Hannover

Es war eine „Art Erscheinung“, die ihm wohl das Leben gerettet hat: „Entweder du stirbst jetzt – oder du fängst endlich an zu leben.“ Helmut Orosz (42) kann sich glücklich schätzen, dass diese Erscheinung in seiner Wohnung aufgetaucht ist, womöglich würde der „DSDS“-Kandidat von 2010 jetzt wirklich tot. „Ich wollte wirklich sterben“, offenbart der Musiker – Gottseidank – quietschlebendig.

Der 42-Jährige hat einen schweren Drogenrückfall erlitten, sich mit Kokain und Whiskey drei Wochen in seiner Wohnung in Bemerode verkrochen. „Im Sommer 2021 habe ich erfahren, dass mein Vater schwer erkrankt ist“, setzt Orosz zur Erklärung im Park der Wahrendorffschen Klinik in Ilten (Sehnde) an. In die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie hat sich der Künstler selbst eingewiesen und einen kalten Entzug hinter sich gebracht. Sein 86-jähriger Vater hat drei Schlaganfälle erlitten, leidet außerdem an Demenz, „die Ärzte sagten, sie wissen nicht, wie lange er noch zu leben hat“.

Seine größte Leidenschaft: Seine Gitarre hat Helmut Orosz auch während des Entzugs immer dabei. Quelle: Rainer Dröse

Das schlechte Gewissen, ihn während der Pandemie nicht oft besucht zu haben, Existenzängste, weil aufgrund von Corona kein Geld reinkam, ein tödlicher Unfall der Tante am Bahnübergang – all das warf Orosz in „alte Verhaltensmuster“ zurück – den Griff zur Flasche und Koks. Das Ganze hatte nicht nur für seine körperliche Gesundheit krasse Konsequenzen: „Ich habe drei, vier enge Freunde verloren“, gesteht er die fatalen Folgen nach einem schlimmen Drogenausraster mit wüsten Beschimpfungen im Tonstudio, „Ich habe eine absolut besondere Person, einen Herzensmenschen verloren.“ Wer sich dahinter verbirgt, mag er nicht erzählen – vermutlich meinte er eine Frau. „Alles, was mir wichtig war, habe ich verloren.“

Am 10. Februar griff er während eines offenbar lichten Moments zum Telefonhörer, suchte sich einen Platz für die endgültige Entwöhnung, ließ sich zwei Tage darauf in die Klinik einweisen. „Der kalte Entzug war hart. Umso klarer ich wurde, umso klarer habe ich erkannt, was ich angestellt habe.“ Vier Wochen, einige Therapiesitzungen, viel Sport und dutzenden Drogentests später will Orosz nur noch eins: „Diesen elenden Nebel vor meinem Gesicht für immer loswerden.“

Der Sprung in die Öffentlichkeit: Seine Teilnahme bei der Castingshow machte Helmut Orosz nicht nur als talentierten Musiker berühmt – auch Drogenmissbrauch war sein steter Begleiter. Quelle: Imago

Es ist nicht das erste Mal, das der Wahlhannoveraner mit Rauschmitteln zu kämpfen hat – sie waren bei seiner Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bereits der Grund, dass ihn der damalige Chef-Juror Dieter Bohlen (68) aus der Castingshow geschmissen hat. Dabei hatte ihn der Poptitan für eines der größten Talente gehalten.

„Ich habe nach ,DSDS‘ drei Jahre gebraucht, um wieder klarzukommen“, so Orosz. Schon damals hat er einen Entzug gemacht, war wohl auch vier Jahre clean, was Drogen anging. Auf einer Grillparty Bier oder wahlweise Prosecco zu trinken, sei kein Problem gewesen. Doch auch damit und mit dem Rauchen soll für ein und allemal wirklich Schluss sein. „Der Unterschied zu damals ist, dass ich heute richtig fallengelassen wurde. Es musste offenbar einmal so richtig fies krachen, damit ich wach werde.“

Solche Bilder soll es nicht mehr geben: Beim „Festival der Sinne“ stößt Helmut Orosz (rechts) im Jahr 2019 mit DJ Michael Gürth an. Quelle: Nancy Heusel

Am 11. März wurde er entlassen, quasi nur übers Wochenende. Das nutzt er, um seine Familie in Kassel zu besuchen und Koffer zu packen: „Ich bin die nächsten fünf Monate in einer Kölner Klinik, um meine Sucht zu bekämpfen.“ Was ihm weiterhin Halt gibt, ist seine Musik. Eigentlich waren für die nächsten Wochen eine Singleveröffentlichung und Album geplant, das wird nun verschoben, die Produzenten geben ihm wohl eine Chance. „Aber erst, wenn ich die Therapie gemacht habe.“

Offenbarendes Gespräch: Helmut Orosz erzählt NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic im Park des Klinikums Wahrendorff von seinem Alkohol- und Drogenrückfall. Quelle: Rainer Dröse

Für Orosz ein entscheidender Lichtblick, „so wurde ich vor einem zusätzlichen Fall bewahrt“. Nun liegt es allein an ihm, ein gesundes wie geordnetes Leben zu führen. „Ich bin sehr demütig und will beweisen, wie aufrichtig Leid mir all das tut.“ Deshalb auch der Gang in die Öffentlichkeit: „Ich will nicht nur andere vor dem gleichen Schicksal bewahren, sondern mich selbst unter Druck setzen, dass mein Vorhaben jetzt fruchten muss.“