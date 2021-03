Hannover

Es ist der zweite Versuch. Auf den ersten Termin verzichteten wir kurzerhand, weil 30 Zentimeter Neuschnee und Eisplatten uns möglicherweise an einer unfallfreien Runde am Annateich und in der Eilenriede gehindert hätten.

So findet unser Kennenlernen eine Woche später, aber bei herrlichen Rahmenbedingungen statt: Zehn Grad und strahlender Sonnenschein, „das nennt man wohl Bilderbuchwetter“, sagt Bielfeldt zur Begrüßung. Es wird eine launige Runde, das ist mir schon klar, als wir noch keine 100 Meter vom Treffpunkt Annabad entfernt sind.

Sie ist die Chefin von 200 Mitarbeitenden

Bielfeldt hat schon ein paar Kilometer hinter sich, die 50-Jährige ist von ihrer Wohnung in Kleefeld nach Kirchrode gejoggt. Dass die 1,72 Meter große Frau fit ist, ist schon von weitem an der schlanken Figur und dem schwungvollen Schritt zu erkennen. Tatsächlich betreibt die Chefin von rund 200 Mitarbeitenden, die mit der IHK Hannover für ein Gebiet von Bremen bis nach Südniedersachsen und für 175.000 Mitgliedsbetriebe zuständig ist, seit ihrem fünften Lebensjahr intensiv Sport.

„Da habe ich mit dem Reitsport begonnen“, sagt die Mutter eines 14-jährigen Sohnes. Gewiss, sie hat auch Badminton gespielt, Tennis, ist wie viele Nordlichter gesegelt und hat sich mit Handicap 54 die Platzreife beim Golf erspielt, aber ihr sportliches Motto ist und bleibt: „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.“

Als Kind hat Maike Pflegepferde betreut, kaum erwachsen vom lange Ersparten und dem ersten Gehalt Shalimar gekauft. Ihr aktuelles Dressurpferd Delvina ist passenderweise eine Hannoveraner Stute und steht in Burgdorf im Stall. Wettkämpfe absolviert Bielfeldt seit ein paar Jahren nicht mehr: „Früher war ich jeden Tag im Stall, so viel Zeit habe ich leider nicht mehr für mein liebstes Hobby.“

* 4. Juli 1970 in Hamburg. Schulzeit, Abitur und Ausbildung zur Bankkauffrau in Hamburg. Im Anschluss an das Studium der Volkswirtschaftslehre 1996 Einstieg beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag für sieben Jahre in Bonn und Berlin. Nach Stationen in Wien und als Geschäftsführerin bei der Stiftung Elbphilharmonie in Hamburg im Jahr 2009 Rückkehr in die IHK-Organisation, zunächst als Geschäftsführerin der IHK-Nord, ab 2014 Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade und seit September 2020 Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover. Lebt mit Sohn Falk (14) in Kleefeld und ist passionierte Reitsportlerin und Läuferin.

Wir kommen an der 1701 gebauten Bockwindmühle im Hermann-Löns-Park vorbei und ich komme auf ihren Namen zu sprechen, den das automatische Rechtschreibsystem auch in diesem Text gerne um ein „e“ in der Mitte ergänzt und um ein „t“ am Ende erleichtert hätte. „Mein Name wird dauernd falsch geschrieben, sogar von Menschen, die mich lange kennen und es besser wissen müssten“, sagt Maike Bielfeldt, die eben nicht Bielefeld wie die Stadt in Ostwestfalen heißt.

Sie kennt kleine Städte und große Metropolen

Hamburg, Bonn, Berlin, Wien und Stade, die ausgebildete Bankkauffrau und studierte Volkswirtin ist rumgekommen in ihrem beruflichen Leben. „Ich bin schon ehrgeizig“, sagt sie lächelnd, „aber nicht derart, dass ich von frühmorgens bis spätabends am Schreibtisch oder am Laptop sitze. Wichtig ist mir vor allem, dass ich für unsere Mitarbeitenden und Kunden erreichbar bin und wir gemeinsam Lösungen finden.“

Bielfeldt hat in kleinen Städten und mächtigen Metropolen gelebt, nun ist sie seit einem halben Jahr Wahl-Hannoveranerin. Die Frage muss erlaubt sein: Was dachte die IHK-Chefin vorher über die Leine-Stadt und wie ist ihr Eindruck jetzt? „Wenn du aus dem Bahnhof läufst, verliebst du dich möglicherweise nicht augenblicklich“, sagt Bielfeldt schmunzelnd, „aber ich bin auf der Suche nach einer Wohnung in vielen Stadtteilen gewesen und war total beeindruckt: so viel Grün, so viel Gastronomie, so viel Kultur. Hannover wird definitiv unterschätzt und ist auf dem besten Wege, meine zweite Heimat zu werden.“

Bielfeldt hat ihren neuen Job in Corona-Zeiten angetreten, ist in Corona-Zeiten umgezogen und sitzt wegen Corona täglich in einem halben Dutzend Videokonferenzen. „Nie zuvor habe ich meine Tätigkeit sinnvoller empfunden“, sagt sie sehr ernst – und selten zuvor hat sie den Ausgleich abends beim Pferd oder auf der Laufstrecke mehr genossen: „Manchmal träume ich einfach nur so vor mich hin, weil mein Gehirn nicht mehr denken will.“

Nach sieben Kilometern sind wir zurück am Annabad in Kleefeld, das Wetter und die Laune passen immer noch. „Eine richtig grüne Runde, so typisch für Hannover“, sagt Maike Bielfeldt und macht sich auf den Weg zurück zu ihrer Wohnung. Dieser Power-Frau geht die Energie selten aus.

Der Fragebogen: Wie belohnt sich Bielefeldt nach dem Sport?

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Gern den Live-Stream von Delta Radio aus Schleswig-Holstein.

Alleine oder in der Gruppe?

Sowohl als auch. Normalerweise sonntags in der Gruppe mit meinen „Laufdamen“, sonst alleine. Und auf Geschäftsreisen gerne mit Kolleginnen und Kollegen.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Hm, gute Frage. Vielleicht mal mit dem Ministerpräsidenten?

Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten?

Im lokalen Einzelhandel. Ich liebe die Beratung, insbesondere bei den Laufschuhen ist die mir sehr wichtig.

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Die Websites von Turniersportergebnissen, also alles zum Thema Reitsport.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Beeindruckt hat mich mein Lauf vor einigen Jahren in Havanna an der Malecón, das ist die berühmte Uferpromenade in Kubas Hauptstadt . Ich laufe eigentlich überall, wo es mich beruflich oder privat hinbringt. Einen speziellen Wunsch habe ich nicht mehr.

Wo laufen Sie nie mehr?

So schön der Lauf in Havanna war, so unschön war er wegen der Abgase der vorbeifahrenden kubanischen Oldtimer.

Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten?

Eindeutig: Waldboden.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Mit einer Magnesium-Tablette.

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Nur bei Glatteis. Sonst gibt es keine Ausreden.

Schwächeln Sie im Winter?

Auf keinen Fall. Allerdings schiebe ich im Sommer gerne mal eine Laufeinheit am Abend zusätzlich ein, das geht im Winter viel schlechter.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Nein! Aber manchmal muss es das, wenn außer dem Hotel-Laufband keine andere Alternative besteht.

Können Sie einen Lauftreff empfehlen?

Nein, da ich in Hannover entweder mit meinen Freundinnen oder alleine laufe, habe ich keine Empfehlungen.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Da muss ich schmunzeln: ja!

Was essen Sie vorher gerne?

Wenn ich frühmorgens laufe: esse ich vorher gar nichts. Sonst das, was es sowieso zu essen gibt. Ich bin da vollkommen flexibel.

Was haben Sie immer dabei?

Mein Mobiltelefon mit der Lauf-App und meine IPods für die Musik.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Generell alle Menschen, die bis ins hohe Alter regelmäßig Sport treiben. Die sind für mich immer ein Ansporn, das später auch so zu machen.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Gleichmäßig. Je nach Zielstellung oder Begleitung: gemütlich, mittel oder – wenn es um etwas geht – auch schnell.

