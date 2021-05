Hannover

Außer-Haus-Verkauf durchs Fenster statt fröhlicher Pub-Partys: Bernd Rodewald vermisst seine Gäste, die Routine und die beliebten Bingo-Abende. Seine frisch gezapften Ales füllt er im Lockdown in original englischen Milchglasflaschen ab.

Wie arbeiten Sie derzeit, Herr Rodewald?

Wir machen von 17 bis 22 Uhr Außer-Haus-Verkauf. Wir machen das Beste draus, hoffen, dass wir bald geimpft werden und dass das Leben weitergeht.

Was gibt es bei einem English Pub außer Haus?

Wir bieten Baguettes und Toast mit Bohnen an. Aber hauptsächlich holen sich unsere Gäste unser Ale für zu Hause an unserem Klingel-Fenster ab. Unser frisch Gezapftes füllen wir nämlich im Moment in Milchflaschen aus England ab. Das sieht schön aus und schmeckt frisch und lecker.

Bier gibt’s am Klingel-Fenster: der Pub von außen. Quelle: Ilona Hottmann

Welches Bier läuft am besten?

Das Newcastle Brown Ale, das London Pride und unser hauseigenes Shakespeare-Bier, aber das ist gerade alle und muss nachgebraut werden. „Meyers Lebenslust“ am Aegi hat das Bier für uns entwickelt.

Würden Sie Ihren Außenbereich öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt?

Wir wollen es wirklich gerne machen. Aber entscheidend sind die Details: Wie viele Haushalte dürfen sich treffen, wie läuft das mit den Tests? Ich tausche mich dazu mit vielen Kollegen aus, die Sichtweisen sind sehr unterschiedlich.

Welchen englischen Begriff mögen Sie als Pub-Betreiber am liebsten?

„Cheers“. Das sagen die Engländer auch anstelle von „Dankeschön.“ Wenn ich ihnen ein Bier hinstelle, sagen die Engländer meist „Cheers me“. Danke dir, sozusagen.

Wohin gehen Sie normalerweise gern essen?

Ich bin mit vielen Kollegen befreundet. Mit Betty vom „Dublin Inn“, mit Vincent vom „Irish Pub“, mit Tony vom „Jack the Ripper“. Ich gehe auch sehr gern ins „The Harp“ und hole mir Burger. Wir helfen uns alle sehr untereinander, leihen uns mal Sachen aus und unterstützen uns. Das ist sehr schön, da gibt es überhaupt kein Konkurrenzdenken.

Very british: Der ganze Pub ist englisch dekoriert, auch die Royals werden gewürdigt. Quelle: Ilona Hottmann

Wie kommt man darauf, einen englischen Pub zu betreiben? Haben Sie britische Wurzeln?

Nein ich bin halb Lette, halb Deutscher. Ich bin im Juli 1986 nach Hannover gezogen. David, der Engländer, der damals diese Kneipe führte, hat sich sehr um mich gekümmert. Wenn ich um drei oder vier Uhr für die Arbeit aufstehen musste, hat er mich per Telefon geweckt. Später habe ich hier hinter dem Tresen gearbeitet. Ich fand es immer toll, dass die Engländer so locker waren, habe mich hier wohl gefühlt. Das ist bis heute so.

Das ist Bernd Rodewald *13. September 1964 in Hannover. Absolviert in den 1980ern eine Ausbildung als Koch im Mövenpick am Maschsee. Während seines Zivildienstes beim Roten Kreuz kocht er bis zu 300 Essen am Tag. Hilft bei seiner Mutter im Kiosk am Kröpcke aus und kellnert im „Shakespeare“. 1987 übernimmt er das englische Pub, betreibt die Kneipe mit fünf Angestellten. An den Wochenenden bietet Rodewald normalerweise Bingo, Table-Quiz oder Dart-Turniere an.

Und dann hat David die Kneipe an Sie abgegeben?

Nein. Es kam eine Zeit, in der er nicht mehr so liquide war. Dann starben plötzlich seine Mutter und sein Freund und er setzte sich nach England ab. Ein Pärchen übernahm den Pub und führte ihn weiter. Wir dachten, David käme irgendwann wieder. Aber tragischerweise nahm er sich das Leben. Es war ein großer Schlag für uns. Irgendwann fasste ich den Entschluss, dass ich das „Shakespeare“ weitermachen möchte und kaufte den Laden aus allen Verträgen und Mietschulden raus. Das war 1987. Das Jahr, in dem ich mich eigentlich nach England absetzen wollte. So kam England zu mir.

Urig: Seit 1987 führt Rodewald die englische Kneipe. Quelle: Ilona Hottmann

Haben Sie eine gastronomische Ausbildung?

Ich habe eine Ausbildung zum Koch absolviert, damals im Mövenpick am Maschsee. Ich wollte aber eigentlich immer Hotel- und Gaststättengehilfe lernen. Ich war mehr dafür geschaffen, mit Gästen zu arbeiten anstatt in der heißen Küche zu stehen (lacht). Meine Mutter hatte den Kiosk am Kröpcke, da habe ich auch gerne ausgeholfen. Heute führt den mein Bruder.

Sind immer noch viele Engländer im „Shakespeare“?

Ein paar. Vor allem diejenigen, die eine deutsche Frau geheiratet haben und hier geblieben sind. Es ist nicht mehr wie früher, da kamen viele Soldaten oder Maurer. Wenn Stars wie Phil Collins oder Ed Sheeran Konzerte gaben, kamen auch viele Engländer zu uns. Die haben ja immer Fans, die mit ihnen mitreisen. Ich spreche auch gut Englisch, schaue viel englisches Fernsehen.

Begleiter: Hund Luc ist seit 2013 im Team. Quelle: Ilona Hottmann

In dem Pub hängen viele Bilder von Amy Winehouse. Eine typische British Lady?

Ja. Zu ihrem Todestag bieten wir immer „Amy Winehouse-Bingo“ an. Normalerweise spielen wir Bingo freitags ab 23 Uhr. Aber man muss schon bis zu zwei Wochen vorher reservieren. Das ist sehr beliebt.

Ihr Klingelton auf dem Handy ist ein Lied von Marianne Rosenberg. Sind Sie ein Fan?

Ja, seit 30 Jahren. Ich habe die Zeit des Lockdowns auch genutzt, um einen richtigen Marianne-Rosenberg-Schrein im Keller aufzubauen und mit Platten, Plakaten, Fotos, Zeitungsausschnitten und Konzertkarten dekoriert.

Riesen-Fan: Rodewald präsentiert ein Autogramm von Marianne Rosenberg. Quelle: Ilona Hottmann

Was vermissen Sie im Lockdown?

Manchmal wünsche ich mir, ich hätte wie viele in England so einen kleinen, abgezäunten Garten mit Grillstation und Massageliege.

Herr Rodewald, wie lange wollen Sie das „Shakespeare“ noch machen? Bis Sie umfallen?

Ja. Da bin ich wie meine Mutter. Die steht mit 76 auch noch im Kiosk. Sie braucht die Menschen um sich herum. Ich fand einen Spruch von Norbert Blüm mal sehr gut: „Ruhestand? Ich möchte nicht in Ruhe gelassen werden“ (lacht).

Von Luisa Verfürth