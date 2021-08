Hannover

Was ein Unternehmer, der eine milliardenschweres Drogeriefirma führt, und ein Konzertveranstalter gemeinsam haben? Man muss Raoul Roßmann (36) und Nico Röger (34) nicht lange zuhören, um zu erkennen, dass sie auf einer Wellenlänge sind. Sie sind quasi ein Alter, selbstständig, packen an.

Dafür ist schon die Situation, in der sich der Rossmann-Geschäftsführer und der Hannover-Concerts-Boss kennengelernt haben, bezeichnend: Beide schleppten Ikea-Schränke beim Umzug von Ron-Robert Zieler (32). Der 96-Torwart ist Rögers Freund und Patenonkel von dessen Sohn Levin (6), Roßmann war Nachbar des Spitzensportlers und fragte spontan, ob er mal mit anfassen soll.

Roßmann ist Sponsor bei „Back on Stage“

Seit der Corona-Pandemie ist aus der Bekanntschaft auch eine berufliche Zusammenarbeit entstanden: Roßmann ist mit seinem Unternehmen Hauptsponsor bei der aktuellen „Back on Stage“-Veranstaltungsreihe an der Gilde Parkbühne, war es im Sommer 2020 schon bei der Autokultur auf dem Schützenplatz. „Ich habe gleich dahinter gestanden, weil ich den Nutzen und die Sinnhaftigkeit darin gesehen habe“, erläutert Roßmann im Gespräch mit der NP in der Konzernzentrale in Burgwedel.

Klickt ins Video rein: Raoul Roßmann guckt sich den aktuellen Clip seines Unternehmens auf dem Laptop an. Quelle: Dröse

„Mit dem Beginn von Corona waren kulturelle Veranstaltungen nicht mehr möglich und mir war es ein Anliegen, nach Alternativen zu suchen“, so der 36-Jährige. Da kamen Gespräche mit Nico Röger genau richtig: „Er war unfassbar ideenreich und ich habe signalisiert, mit an Bord zu sein“, erinnert sich Roßmann. Was folgte war ein intensiver Austausch, der über ein klassisches Sponsoring hinausgehen sollte. „Es entstand eine partnerschaftliche Zusammenarbeit“, ergänzt Veranstalter Röger.

Ein starkes Bindeglied war die Musik. „Sie kann therapeutische Wirkung haben, erreicht den Geist und die Seele. Gerade in Zeiten, die von Angst und Problemen geprägt sind“, sagt Raoul Roßmann. „Das Loslassen und Einlassen auf das Hier und Jetzt gelingt in der Gemeinschaft besser, als wenn ich alleine Musik höre“, ist er sich sicher. Aus dieser Warte also nachvollziehbar, dass sich der 36-Jährige dafür engagiert, coronakonforme Konzerte zu ermöglichen.

Raoul Roßmann guckt auch mal einen Horrorfilm

Er selbst war bei „Back on Stage“ als Joris (31) gespielt hat, außerdem hat er eine ganz neue musikalische Bekanntschaft gemacht – mit Giant Rooks: „Eine richtig gute deutsche Band mit britischem Akzent. Die war mir vorher nicht bekannt. „Und als die Kinos wieder geöffnet hatten, ist Roßmann gleich ins Astor, hat sich „A Quiet Place 2“ angeschaut. Er lacht. „Horrorfilme sind sonst nicht mein Ding, aber der Film ist echt gut.“

Übrigens hat der Unternehmer auch über die Regionsgrenzen hinaus mit seiner Unterstützung für die Kulturbranche für Aufsehen gesorgt: Im April vergangenen Jahres ging ein ziemlich cooles Video auf den Social-Media-Kanälen von Rossmann online: Der Berliner Rapper Massiv (38) ist Türsteher einer Filiale, lässt mit einem lässigen Nicken Leute rein. Drinnen steppt mit dem Song „Master Monster Bass” der Discoboys der Bär, eine Kundin tanzt quer durch das Sortiment zum Beat. Das Ganze erinnert mehr an einen Club als ein Geschäft mit Deo, Duschgel und sonstigen Drogerieartikeln.

Für jedes Like spendet Rossmann für Clubszene

„Clubfeeling 2020: Damit wir gemeinsam nach Corona wieder feiern können“, heißt es schließlich in dem Spot. Und für jedes Like hat Rossmann gespendet, am Ende kamen mehr als 50.000 Euro für die Plattform „United We Stream“ zusammen. Die hat sich zum Ziel gesetzt, auf die Vielfalt der Clubszene hinzuweisen und sie in den schweren Zeiten zu unterstützen. „Die besten Marketingideen sind die, die spontan entstehen und den Zeitgeist treffen“, so Raoul Roßmann über die Aktion, die es sogar in die „Tagesthemen“ geschafft hatte.

In der „Rossmann“-Konzernzentrale: NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic mit den Unternehmern Raoul Roßmann (rechts) und Nico Röger. Quelle: Rainer Droese

In einem neuen Video wird Max Giesinger (32) zum Protagonisten, Röger vermittelte den Kontakt. Der Sänger kauft bei Rossmann ein, während die Kassiererin davon träumt, endlich mal wieder auf einem Konzert des Musikers zu sein. Mit dem Spot bittet das Unternehmen um Spenden für die Corona-Künstlerhilfe, legte selbst 50.000 Euro in den Topf. „Sonst waren wir immer überversorgt mit Konzerten, konnten auch problemlos in andere Städte fahren, um Livemusik zu erleben“, erklärt Roßmann. „Der Bedarf an Kultur ist einfach da.“

Er selbst ist „gut durch Krise gekommen – wenn auch mit Abstrichen“. Viele Mitarbeiter waren aufgrund der Pandemie sehr belastet, ihr Aufgabenbereich sei plötzlich um „den Umgang mit Maskenverweigerern in den Geschäften bis hin zur Umsetzung behördlicher Anordnungen“ erweitert, die Personalplanung genauso eine Herausforderung wie die Betreuungssituation zu Hause. „Ich habe versucht Ruhe zu vermitteln und die Mitarbeiter zu unterstützen.“

Der Firmengründer und seine Jungs: Sichtlich stolz steht Dirk Roßmann mit den Söhnen Raoul (links) und Daniel (rechts) bei der Jahrespressekonferenz im Jahr 2015 in der Konzernzentrale. Quelle: dpa

Privat hat der Firmenerbe die Zeit mit der Familie genossen. Die Urlaube zu dritt im Oktober 2020 und Juni dieses Jahres waren zufällig immer eine Punktlandung, weil sich die Reiserestriktionen in beiden Fällen genau am Tag der Abreise geändert hatten. Raoul Roßmann gehörte zum Beginn der Pandemie übrigens zu den Ischgl-Rückkehrern, der Skiort wurde als Virenschleuder bekannt. Wie durch ein Wunder blieben nur Roßmann und ein Kumpel aus der siebenköpfigen Reisegruppe von einer Infektion verschont.

Der Junior half dem Senior beim „Oktopus“-Thriller

Die Pandemiezeit hat er auch genutzt, um Vater Dirk Roßmann (74) bei seinem Ökothriller „Der neunte Arm des Oktopus“ zu helfen: „Vom Mitschreiben kleiner Episoden bis hin zur Titelfindung“, verrät er und lacht. Beim Nachfolgeband „Der Zorn des Oktopus“ (erscheint am 18. Oktober) hat er allerdings nicht mitgemischt. „Die Abläufe sind jetzt ja klarer“. Klar ist auch, dass aus der Partnerschaft zu Nico Röger und Hannover Concerts etwas Festes wird: „Wir ziehen uns nicht zurück, auch wenn alles wieder beim Alten sein sollte“, verspricht der 36-Jährige.

Röger freut das: „Es macht Spaß, so freundschaftlich zusammenarbeiten“. Vielleicht schafft der Livemusik-Netzwerker es ja, „Florence + the Machine“ mal nach Hannover zu holen – das ist nämlich die Lieblingsband von Raoul Roßmann.

„Back on Stage“ Nach der „Sehfest“-Pause geht es ab 15. August weiter mit der Konzertreihe „Back on Stage“ an der Gilde-Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Den Auftakt bilden am Sonntag, 15. August, ab 20 Uhr „Wiebuschbosseuhlmann“ – hinter dem Wimmel-Wort verstecken sich die Songwriter Marcus Wiebusch, Axel Bosse und Thees Uhlmann, das Konzert ist ausverkauft. Das gilt auch für Wincent Weiss (16. August), Alvaro Soler (18. August), Provinz (19. August), Johannes Oerding (20. und 21. August), Alligatoah (22. August). Für die Lesung von „Tote Hosen“-Frontmann Campino (23. August) gibt es noch Tickets für 42 Euro. Auch für „Red City Radio“ am 18. August gibt es Karten (21,50 Euro). Das komplette „Back on Stage“-Programm mit Stars wie Ben Zucker, Alice Merton oder Amira und Oliver Pocher finden Sie hier.

Von Mirjana Cvjetkovic