Hannover

25 Quadratmeter hat die Mini-Trattoria am Volgersweg. „Meine Küche ist größer“, verrät Inhaber Francesco „Franco“ Gargiulo (67) mit einem verschmitzten Grinsen. Bis zu 20 Menschen können hier an den Tischen mit rot-weiß-karierten Decken Pizza, Pasta und italienische Spezialitäten futtern. Bei intimer, familiärer Atmosphäre. „Und jetzt stellen Sie sich noch ein Kamerateam hier drin vor!“ Der Drehtag für die Kabel-eins-Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ im November war eine hitzige Angelegenheit.

Und richtig viel Arbeit. „Ich habe das Lokal eine Woche geschlossen“, erzählt der Wirt, den alle Gäste Franco nennen. „Wir haben zwölf Stunden am Tag gedreht – Minimum!“ Und zwar für ihn und die vier Mitstreiter im Restaurant-Wettstreit. „Das Kamerateam hatte um 16 Uhr Schichtwechsel...“

Ein Rezept wird verraten bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

„Eine Stadt – fünf Restaurants – ein Gewinner“ – so lautet das Motto der Kochsendung, bei der nicht nur die Gastronominnen und Wirte ihre Leistungen untereinander bewirten. Das Zünglein an der Waage ist der Profi: Mike Süsser (51) schaut den Köchen über die Schulter (und gibt später Kommentare aus dem Off), wenn sie das das Gericht zubereiten, mit dem sie ihre Konkurrenten überzeugen wollen. „Nudeln mit Speck und Gorgonzola“, hat Gargiulo zubereitet. „Ein Klassiker“, erklärt er seine Wahl. „Man muss ja in der Sendung das Rezept preisgeben!“ Und das wollte er bei seinen „Ciao Ciao“-Spezialitäten jenseits von Pizza und Pasta lieber nicht.

Profi in der Jury: Mike Süsser schaut den Köchen bei „Mein Lokal, Dein Lokal“ über die Schulter. Quelle: Benedikt Müller

Wie ist er bei der Show, die Fans „MLDL“ nennen, gelandet? „Die haben mich seit sechs Jahren immer wieder angerufen – aber ich habe immer Nein gesagt“, erzählt der 67-Jährige, der das Format aus dem italienischen Fernsehen kennt („Aber da sitzt der Profi-Juror beim Essen mit am Tisch!“). Im zweiten Corona-Jahr ist er schwach geworden. Und hat es nicht bereut. „Es waren interessante Einblicke“, sagt er. „Aber auch viel Fahrerei.“ Bei den fünf Niedersachsen-Folgen, die ab 14. Februar laufen, machten auch Restaurants in Celle, Peine und Gifhorn mit.

Und das „Cuchillos“ an der Schmiedestraße 39. Andreas Oldenburger (38), der auch das „Locorito“ am Engelbosteler Damm betreibt, war bei der Produktionsfirma schon mal im Gespräch gewesen. „Aber im ,Locorito’ haben wir weder Vorspeisen, noch Desserts – das kam nicht in Frage.“ Das neue Taco-Restaurant, das er im Juni 2020 zusammen mit den Lindener Gastronomen Monty Emrich und Frido Marquardt (betreiben „Bronco’s“ und „Schenker“) eröffnet hat, passte ins Konzept. „Wir waren gleich am ersten Tag dran“, sagt er über die Dreharbeiten, die für die Konkurrenten einige Überraschungen boten.

Moderne Küche: Andreas Oldenburger (links) und Frido Marquardt im „Cuchillos“. Quelle: Franson

„Wir sind New School, unser Zielpublikum ist sehr jung“, erklärt Oldenburger und lacht. Eigene Bierleitung bis an den Tisch, ausgefallene Burger, „Tacos waren für manche auch eine neue Erfahrung. Ich bin gespannt, wie wir alle im TV rüberkommen.“ Sorgen macht er sich nicht, die Rückmeldungen von Mike Süsser („ein echter Profi und ein sympathischer Typ“) und dem Drehteam seien positiv gewesen. Profitieren kann Oldenburger aber diese Woche leider nicht – das „Cuchillos“ ist pandemiebedingt derzeit geschlossen. „Wir mussten uns in Sachen Personal auch neu aufstellen – ab 1. März ist wieder Attacke angesagt.“

Einen Gewinn hat Oldenburger aber schon aus der Sendung gezogen – „ich habe Franco kennengelernt, das ist toll“, schwärmt er. „Da ist eine kleine Freundschaft entstanden.“ Der „Ciao Ciao“-Wirt ist fast 30 Jahre älter, aber ein emotionaler Wirbelwind. „Die Sympathie muss überspringen, der Wohlfühlfaktor ist in einem Lokal am wichtigsten“, findet der Italiener, der „schon immer in der Gastronomie“ gearbeitet hat.

Geboren in Napoli, 1973 nach Deutschland gekommen. „Ich habe Freunde im Urlaub besucht, die sich hier schon niedergelassen hatten.“ Gargiulo heuerte bei Volkswagen an. „Sieben Tage war ich im Wolfsburger Werk am Band – aber ich habe das nicht ausgehalten“, erzählt er mit einem Schaudern. Danach war wieder Kellnern angesagt, in unterschiedlichen Restaurants.

Sein Lokal: Franco Gargiulo vor seinem „Ciao Ciao" am Volgersweg. Quelle: Katrin Kutter

Am Volgersweg ist er seit 2014 sein eigener Chef. „Ich wollte etwas kleines, das ich alleine bewältigen kann“, sagt er über das Mini-Lokal, in dem zuvor ein Imbiss war und das danach jahrelang leer stand. Heute ziert ein Oktopus die Fensterfront, Künstler Claus Dorsch hat außerdem die Speisekarten gestaltet. „Gekocht wird wie zuhause, mein Vorbild ist meine Mutter.“

Wie es den anderen bei ihm geschmeckt hat, will Gargiulo natürlich nicht verraten. Interessant wird der Wettstreit der Wirte bestimmt. „Cuchillos“-Kollege Oldenburger zappt gerne in „MLDL“ rein - „in solchen Sendungen ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen“, kündigt er schon mal an, kleine Rivalitäten gehören dazu. Dass die Teilnehmer gute Miene dazu machen ebenso. Was war das Anstrengendste am Dreh? „Das ständige Lächeln“, sagt ausgerechnet Gargiulo, der Gästen gegenüber die Herzlichkeit in Person ist.

Die Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ (MLDL) läuft seit 2013 auf Kabel eins. Jede Woche messen sich fünf Gastronominnen und Wirte in einer Mini-Staffel, die in einer Stadt oder einer Region aufgezeichnet wird. Die Teilnehmer bewerten, was die Konkurrenten servieren – Profi-Juror Mike Süsser hat aber auch ein Wort mitzureden. Er besucht die Gastgeber vorab, wirft ein Auge auf Küche und Konzept, gibt sein Urteil aber aus dem Off ab. Auf der Kabel-eins-Homepage gibt er außerdem Profitipps in Kochvideos. Die aktuelle Niedersachsen-Woche startet am 14. Februar mit der Sendung aus Andreas Oldenburgers Lokal „Cuchillos“ (Schmiedestraße 39), am 15. Februar ist „Café Couture“ in Peine dran, am 16. Februar „Mediterrano“ aus Eldingen (bei Celle), am 17. Februar das Restaurant „Alte Ziege“ aus Gifhorn. Finale ist am Freitag, 18. Februar“ die Hannover-Folge aus „Ciao Ciao“ (Volgersweg 22). Start ist jeweils um 17.55 Uhr. Infos www.kabeleins.de

Von Andrea Tratner