücke, der Markus- oder Lutherkirche verkauft.

Seit Mai ist „Julians Eismanufaktur Birne & Beere“ nun also auch ein Verkaufsladen. Rakowski hat einen festen Mitarbeiter und Aushilfen eingestellt, damit sowohl das Geschäft öffnen als auch das Eis-Rad unterwegs sein und der Eismacher neue Sorten anmischen kann.

Rakowski nimmt nur heimisches Obst

Welche stehen bei der Kundschaft besonders hoch im Kurs? „Birne und Rhabarber waren der Renner, aber auch das Streuselkucheneis mit gedörrten und geschroteten Vanilleschoten“, sagt der Eismacher, der ausschließlich mit heimischen Früchten aus der Region arbeitet. „Bei mir gibt es kein Mangoeis“, betont er.

Sondern Eis mit dem Obst, das auch in Hannover wächst: je nach Saison Quitte, Apfel, Beere, Mirabelle, Pflaume, Kirsche oder Rhabarber. Und statt mit Macadamianüssen arbeitet er mit Hasel- oder Walnuss.

Bei der Arbeit: Julian Rakowski mischt Schokoladeneis an. Quelle: Frank Wilde

Rund 80 Prozent seiner Zutaten haben Bio-Qualität, alles, was sich selbst herstellen lässt, macht Rakowski in Eigenarbeit. „Ich koche jede Sauce selbst, backe jeden Streusel selbst.“ Nur zwei Produkte bezieht er aus Übersee, und die sind sorgsam ausgewählt.

Seine Schokolade kommt von der Münchener Firma „Fairafric“, die mit Kakaobauern in Westafrika zusammenarbeitet. „Die haben zwei Fabriken in Ghana eröffnet, die Leute in Lohn gebracht und bauen ein Bildungs- und Gesundheitssystem auf.“ Die Vanille aus Mexiko wird von der Berliner „Vanilla Campaign“ geliefert, die nachhaltig und ökologisch arbeitet.

Was ist das Eis Ihrer Kindheit? Das Sahneeis bei der italienischen Eisdiele „San Remo“ in Münster. Das gab es immer von meinen Eltern als Zeugnis-Eis. Welches ist das beste Eis, das Sie je gegessen haben? Mein Kindheits-Eis. Die Erinnerung ist so schön emotional. Welches Eis würden Sie nie wieder essen? Ich halte nichts von herzhaften Experimenten wie Bratwurst-Eis. Avocado-Eis habe ich mal probiert. Aber davon braucht man keine ganze Kugel.

Werte, die Julian Rakowski wichtig sind. „Mir geht es um Wertschätzung für die Lebensmittel und für die Menschen, die dahinter stehen.“ Diese Haltung sieht er wachsen. „Ich habe einen sozialen und ökologischen Anspruch, und immer mehr Menschen wollen diesen Trend mit ihrem Ess- und Einkaufsverhalten unterstützen.“

Eis als Lifestyle-Produkt wie Kaffee und Gin

Eis sei inzwischen ein Lifestyle-Produkt geworden, bei dem auf Qualität geachtet wird. „Und die Menschen schätzen vermehrt die Handarbeit lokaler Produzenten“, hat Julian Rakowski beobachtet. „Das sieht man auch an den vielen kleineren Kaffeeröstereien in Hannover oder an den Gin-Produzenten.“

Schnuckelig: die Eismanufaktur an der Calenberger Straße. Quelle: Frank Wilde

Bei „Birne & Beere“ gibt es das Eis nicht als Kugel, sondern als Portion, die Rakowski in die essbaren veganen Waffelbecher streicht. Die Preise reichen von der kleinen Portion (80 Gramm Eis) für zwei Euro bis zur „größten Portion“ (200 Gramm) für fünf Euro. Gerne bietet er an, innerhalb von einer Portion die Sorten zu mischen, um mehr probieren zu können. Doch die Auswahl in der Vitrine hält er übersichtlich: Acht Sorten (davon mindestens zwei vegane) bietet er an, zusätzlich gibt es Vorratsboxen für zu Hause.

Rakowski kooperiert mit Kollegen aus der Gastronomie. Die „Lieblingsbar“ in Herrenhausen nimmt sein Eis auf die Dessertkarte, er bereitet seinen Eiscafé mit dem Kaffee der Röster vom „24 Grad“ am Engelbosteler Damm zu. „Und ich bin immer auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern.“

Im Herbst will der 38-Jährige seine Eismacherkurse für kleine und große Eisfans anbieten. Dabei werden zwei bis drei Sorten hergestellt, die die Menschen dann mit nach Hause nehmen können. „Das ist auch schön für Kindergeburtstage.“

Aber bis dahin freuen sich „Birne & Beere“-Kunden erstmal auf die Sommersorten, für die Rakowski viele Ideen hat. „Ich denke da zum Beispiel an Straciatella-Minze, Gurke-Gin und Zitronenmelisse-Erdbeer.“

„Birne & Beere“, Calenberger Straße 43-45. Geöffnet Dienstag bis Sonnabend 12 bis 18 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr.

Transparenz in der Lindener „Nice-Zeit“

Große Auswahl: Michael Kronlage hat 24 Sorten im Programm. Quelle: Frank Wilde

Bei Michael Kronlage werden viele Erwachsene zu Kindern. Und das nicht nur, weil sie mit leuchtenden Augen vor der Vitrine mit 24 Sorten Eis stehen. Im „Nice-Zeit“ am Lindener Schmuckplatz dürfen auch große Kunden die Kinderkugeln für 70 Cent ordern, was Abwechslung in die veganen Waffeln bringt. „Das freut die erwachsenen Kunden immer sehr“, sagt der 55-jährige Eismacher, der eigentlich Radiologe ist und eine halbe Stelle im Nordstadtkrankenhaus hat.

Im März 2019 hatte er seinen Eisladen in Linden-Nord eröffnet und zunächst auch das Konzept „Cold Stone“ angeboten. Dabei wird Eiscreme auf einer minus zwölf Grad kalten Marmorplatte verspachtelt und mit anderem Naschkram vermengt: ob Schokoriegel, Salzbrezeln oder Brausepulver. „Zu zutatenintensiv“ war das Geschäft, und im Sommer war es schwierig, die Marmorplatte konstant kalt zu halten.

Was ist das Eis Ihrer Kindheit? Malaga mit Rosinen. Dieses Rumaroma fand ich klasse (lacht). Welches ist das beste Eis, das Sie je gegessen haben? Ein Karamelleis in Barcelona. Der Geschmack, das Mundgefühl: eine tolle Gesamtkomposition. Welches Eis würden Sie nie wieder essen? Das Pistazieneis, das ich mal im Landkreis Osnabrück bestellt habe. Es bestand aus billigsten Zutaten. Ich habe es nicht aufgegessen.

Kronlage setzt in seinem Eisgeschäft auf Nachhaltigkeit und Transparenz. Alle Milchprodukte sind biozertifiziert („Das wird einmal im Jahr unangekündigt streng überprüft“), ein Schwerpunkt liegt auf veganen Sorten, die Becher und Löffel sind biologisch abbaubar und es gibt das Recup-Pfandsystem. „Das sind eigentlich Mehrweg-Kaffeebecher, die wir für Eis nutzen. Man zahlt einen Euro Pfand, den man wiederbekommt, wenn man den benutzten Becher bei uns abgibt. Das wird ausgesprochen gut angenommen.“

Er macht auch Himbeer-Lakritz und Apfel-Sellerie

Für Transparenz sorgt die riesige Glasscheibe in dem Ladenlokal, durch die man dem Inhaber bei der Arbeit in seinem Eislabor zusehen kann. Hier rührt Kronlage vegane Eiscreme auf Cashewkernmus-Basis an, aber auch ungewöhnliche Sorten wie Himbeer-Lakritz – demnächst will er sich an Apfel-Sellerie wagen.

Mit Durchblick: Im Eisladen kann man in die Manufaktur schauen. Quelle: Frank Wilde

Auch Kundenwünsche werden berücksichtigt. „Gäste, die unser Kokoseis lieben, fragten, ob es das nicht mit Schokosplittern geben könnte.“ Die Sorte „Kokos Chock“ ist heute ein Verkaufsschlager.

Die Kugel kostet 1,30 Euro, Premiumsorten 1,90 Euro. Seine Kunden sind bereit, diesen Preis zu zahlen. „Das Bewusstsein für die Qualität von Lebensmitteln hat sich verändert“, sagt auch Michael Kronlage. Und die Nachfrage nach veganem Eis steige, „auch bei Menschen, die gar nicht vegan leben“. Vor Kurzem bot er ein veganes Wochenende mit elf Sorten an, bewarb es auf Instagram: „Das kam riesig an.“

Am Schmuckplatz: das „Nice-Zeit“ in Linden. Quelle: Frank Wilde

Kronlage kooperiert mit dem Café Mulembe in Limmer, mit dem „Coffee & Scones“ und mit den Lose-Läden. Manchmal arbeitet der Eis-vernarrte Arzt bis zu 100 Stunden pro Woche. „Ich bin vielleicht verrückt, aber das ist ein Job aus Leidenschaft.“

„Nice-Zeit“, Velberstraße 15. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

„Das Eislädchen“ an der Lister Meile

Sein zweiter Streich: Anar Aliyev hat auch ein „Eislädchen“ an der Robertstraße. Quelle: Nancy Heusel

Bei manchen Eissorten von Anar Aliyev muss man ins Lexikon schauen. Der 40-Jährige bietet Eis mit Früchten wie der säuerlichen südamerikanischen Lulo an, mit Lucuma, die im Geschmack an Mango und Dattel erinnert, oder mit der süß-säuerlichen Guanabana. Auch mit Granatapfel, Baumtomate und Mispelfrucht arbeitet Aliyev, der in Moskau geboren wurde und in Aserbaidschan aufwuchs.

„Die Leute sind neugierig auf neue Geschmacksrichtungen“, sagt der studierte Jurist, den die Leidenschaft für Eis komplett gepackt hat. In Rostock lernte er das Handwerk, 2005 kam er nach Hannover und blieb wegen der Liebe. 2018 eröffnete Anar Aliyev „Das Eislädchen“ an der Lister Robertstraße, vor zwei Monaten folgte Eislädchen Nummer zwei in einem ehemaligen Reisebüro an der Lister Meile 54.

Er mischt Safraneis mit Rosenwasser

Sein Eislabor befindet sich in Limmer, hier tüftelt der Workaholic stundenlang an neuen Kreationen, wie dem Safraneis mit Rosenwasser, einem Hanf-Eis oder einer Sorte aus Traubenmost. „Ich arbeite jeden Tag von sieben Uhr morgens bis 23.30 Uhr. Viele sagen, ich bin verrückt. Aber ich kann nicht anders“, sagt er mit einem Lachen. „Eis zu machen, bedeutet für mich ohne Ende Glück. Ich brauche Action und Abwechslung, sonst wird mir langweilig.“

Gut gelaunt: Anar Aliyer verkauft kreative Sorten. Quelle: Nancy Heusel

28 Sorten bietet Aliyev an, darunter um die neun vegane. Standardsorten sind immer im Sortiment, die exotischen wechseln. Die Kugel kostet je nach Zutaten 1,30 bis zwei Euro. Heimische Früchte bezieht er aus der Region, die Milch von einem Bauern in Engelbostel, das exotische Obst kommt aus Südamerika. Und seine Vanille aus Tahiti: „Dafür kommen die Leute extra aus Langenhagen und Laatzen zu mir“, sagt er stolz.

Was ist das Eis Ihrer Kindheit? Das war das Feijoa-Eis, die Frucht ist eine Verwandte der Guave. In Aserbaidschan, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir nicht viele Sorte zur Auswahl. Und das Feijoa-Eis war bei 45 Grad so schön erfrischend (lacht). Welches ist das beste Eis, das Sie je gegessen haben? Ein Pinienkern-Dattel-Eis auf Ibiza. Eine tolle Kombination. Welches Eis würden Sie nie wieder essen? Limetteneis, das ist gar nichts für mich. Schmeckt eher wie Medizin.

Er hatte Anfragen von Gastronomen, die sein Eis vertreiben wollten, doch er lehnte ab. „Mein Labor ist nicht so groß, das schaffe ich nicht.“ Aber er kooperiert mit dem „Café V17“, dessen Kaffee er verkauft. Die Ideen gehen ihm nicht aus, als nächstes plant er ein Eis mit Gurke und Gin-Tonic. „Eis ist Liebe“, sagt Anar Aliyev, „und ohne Liebe geht nichts.“

„Das Eislädchen“, Lister Meile 54. Geöffnet Montag bis Sonnabend 12 bis 20 Uhr, Sonntag 13 bis 20 Uhr.

Von Julia Braun