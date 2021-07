Hannover

Als Christine Preitauer (29) im Jahr 2013 für das Masterstudium von Würzburg nach Hannover kam, erlebte sie einen Kulturschock. „Ich stieg am Bahnhof aus und fuhr mit der Bahn zum Expo-Gelände. Das sah schon anders aus als mein Würzburg mit den Schlössern, Burgen und Weinbergen“, sagt sie und muss lachen. „Für mich gab es damals nur Bayern, ich war das lokalpatriotischste Fräulein vom Dorf.“

Eine Herberge fand die damalige Studentin in der Nordstadt an der Lutherkirche. „In der WG lebe ich bis heute, der Platz an der Kirche ist mein Wohnzimmer“, schwärmt sie von ihrem Quartier. Auch sonst gelang in die Eingewöhnung in den Norden schneller als gedacht.

Karriere begann schneller als gedacht

An der Uni traf sie auf viele Zugereiste, gemeinsam eroberteten sie sich Hannover. „Das war ein tolles Gemeinschaftsgefühl, wir haben viel gefeiert und nebenbei studiert“, erzählt sie mit einem Schmunzeln.

Doch ebenfalls schneller als gedacht begann die berufliche Karriere von Christine Preitauer. Von einem Professor am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung bekam sie den Tipp, dass beim Netzwerk KreHtiv, das kreativ arbeitende Menschen unterstützt, eine Vollzeitstelle in der Projektassistenz frei sei. Mitten im Studium bewarb sich Preitauer und bekam den Job. „In der Zeit habe ich locker 60 Stunden pro Woche gearbeitet.“

Im Musikzentrum: das „Freaky Fashion Festival“. Quelle: Larissa Sydekum

Ihr erstes großes Projekt war das „Freaky Fashion Festival“ (FFF), eine Modenschau im Musikzentrum. Mit ihrem Team erstellte Preitauer das Konzept, betreute das Marketing, castete Models, arbeitete mit Designern und Designerinnen zusammen. „Man macht in der Projektassistenz alles und räumt zum Schluss noch den Raum auf. Darum ist man umso stolzer, wenn eine tolle Veranstaltung dabei herausgekommen ist“, sagt die 29-Jährige. „Das Projekt war mein Baby.“

Verein will Kreative in der Stadt sichtbar machen

Und es diente nicht nur der Unterhaltung. „Hintergrund der FFF war, dass die Modeschulen in Hannover tolle Designer und Designerinnen ausbilden, die anschließend nach Berlin abwandern, weil sie hier nicht gefördert werden und Produktionsflächen fehlen.“

Aus dem Fashion-Festival, das bis 2019 stattfand und von Corona gebremst wurde, entstand auch die Idee, unter dem Label „Fashion born Hannover“ den Pop-up-Store mit Mode aus Hannover im ehemaligen 96-Fanshop am Kröpcke zu eröffnen. „Ein toller Erfolg“, sagt Preitauer über den Laden, in dem hiesige Kreative ihre Kleider, Taschen, T-Shirts oder Schmuck verkaufen konnten. „Wir werden das im Herbst wiederholen.“

Der Popup-Store „Fashion born Hannover“. Quelle: Winarsch

Denn darum geht es dem Netzwerk KreHtiv: die Arbeit von Kreativen sichtbar zu machen, ihnen bei Vernetzung und Vermarktung zu helfen. „Kreative Arbeit wird oft verhandelt“, weiß die Geschäftsführerin. Die Wertschätzung sei meist gering: „Da wird der Musikerin, die bei einer Veranstaltung auftritt, angeboten, dass sie sich als Lohn umsonst am Büfett bedienen darf.“

Verein will Hannover wirtschaftlich stärken

Wer Mitglied in dem von Hannover Impuls geförderten Verein wird (je nach Einkommen zahlt man 30 bis 600 Euro pro Jahr), profitiert von einem Netzwerk aus mehr als 300 kreativen Unternehmen und Selbstständigen – zum Beispiel Fotografinnen, Webdesignern, Texterinnen oder Architekten. „Wir bringen die Leute in Kontakt, verkürzen die Wege, beraten sie beim Businessplan oder bieten Workshops an“, umreißt die 29-Jährige das Wirken des Vereins, der letztlich das Ziel hat, Hannover als kreatives Wirtschaftszentrum zu stärken.

Dabei dürfen die Inhalte auch gern gesellschaftskritischer Natur sein. So wie die Doppel-Ausstellung „Bye Bye Binary“, die KreHtiv mit der Kuratorin Ilka Theurich demnächst in den Clubs „Monkey’s“ am Raschplatz und im ehemaligen „Weidendamm“ zeigen wird. „Die Bilder, Exponate und Installationen drehen sich um das Thema Gender“, sagt Christine Preitauer. „Es geht um nonbinäre Menschen, die sich weder als ausschließlich männlich oder weiblich definieren.“

Der Flyer zur Ausstellung. Quelle: Krehtiv

Das Thema gendergerechte Sprache nimmt sie ernst. „Ich habe früher auch gesagt, dass ich mich von der männlichen Form mitgemeint fühle. Aber dann habe ich gemerkt, dass es nicht um mich als privilegierte Frau geht, sondern um die Personen, die in unserer zweigeteilten Geschlechterordnung schlicht nicht vorkommen.“

Die Schau „Bye bye Binary“ soll den Diskurs über das Thema öffnen und mehr Bewusstsein für Gender-Vielfalt schaffen. „Man kann das Thema ja auch diskutieren und darüber streiten, aber es sollte mehr Öffentlichkeit bekommen. Wir möchten die Menschen aus ihrer Komfortzone holen.“

In der Nordstadt zu Hause: Christine Preithauer schaut aus ihrer Wohnung. Quelle: Christian Behrens

So wie sie einst ihre eigene verließ. Heute schaut Preitauer kritischer auf ihr Leben in Bayern zurück. „Es war alles sehr traditionell und teils engstirnig. Hannover hat mich offener gemacht, auch für andere Kulturen und Lebensformen.“ Die Werbung, die sie in ihrer alten Heimat für die Stadt an der Leine machte, trug Früchte: Inzwischen lebt auch ihre Schwester Luisa (23) in der Nordstadt, die jüngste Schwester Anna (21) möchte in Hannover studieren.

Manchmal empfindet Christine Preitauer ihr „Wohnzimmer“ an der Lutherkirche auch wie ein Dorf. „Aber es ist ein selbstgewähltes Dorf.“ Die Bayerin hat im Norden eine neue Heimat gefunden. „Hannover war ein Befreiungsschlag für mich. Hier gehe ich nicht mehr weg.“

