Der Mann hinter dem Tresen hat einen Master in Lifescience, Biotechnologie und Neurowissenschaften: Mohamed „Momo“ Ben Khelifa (33) komponiert in der „Leinery-Lounge by Probierbar“ mit Vorliebe neue Drinks. Die NP sprach mit ihm über Online-Kurse im Corona-Lockdown, die Gastgeberrolle und Shaken mit dem richtigen Schwung aus der Schulter.

Was macht einen guten Barkeeper aus?

Er muss seine Spirituosen kennen und das nötige Know-how haben. Zu jeder Flasche im Regal sollte er Herkunft, Herstellungsprozess und Geschmack kennen – so kann er abschätzen, was man wie kombinieren kann. Mit Erfahrung entwickelt man Sensorik und das Verständnis für verschiedene Geschmäcker. Mich haben immer die Hintergründe interessiert, der Weg zum perfekten Drink. Ein Negroni besteht zu gleichen Teilen aus Gin, Wermut und Campari. Weicht man nur minimal davon ab, schmeckt er ganz anders.

Wie kann man das lernen?

Ich hatte das Glück, dass ich bei den Besten in Hannover gearbeitet habe. Im „Vogelfrei“, dem ersten Baby von Marcus Rajab, der heute das „Bukowskis“ an der Königstraße macht, habe ich viel gelernt. Ich durfte immer mit den Resten aus den Flaschen spielen, etwas ausprobieren. Montags habe ich dann meine Kreationen vorgestellt, er hat sie kommentiert. Irgendwann wurden Sie dann „Drinks der Woche“ (lacht). Auch von Johnny Rodriguez in der „Bar Anejo“ habe ich mir viel abgeschaut.

Mohamed „Momo“ Ben Khelifa Geboren am 27. Oktober 1988 in Tunis (Tunesien). 2008 kommt er nach Deutschland, um an der Leibniz-Universität Lifescience, Biotechnologie und Neurowissenschaften zu studieren, schließt 2013 mit dem Master ab. Nebenbei arbeitet er in der Messegastronomie, aber auch in Bars wie „Lindenblatt“ und „Vogelfrei“ in Linden. Nach dem Aus für die „Probierbar“ an der Limmerstraße hat er zusammen mit Ngoc Duc Nguyen und Efgeni Senn im Oktober 2020 die „Leinery-Lounge by Probierbar“ im Hinterhof der Leinstraße 31 in der Altstadt eröffnet. Nach vier Wochen kam der zweite Lockdown, aktuell bieten die Inhaber Donnerstag bis Sonnabend von 18 bis 22 Uhr einen Abhol- und Lieferdienst für abgefüllte Drinks plus eingeschweißtes Eis und Popcorn. Infos unter: probierbar-hannover.de

Sind solche Experimente normal?

Nicht unbedingt, viele Barkeeper haben einen Tunnelblick. Aber wenn man überzeugt ist von seiner Kunst und seinem Handwerk, kann man auch Neues wagen. Im Moment fermentiere ich gerade Ananas und Jalapenos – das gibt eine fizzy Brause. In der „Probierbar“ war ich die Karte: Ich habe abgefragt, welche Geschmacksrichtung sich die Leute vorstellen – und habe etwas gemixt, ihnen ein Angebot gemacht. Das macht Spaß, ist aber auch anstrengend.

Und worauf kommt es jenseits von Wissen über Rum oder Whiskey an?

Auf die Gastgeberrolle. Ein guter Drink in einer Bar ist nur der Bonus. Die Menschen wollen gesehen, sie wollen wahrgenommen werden. Hinter dem Tresen ist man auch Psychologe und Entertainer (lacht). In der „Probierbar“ in Linden haben wir alle Gäste geduzt, die Besucher wie Freunde behandelt – so hat sich eine Community entwickelt. Hier in der Altstadt ist die Einrichtung des Lokals natürlich anders, aber unser Stil, unsere Persönlichkeit ist geblieben.

Gibt es ländertypische Unterschiede in der Barkultur?

Ja, in Japan arbeitet man hinter der Bar sehr zeremoniell, es geht um das visuelle Erlebnis für den Gast, der Genuss steht im Vordergrund. In den USA zählt Volumen und Tempo – das stammt noch aus der Zeit der Prohibition, da musste heimlich und schnell getrunken werden.

Sind alkoholfreie Cocktails in Kommen?

In Berlin schon, in Hannover dauert das noch ein bisschen. Ich kann aber jeden Drink auch ohne Alkohol mixen, es gibt dafür inzwischen tolle Zutaten – „American Malt“ statt Whiskey, „Italian Orange“ statt Aperol, „Wonderleaf“ statt Gin – immer mehr Firmen steigen auf den Markt ein, da bewegt sich was.

Die richtige Ausrüstung: Neben dem Cobbler-Shaker braucht man Strainer, Sieb, Jigger und Ausgießglas. Quelle: Christian Behrens

Sie bieten Online-Cocktail-Kurse an. Was vermitteln Sie da?

Es geht bei einem Drink immer um vier Elemente: Geschmack und Geruch – denn man schmeckt intensiv mit der Nase. Das Visuelle, also wie der Drink präsentiert und serviert wird. Die Textur – Eiweiß macht einen Drink zum Beispiel dickflüssiger, gibt ein gutes Mundgefühl und mildert aggressive Säuren im Alkohol. Wir vermitteln Basiswissen zu den Spirituosen, und dass es wichtig ist, gute Produkte und frische Säfte zu verwenden – fertiger Zitronensaft ist zum Beispiel viel zu süß.

Welche Ausrüstung sollte man zu Hause haben?

Ich empfehle einen dreiteiligen Cobbler-Shaker, in den bereits ein Sieb eingebaut ist. Sonst braucht man einen „Strainer“, mit dem man den Drink vom Eis separiert. Mit einem kleinen Sieb kann man Eissplitter aussieben, die den Drink sonst zu sehr verwässern. Der Messbecher wird „Jigger“ genannt und hat die gängigen Abmessungen. Der klassische Barlöffel hat einen gedrehten langen Stiel, so muss man nicht aus dem Handgelenk rühren, sondern kann die Bewegung mit den Fingern lenken, ohne sich Blasen zu holen.

Worauf kommt es beim Shaken an?

Auf die richtige Technik, man muss ja eine homogene Mixtur aus den Zutaten schaffen – mit einer kräftigen, aber kreisenden Bewegung erreicht man die nötige Zirkulation und damit den Sauerstoffaustausch. Es geht auch um Tempo, damit nicht zuviel Schmelzwasser im Drink landet. Außerdem kühlt Alkohol schneller als Wasser.

Und welche Drinks werden nur gerührt?

Hauptsächlich Drinks auf reiner Alkoholbasis wie Negroni, Manhattan oder Old-Fashioned. Es geht darum, kontrolliert die Geschmacksstoffe zu vermengen, so dass die Nuancen erhalten bleiben und man jede Zutat herausschmeckt.

Die „Probierbar“ an der Limmerstraße ist Geschichte – den Stil will Mohamed Ben Khelifa aber in der „Leinery-Lounge“ bewahren. Quelle: Christian Behrens

Und der Showeffekt hinter dem Tresen?

Ich halte nichts davon, Flaschen durch die Luft zu wirbeln. Man muss schnell, präzise und effektiv arbeiten – zum Beispiel mit zwei Shakern gleichzeitig. Es kommt auf die Körpersprache an. Auch wenn der Stressgrad enorm ist, der Barkeeper braucht ein Pokerface.

„Leinery-Lounge by Probierbar“ bietet online ein Gin-Tasting am 8. Mai ab 19 Uhr, die Teilnahme kostet 29 Euro. Am 22. Mai bietet Mohamed Ben Khelifa eine Cocktail-Schule zum Thema Rum an (29 Euro). Infos gibt es auf der Instagram-Seite.

Lust auf einen Cocktail zuhause? Das „Probierbar“-Team hat der NP drei Rezepte verraten.

Apple Pie Punch

5 Zentiliter Bourbon

2 Zentiliter Ahornsirup

1 Zentiliter Minzsirup

4 Zentiliter Apfelsaft,naturtrüb

3 Zentiliter Zitronensaft

4 Zentiliter Mandelmilch

Apple Pie Punch. Quelle: Christian Behrens

Die Zubereitung: Der „Punch“ ist ein milchfiltrierter Drink. Das heißt: Bourbon, Ahornsirup, Minzsirup, Apfelsaft und Zitronensaft werden verrührt und dann in die Mandelmilch gegossen. In einem Gefäß die Mischung zwei Stunden bei Lufttemperatur ruhen lassen. „Dann trennt sich die Mixtur, die Milch sinkt nach unten und man kann den Drink durch einen Kaffeefilter abgießen“, erklärt Mohamed Ben Khelifa das Prozedere, das Geduld erfordert. „So werden Bitter- und Trübstoffe entfernt, der Drink wird sehr sanft, weil der herb-hölzerne Geschmack des Bourbons abgemildert ist.“ Das Getränk – serviert wird es einfach auf Eis in einem Tumblerglas – werde derzeit gehypt. „Man kann es für Partys auch in größeren Mengen vorbereiten, im Kühlschrank hält es sich drei Wochen.“

Alkoholfreies „Bonbon“

8 Zentiliter schwarzer Johannisbeersaft

1,5 Zentiliter Karamellsirup

1,5 Zentiliter Vanillesirup

3 Zentiliter Limettensaft

Alkoholfreies Bonbon. Quelle: Christian Behrens

Die Zubereitung:Alle Zutaten in einem Shaker mit Eiswürfeln kräftig mixen und durch ein Sieb in ein Coupette- oder Champagnerglas füllen. „Es ist wichtig, alle Eissplitter herauszufiltern, damit dieser alkoholfreie Drink nicht verwässert“, erklärt Mohamed Ben Khelifa. Das „Bonbon“ hat er für die NP spontan kreiert. „Weil Karamell und Vanille sehr gut zu roten Beeren passen“, erklärt er. Das Ergebnis sei „erfrischend, aber nicht pappig“. Nur der Name für neue Drinks sei „immer das Schwerste“. Also habe er auf seine Muttersprache Französisch zurückgegriffen.

Linden Mule

5 Zentiliter Gin

1,5 Zentiliter Lavendelhonig

2 Zentiliter frischer Limettensaft

1 Spritzer Angostura

Gingerbeer

Linden Mule. Quelle: Christian Behrens

Die Zubereitung:Alle Zutaten bis auf das Gingerbeer in ein Longdrinkglas geben und verrühren. Zwei Eiswürfel dazu, erst am Ende mit Gingerbeer auffüllen – sonst geht die Kohlensäure verloren. Der Drink ist abgewandelt vom legendären „Moscow Mule“, statt Wodka wird Gin verwendet. „Die Version repräsentiert die ,Probierbar’ und den Stadtteil Linden“, erklärt Mohamed Ben Khelifa. Warum der Honig? „Er wirkt wie ein Antiseptikum, hat viele Nuancen.“ Man könne Lavendelhonig auch selber herstellen, indem man zwei Teelöffel Wasser mit einem Teelöffel normalen Honig und getrockneten Lavendelblüten in einem Schraubglas verrührt. „Nach einer Woche Ruhezeit den Honig durch ein Sieb drücken.“

