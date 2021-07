Hannover

Seit dieser Woche ist Isernhagen um ein französisches Schmankerl reicher. Die „Brasserie am Thie“ wurde unter der Federführung von Jan Schubert (43), Roderick von Berlepsch (45) und Stefan Teichmann (52) mit einer geladenen Gästeschar eröffnet. Die Gastronomen, die in der Südstadt mit „Schuberts Brasserie“ viele Stammgäste gewonnen haben, bieten in dem alten „Bardolino“ jetzt französische Küche für jedermann.

Den „Flammkuchen Marseille“ mit Riesengarnelen, Mittelmeerfischen und Fenchel ließ sich auch Gastronom Norbert Schu (68) mit Ehefrau Heike (61) munden, die vor zwei Wochen aus einem Frankreichurlaub zurückgekehrt waren. Der ehemalige Chef des Restaurants „Die Insel“ war begeistert. Privat hat er gut zu gut, so schreibt er im Moment fleißig Rezensionen über Weine. Ob wir uns auf ein Buch freuen können? „Aber mit Sicherheit.“

Kollegen wollen nun öfter vorbei schauen

Auch Christoph Elbert (58) und seine Frau Verena Schindler (56), Betreiber des „11A“, „Boca“ und des „Walk on the Wild Side“, waren eingeflogen, um die Küche von Robert Awakjan (36) und Björn Kramski (23) zu probieren. Elbert ist generell ein Fan der französischen Küche. „Ich habe als junger Mann zwei Jahre in Frankreich gearbeitet und die französische Küche von der Pike auf gelernt, die Menschen und Sprache kennen gelernt und bin seitdem ein großer Fan. Es ist ein Novum, hier in der Ecke ein französisches Restaurant aufzumachen“, sagte er. „Und nachdem ich die Karte gesehen habe mit fantastischen Weinen, Coq à la Biere, Entrecote à la Bordelaise werde ich hier mit meiner Frau nun öfter aufschlagen.“

Gut gelaunt: (von links) Christoph Elbert, Verena Schindler, Heike und Norbert Schu. Quelle: Verfürth

Keine lange Anfahrt hatte Steuerberater Hans Koenemann (62) und seine Tochter Isa Koenemann (22), die mit ihren Schwestern die Filialen der Backgeschwister in Hannover betreibt. „Ich wohne direkt um die Ecke und freue mich über den Zugewinn. Soweit ich weiß, gibt es nicht ein vergleichbares Restaurant in der Umgebung und ich bin sehr stolz, dass es hier unser Ciabatta Natur und unser Vollkornbrot geben wird. Es passt toll zu den Vorspeisen wie dem Chevre-Chaud-Salat oder der Bouillabaisse à la Thie.“ Mit „Thie“ bezeichnete man im Mittelalter ursprünglich Dorfplätze, auf denen ein steinerner Tisch stand und Gerichtsverhandlungen durchgeführt wurden. An so einem „Thie“ befindet sich auch die Brasserie.

Das nächste Event ist schon geplant

Zu deren Eröffnung auch Spitzenkoch Benjamin Gallein (35) kam, der demnächst das Edellokal „Votum“ im Leineschloss eröffnet – entspannt und braun gebrannt nach einem zwölftägigen Montenegro-Urlaub. „Die Küche ist ausbaufähig“, witzelte Gallein über seinen Kollegen und Freund Awakjan. „Spaß beiseite. Robert ist ein grandioser Koch.“ Die beiden kennen und schätzen sich seit zehn Jahren, arbeiteten schon im Schloss Hotel Münchhausen und in der „Olen Deele“ zusammen.

Neue Events in der „Brasserie am Thie“ sind bereits geplant, am 8. August wird es eine Grill-Veranstaltung geben. Mit dem Craft-Beer-Kontor, der „Oscar’s Bar“, „Tinas Bar & Grill“, Live-Musik und Winzern. Allerdings sollte man schnell reservieren: Es gibt nur noch wenige Plätze. Bonne chance!

Von Luisa Verfürth