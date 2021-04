Hannover

Was einst der grüne Rasen von Wimbledon für Tennis-Star Boris Becker war, ist die Hinterbühne in der Südstadt für Cody Stone: das Wohnzimmer. Die vom Verein Flunderboll getragene Auftrittsplattform dient dem 33-jährigen Zauberprofi als Lagerraum seiner Requisiten, als Trainingsstätte und oft als Probebühne neuer Programme.

Knapp 100 Menschen fasst der Saal in Nicht-Corona-Zeiten. Fotograf Florian Petrow hat sich zu Beginn unserer Runde im Sonnenschein zwei Tricks gewünscht, die er mit der Kamera festhalten kann. Cody Stone lässt in seiner Hand scheinbar aus dem Nichts eine Flamme emporsteigen, es folgen schwebende Flüssigkeiten, auch ich bin schwer beeindruckt vom Können des Hannoveraners.

Wie geht das? Cody Stone lässt ein Glas schweben, Dannowski staunt. Quelle: Florian Petrow

Der im Wunstorfer Ortsteil Luthe aufwuchs und schon mit fünf Jahren beim Fußballtraining des dortigen TSV auftauchte. 15 Jahre lang kickte er für seinen Heimatklub, meist im Sturm. Stone war „ein Bewegungstalent. „Obwohl ich als Kind immer mehr auf den Rippen hatte als mein drei Jahre älterer Bruder Florian“, erinnert er sich und schmunzelt, „mittlerweile ist es eher anders herum.“

Im Kino kam er auf seinen Künstlernamen

Wir laufen Richtung Rathaus, Stone im früheren Luthe-Trikot mit der Buchstaben-Kombination J.P. auf der Brust. Cody Stone wurde als Julian Panczyk geboren, „auch wenn viele glauben, dass sich hinter Cody Stone als echter Name Konrad Stein verbirgt“. Dabei ist der Künstlername „ein reiner Fantasiename, ich habe damals im Kino immer den Abspann gelesen, bin dort auf einen Schauspieler namens Coby gestoßen, habe das b durch ein d ersetzt und Stone angehängt, weil es irgendwie cool klingt.“

Durch den Maschpark: Christoph Dannowski und Cody Stone haben einen sonnigen Tag erwischt. Quelle: Florian Petrow

Eigentlich wollte Panczyk Polizist werden, hatte sogar schon ein Beratungsgespräch, machte den Eltern zuliebe eine kaufmännische Ausbildung und setzte 2012 trotzdem alles auf die Karte Kunst. Da war der 1,76 Meter große Illusionist schon Deutscher Jugendmeister seiner Zunft geworden, hatte ein Casting gewonnen, eigene TV-Shows im Disney Channel und auf Super RTL gehabt und US-Teeniestar Selena Gomez fürs Fernsehen verzaubert. „Ich habe den Schritt nie bereut, auch wenn es am Anfang nicht einfach war. Plötzlich war die Zauberei kein Hobby mehr, sondern ein Beruf. Ich musste liefern, der Druck stieg.“

Wir stoppen am Alten Rathaus, Codys Hände formen ein Herz, es wird kurz emotional. Eigentlich hätte der sympathische Typ genau hier am 1. April seine Maren heiraten wollen. Die 27-Jährige ist in den letzten Zügen ihres Medizin-Studiums, seit dreieinhalb Jahren sind die beiden ein Paar.

Liebesgrüße an die Verlobte: Stone vor dem Rathaus. Quelle: Florian Petrow

Der Tisch für 20 Verwandte und Freunde bei ihrem Lieblingsgriechen „Rembetiko“ in Bemerode war bestellt, wegen der Pandemie ist das Ja-Wort nun auf Sommer 2022 verschoben. „Wir wollen ja gemeinsam durchs ganze Leben gehen, da können wir auch noch ein Jahr auf die Hochzeit warten“, sagt der Verlobte, der ganz sicher ist: „Maren ist meine große Liebe.“

Das ist Cody Stone *10. Juni 1987 in Hannover als Julian Panczyk. Aufgewachsen in Luthe bei Wunstorf, seit 2010 in Hannover. Mit sieben Jahren erster Zauberkasten, mit zwölf die ersten öffentlichen Shows. Fachabitur Wirtschaft, Zivildienst, Berufsausbildung zum Bürokaufmann bei Wertgarantie Technische Versicherung. Seit 2012 freiberuflicher Zauberkünstler. 2005 Deutscher Jugendmeister der Zauberkunst, 2006 bis 2011 eigene TV-Serien im Disney Channel und auf Super RTL, Gastauftritte in TV-Shows. Ließ 2008 vor Live-Zuschauern die Insel Wilhelmstein aus dem Steinhuder Meer verschwinden. 2010 Auftritt auf dem New Yorker Times Square. 2011 ließ er für eine TV-Show US-Schauspielerin Selena Gomez in einem Taxi erscheinen. Seit 2014 Gastkünstler auf Kreuzfahrtschiffen. 2020 Auftritt in der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ sowie 20-jähriges Bühnenjubiläum. Verlobt mit Medizinstudentin Maren Tinne. Hobbys: Sport, reisen, Musicals, Kino und essen. https://codystone.de

Rund 150 Auftritte hat Stone, der sich auf Zauberei mit technischen Gadgets (übersetzt: Zubehör, Hilfsmittel) spezialisiert hat, nicht wenige finden auf dem Meer statt. Drei Tage nach dieser Runde ging Stone auf den Kanaren an Bord der „Mein Schiff 2“ von Tui und blieb drei Wochen, es war seine 35. Kreuzfahrt in sechs Jahren. Kreuzfahrten werden wieder angeboten, auf ausgewählten Strecken, mit weniger Passagieren und einem ausgefeilten Hygienekonzept. Für die Rückkehrer gelten die aktuellen Quarantäneregelungen.

Er kennt Copperfield und die Ehrlich Brothers

Wir kreiseln dreimal um den Maschteich, Cody erzählt mit glänzenden Augen, wie er in im Show-Mekka Las Vegas auftrat, bei der Weltmeisterschaft in Stockholm vor 3000 Kollegen performte, wie er David Copperfield kennenlernte („ein Vorbild in dem, was er geschafft hat“) und die Ehrlich Brothers („wir haben uns schon als Jugendliche bei Kongressen getroffen“).

Magisch: Vor der Hinterbühne entfacht Cody Stone eine Feuer in seiner Hand. Quelle: Florian Petrow

„Ich bin selbst immer noch total fasziniert, wenn jemand mit einem neuen Trick auftritt. Diese Faszination möchte ich bei meinen Zuschauern auslösen“, sagt der Mann mit eigenem Fanclub, „wenn da am Anfang in der zweiten Reihe ein Typ mit verschränkten Armen und skeptischen Blick sitzt, der am Ende stehend applaudiert, ist das das größte Lob, das ich bekommen kann.“

Seine Verlobte sieht die Zaubertricks zuerst

Seine Verlobte Maren ist die erste, die neue Tricks sehen und bewerten darf. „Wenn ich sie nicht begeistern kann, ist der Trick durchgefallen und verschwindet in der Schublade“, sagt Cody Stone schmunzelnd, „passiert nicht so häufig.“ Vor der Pauluskirche endet unsere Sechs-Kilometer-Runde, Stone muss zum Covid-Test, sonst darf er nicht ins Flugzeug und aufs Kreuzfahrtschiff.

Ob er dort nach Feierabend beim Wein für die Crew-Mitglieder zaubern muss? „Was denkst du denn?“, fragt Stone zurück, „und zwar immer parallel auf Deutsch und Englisch.“ Ein Zauberer wie Cody Stone ist auf hoher See genauso gefragt wie in seinem Heimathafen Hannover.

Im Interview: Wieso beschimpfen Sie Ihre Trainerin, Herr Stone?

Was hören Sie gerne beim Laufen?

Wie sich in meinem Kopf Ideen für neue Illusionen, Shows und Konzepte entwickeln.

Alleine oder in der Gruppe?

Alleine oder mit meiner ehemaligen Vermieterin, bei der ich knapp zehn Jahre in Döhren gewohnt habe und die inzwischen eine gute Freundin ist.

Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein?

Mit meinem Vergangenheits-Ich und mit ihm in Erinnerungen schwelgen.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment?

Support your Local: Im Karstadt-Sporthaus.

Große Liebe: Cody Stone und Maren Tinne wollen bald heiraten. Quelle: privat

Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig?

Ich bin gerne im Youtube-Kanal von Influencerin Pamela Reif zu Gast. Bei den Workouts wird sie regelmäßig von mir beschimpft, weil es so anstrengend ist und Pamela dabei überhaupt nicht schwitzt.

Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen?

Ich spiele immer mal mit dem Gedanken einen Halbmarathon zu laufen, schaffen will ich aber mindestens zwei Maschseerunden am Stück.

Wo laufen Sie nie mehr?

Im Hamsterrad. Ich will ja vorankommen.

Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit?

Eine wirkliche Belohnung gibt’s da nicht, mir reicht die Freude darüber, dass ich was gemacht habe. Der Ablauf ist danach ist immer gleich: Grünen Tee aufsetzen, ganz viel Wasser trinken, duschen, grünen Tee trinken, eine Stunde nichts essen und dann eine leckere, gesunde Mahlzeit.

Ziehen Sie eine Karte: Der Künstler beherrscht viele Tricks. Quelle: Frank Wilde

Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause?

Bei strömendem Regen und Gewitter zieht mich nichts raus, Nicht mal der Sport.

Schwächeln Sie im Winter?

Im Winter denke ich eher: jetzt erst recht. Allerdings ist im Winter ein motivierter Trainingspartner noch wichtiger als im Sommer.

Kann ein Laufband die Natur ersetzen?

Nicht wirklich. Wobei ich das Laufband auf einem Kreuzfahrtschiff sehr witzig finde. Denn wenn das Schiff schaukelt, dann läuft man mal bergauf und mal bergab. Es gibt Leute, denen dabei schlecht wird.

Laufen nach durchzechter Nacht – geht das?

Geht, hilft sogar beim Kater verjagen. Der Schweinhund ist aber größer – und angekettet.

Smart Magic: Stone bindet gern moderne und digitale Elemente in seine Tricks ein. Quelle: privat

Was essen Sie vorher gerne?

Höchstens einen Proteinriegel. Die letzte große Mahlzeit vor dem Laufen muss ich immer richtig planen. Die darf nicht zu groß, zu deftig oder zu nah am Lauftermin sein.

Was haben Sie immer dabei?

Was zu erzählen.

Haben Sie ein laufendes Vorbild?

Die von Tom Hanks gespielte Filmfigur Forrest Gump.

Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie?

Zielsprinter. Auch wenn ich unterwegs manchmal denke, dass heute nicht viel drin ist – irgendwie ist am Ende noch Energie übrig.

Von Christoph Dannowski