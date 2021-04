Hannover

Die neuen Möbel baut das Team in Handarbeit, der Tresen wurde frisch hergerichtet, Leitungen und Anschlüsse kommen neu, die Decken kriegen einen Eierschalenfarben-Ton, die Wände werden cremefarben gestrichen. „Das ,Centrum’ präsentiert sich heller, wenn es wieder losgeht“, sagt Jan Sennert, der die Kneipe am Lindener Markt mit Romec Manns führt.

Und sicherer. Die Tische werden weiter auseinander gestellt, in den Tresenbereich kommen Plexiglasscheiben, der vordere Bereich wird mit einem aufwendigen Luftaustausch-System ausgestattet. Renovierung im Corona-Stil. Seit Januar sind Sennert und Manns am Ranklotzen. „Ich hoffe, dass wir in drei Wochen durch sind“, sagt der 35-Jährige. Und er hofft, dass das „Centrum“ Ende Mai, Anfang Juni wieder öffnen kann.

„Das Impftempo zieht an, da machen wir in Deutschland jetzt große Fortschritte“, sagt Sennert, der im Lockdown selbst in Corona-Testzentren jobbt und Abstriche nimmt. Zudem stehe die warme Jahreszeit an, „und die Leute wollen echt wieder raus.“ Allerdings: Dürften Lokale nur draußen öffnen, wären Sennert und Manns wahrscheinlich nicht dabei – obwohl das „Centrum“ in normalen Zeiten 150 Plätze unter freiem Himmel anbietet.

„Centrum“-Außenbereich muss zweimal pro Woche weichen

„Das ist eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten“, sagt der Gastronom und verweist wie viele seiner Kollegen auf das Wetter, den Einkauf und die Personalplanung. „Außerdem müssten Gäste ja auch die Toiletten benutzen können.“ Hinzu kommt, dass der Außenbereich des „Centrums“ ohnehin viel Aufwand bedeutet, weil er dienstags und sonnabends für den Wochenmarkt abgebaut werden muss.

„Eine mittelgroße fünfstellige Summe“ investiert das Wirte-Duo in den Laden, den sie künftig auch im Küchenbereich neu aufstellen möchten. „Es gibt wirklich verdammt gute Lokale in Hannover“, sagt Jan Sennert, „da müssen wir uns behaupten und wollen qualitativ aufschließen.“ Glutenfreie Speisen sollen eine größere Rolle spielen. Und die Gastronomen wollen vermehrt Produkte anbieten, die sich Stil von „Viva con Agua“ für eine gesündere und gerechtere Welt einsetzen. „Das gibt es auch in den Bereichen Fleisch, Gemüse und Saft und Limonaden.“

Frischzellenkur auch für „Treibhaus“ und „Lulu“

Pläne für die Zeit nach dem Lockdown hat auch Hamid Moghaddam vom „Treibhaus“ an der Ferdinand-Wallbrecht-Straße und dem „Lulu“ am Wedekindplatz, die von seiner Frau und seiner Schwägerin geleitet werden. „Eigentlich hatten wir nur eine einfache Renovierung geplant, aber vor allem im ,Treibhaus’ ist eine Grundsanierung daraus geworden“, sagt er mit einem Lachen.

Auch hier kommen neue Entkeimungsgeräte, die die Luft filtern, zum Einsatz, das Mobiliar wird ausgetauscht, das Team schafft neue Küchengeräte an, die gesamte WC-Anlage wird neu eingerichtet. „Und wir denken an Überdachungen, damit die Leute auch bei schlechterem Wetter draußen sitzen können“, sagt Moghaddam.

Wirt fürchtet viel Arbeit durch Kontrolle der Apps

Genau wie sein Kollege vom „Centrum“ hofft er auf den Sommer. Und auch ihm würde es nicht reichen, nur Außenbereiche zu öffnen – wirtschaftlich würde sich das kaum lohnen. „Ich wünsche mir, dass die Hürden nicht zu hoch sind. Wenn wir beispielsweise auch noch Testunterlagen oder Apps der Gäste kontrollieren sollen, wird das zu viel Arbeit für uns Wirte.“ Mehr Impfungen, weniger Bürokratie: Das sind die Wünsche des Gastronomen.

Ansonsten versucht er, nicht den Optimismus zu verlieren. „Die Renovierungsarbeiten verschaffen uns Abwechslung. Wir machen jetzt Dinge, zu denen wir im laufenden Betrieb nie gekommen wären.“ Hamid Moghaddam möchte positiv bleiben. „Wir warten auf das Licht am Ende des Tunnels.“

